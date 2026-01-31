Cum trăiesc locuitorii în Herson, orașul ucrainean unde civilii sunt terorizați de drone la fiecare pas

Aspecte importante ale vieții de zi cu zi s-au mutat în ultimele luni în subteran pentru locuitorii din Herson, un oraș din sudul Ucrainei, în contextul în care rușii ce ocupă celălalt mal al Niprului lansează adevărate vânători de civili pe străzi și în curțile oamenilor, relatează NYT.

Era ora de preluare a copiilor de la grădiniță. În timp ce alți copii și părinți se învârteau în jur, Tanya Leshchenko stătea pe o bancă pe hol și își îmbrăca fiica de 5 ani. Dar înainte de a pune piciorul afară, mai avea ceva de făcut: verificarea unui grup de chat online pentru avertismente privind prezența dronelor.

Grupul postează alerte în orașul Herson din sudul Ucrainei, unde riscul de a muri ucis de o dronă este omniprezent.

Un avertisment emis toamna trecută spunea simplu: „Aud un zumzet!”. Acest zumzet amenințător a devenit între timp un fundal sonor sumbru. În ziua în care Leshchenko, în vârstă de 36 de ani, își lua fiica, însă, cerul era calm. Un semnal liniștitor că pot să iasă și să meargă spre stația de autobuz.

„Nu poți fugi mai rapid decât o dronă. E înfricoșător”, a spus ea.

În Herson, un oraș cu bulevarde largi mărginite de copaci și case impunătoare din epoca țaristă, locuitorii privesc cu teamă în sus.

Orașul se află în raza de acțiune a dronelor rusești ieftine, de tip quadcopter, pe care forțele Moscovei le lansează de pe teritoriul pe care îl ocupă pe malul opus al râului Nipru.

Potrivit autorităților, aproximativ 200 de civili au fost uciși și 2.000 au fost răniți în atacuri cu drone în ultimul an, în lovituri asemănate unui „safari uman”.

Operatorii ruși de drone lansează grenade asupra oamenilor care lucrează în grădinile lor sau se plimbă pe trotuare.

Herson, a cărui populație a scăzut la aproximativ 65.000 după ce trei sferturi dintre locuitori au părăsit orașul, a devenit locul celei mai intense utilizări a dronelor pentru țintirea civililor din întreaga lume, spun grupurile pentru drepturile omului.

În ultimele luni, viața s-a mutat în subteran: spitale, o maternitate, birouri guvernamentale, un teatru și zeci de alte instituții. Sălile de activități de la subsol au înlocuit locurile de joacă în aer liber. Școlile funcționează doar online.

Orașul experimentează cu variate sisteme de apărare bazate pe drone, însă niciuna nu este pe deplin eficientă.

Armata a amplasat un zid de antene de bruiaj de-a lungul malului. Zeci de kilometri de plase menite să oprească dronele înainte ca acestea să ajungă la ținte și să explodeze au fost amplasate pe arterele principale. Pe trotuare au fost amplasate 250 de adăposturi din beton.

Angajații municipali sunt înarmați cu detectoare de drone portabile în timp ce lucrează afară, reparând pagubele provocate de bombe sau plasele de drone. Dispozitivele funcționează prin interceptarea semnalelor de la camerele dronelor, arătând ce vede operatorul rus atunci când ia în vizor o țintă.

Yaroslav Shanko, administratorul militar-civil al orașului, o funcție similară cu cea de primar, a povestit cum a scăpat de o dronă în timp ce era la volan.

„Trebuie să atingi viteza maximă și să manevrezi” pentru a ieși din raza vizuală a dronei, a spus el. Șoferul său a scăpat de dronă, virând pe străduțe și traversând alei cu peste 130 de kilometri pe oră.

Alte orașe afectate de conflicte ar putea semăna cu Herson în viitor, avertizează experții

Grupurile pentru drepturile omului anticipează că alte orașe din lume afectate de război sau de infracționalitate vor semăna probabil cu Herson în viitor.

Dronele quadcopter de mici dimensiuni, adaptate după modele folosite de amatori, au democratizat munițiile ghidate de precizie care anterior costau zeci sau sute de mii de dolari. Acestea au fost folosite pentru a viza civilii în războiul civil din Sudan și în conflictele dintre bandele mexicane, a explicat Belkis Wille, director asociat la Human Rights Watch.

„Herson este cel mai clar exemplu de campanie care vizează civilii cu drone quadcopter, dar acesta este doar începutul a ceea ce ne temem că va deveni realitate pentru civilii din zonele de conflict” din întreaga lume, a spus aceasta. „Costurile țintirii civililor au scăzut considerabil.”

Herson, un oraș prins în mijlocul războiului

Herson nu a avut niciodată parte pauză în patru ani de război. Forțele ruse au ocupat orașul timp de nouă luni la începutul invaziei la scară largă, înainte de a se retrage. Un aristocrat rus din secolul al XVIII-lea și iubit al Ecaterinei cea Mare, prințul Grigori Potemkin, este considerat fondatorul orașului și era înmormântat într-o biserică locală. Când s-au retras din oraș alungați de contraofensiva ucraineană, soldații ruși au plecat cu osemintele.

După ce trupele ucrainene au eliberat orașul, în noiembrie 2022, forțele ruse au început să tragă cu artilerie de peste râu. Odată ce dronele s-au transformat în arme în anul următor, a început însă un nou calvar pentru civili.

„Rănirile provocate de drone sunt acum atât de frecvente”, a spus Oleh Pinchuk, chirurg, „încât am uitat de accidentele de mașină, aici”.

Odată ce dronele se apropie, sunt aproape imposibil de evitat.

Mykola Hyadamaka, în vârstă de 67 de ani, un șofer pensionar, a descris momentul în care a auzit o dronă urmărindu-i mașina. A alergat spre casă și -a grăbit să intre pe ușa din față, dar nu a reușit să deschidă poarta. A fost nimerit de șrapnelul unei grenade.

Serhiy Schevchenko, în vârstă de 36 de ani, instalator, a fost urmărit de o dronă în jurul unui copac înainte ca aceasta să explodeze în apropiere.

Un aspect înfricoșător al atacurilor cu drone, a povestit Volodymyr Oleinichuk, în vârstă de 52 de ani, angajat în parcare, este senzația că niște ochi umani se află în spatele dronei.

„Există cineva în spatele acestui lucru, care îl controlează”, a spus domnul Oleinichuk. „Am auzit cum mă căuta.”

Odată cu închiderea școlilor, zonele de activități subterane sunt printre puținele locuri unde copiii pot socializa. Acestea oferă cursuri de dans, artă și alte cursuri, precum și proiecții de filme.

Afară, pericolul pândește. Când se apropie dronele, „Trebuie să te ascunzi într-un adăpost sau pur și simplu oriunde nu poți vedea cerul”, a spus Daria, o copilă de 11 ani care spune că odată s-a ascuns sub copacii dintr-un parc când o dronă a survolat zona.

Deși mulți locuitori au fugit din Herson, Leshchenko, femeia care și-a luat recent fiica, Alyona, de la grădiniță, a spus că nu are de gând să plece. Familia ei nu are unde să se ducă, a explicat ea.

Pașii urmați zilnic pentru a ajunge cu fiica ei înapoi acasă sunt urmați cu sfințenie: odată ajunsă la stația de autobuz, un adăpost de beton i-ar oferi protecție. Ar verifica din nou grupul de chat online și abia apoi ar merge spre casă.