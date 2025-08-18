O fostă regină a frumuseții a murit la 30 de ani, într-un accident bizar. „Totul era acoperit de sânge”

Kseniya Alexandrova se căsătorise cu soțul ei cu doar câteva luni înainte de accidentul fatal.

O fostă regină a frumuseții a murit, la câteva săptămâni după ce un elan i-a spart parbrizul într-un accident neobișnuit. Avea 30 de ani.

Kseniya Alexandrova a suferit leziuni cerebrale grave în urma incidentului, care a avut loc în iulie, în timp ce conducea în regiunea Tver, Rusia, scrie People. Ea a murit ulterior în spital din cauza complicațiilor provocate de leziuni, pe 12 august, potrivit Rossiyskaya Gazeta.

Alexandrova și soțul ei se întorceau acasă de la Rzhev pe 5 iulie, când mașina lor a intrat în coliziune cu elanul, a precizat sursa citată.

Alexandrova stătea pe scaunul pasagerului, în timp ce soțul ei conducea, când animalul a sărit brusc pe șosea.

„De la momentul în care a sărit până la impact, a trecut o fracțiune de secundă. Nu am avut timp să fac nimic”, a declarat soțul Alexandrovă pentru Rossiyskaya Gazeta.

El și-a amintit că Alexandrovă era inconștientă după impact, adăugând: „Totul era acoperit de sânge”.

Soțul a mai declarat că alți șoferi au oprit pentru a ajuta și că serviciile de urgență au sosit la fața locului în aproximativ 15 minute. Alexandrova a fost transportată la un spital din Moscova, dar rănile sale s-au dovedit în cele din urmă fatale.

Ea se căsătorise cu soțul ei cu patru luni înainte de accident.

Pe lângă cariera de model, Alexandrova a reprezentat Rusia la concursul Miss Universe în 2017. De asemenea, ea a fost prima finalistă la concursul Miss Rusia în același an, potrivit Us Weekly.

Alexandrova a fost și psiholog practicant, având o diplomă de la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, conform unei actualizări personale pe Instagram din noiembrie 2022.

Agenția de modeling a Alexandrovăi, Modus Vivendis, a confirmat vestea decesului acesteia într-o declarație publicată pe Instagram pe 13 august.

„Cu mare tristețe vă informăm că prietena și colega noastră, modelul Kseniya Alexandrova, a decedat ieri seară”, începe declarația, tradusă din limba rusă.

„Kseniya era inteligentă și talentată. Știa cum să inspire, să susțină și să ofere căldură tuturor celor din jur. Pentru noi, ea va rămâne pentru totdeauna un simbol al frumuseții, bunătății și forței interioare”, a continuat agenția.

„Îi plângem sincer și transmitem condoleanțe sincere familiei, prietenilor și tuturor celor care au avut norocul să o cunoască pe Kseniya”, a concluzionat declarația.