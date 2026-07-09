Primul arestat în cazul atentatului din Monaco. Un fost ofițer SBU, acuzat că a executat suspecta căutată de Interpol

Apar primele arestări în ancheta care a pornit de la atentatul cu bombă produs la Monaco. Tribunalul Districtual Pechersky din Kiev a dispus arestarea preventivă, fără drept de cauțiune, a fostului ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vitaliy Jikovici, acuzat că a ucis-o pe Anastasia Berezovskaia, femeia căutată de Interpol pentru tentativa de asasinare a omului de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev.

Potrivit procurorilor ucraineni, Berezovskaia a fost ucisă pe 3 iulie, în apropierea satului Iurov, din regiunea Kiev. În același dosar este cercetat și Vladislav Reut, presupus complice al lui Jikovici, notează Mediafax.

Avocatul fostului ofițer SBU a cerut în instanță înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu și monitorizare electronică. Apărarea a susținut că Jikovici a fost membru al Sectorului Drept, a lucrat în poliție și ulterior în cadrul SBU.

Cum ar fi fost ucisă suspecta atentatului

În fața instanței, Vladislav Reut a negat că ar fi participat la uciderea Anastasiei Berezovskaia și a susținut că fostul ofițer SBU este cel care a tras toate focurile de armă.

Reut a declarat că, în ziua crimei, Jikovici l-a rugat să îl ia cu mașina și i-a spus că femeia trebuie ascunsă deoarece era în pericol.

„Nu aveam cunoștință de nicio intenție de a o ucide”, a afirmat acesta.

Potrivit mărturiei sale, în timpul deplasării, Jikovici a scos din rucsac un pistol Makarov prevăzut cu amortizor și i-a explicat că arma urma să fie folosită doar pentru intimidare.

Ajunși într-o zonă împădurită, Jikovici i-ar fi cerut lui Reut să coboare din mașină și să o urmeze pe Berezovskaia. Acesta susține că i s-a înmânat arma și că i s-a făcut semn să tragă, însă a refuzat.

„Am refuzat să o fac. Nici măcar nu am îndreptat arma spre ea”, a declarat Reut.

Acesta afirmă că Jikovici i-ar fi luat pistolul din mână și ar fi împușcat-o pe femeie în ceafă, apoi în trunchi, continuând până când a tras în total patru focuri de armă.

După crimă, Reut spune că a fost obligat să sape o groapă pentru a ascunde cadavrul, în timp ce Jikovici ar fi luat telefoanele, documentele și alte bunuri ale victimei. Ulterior, cei doi ar fi aruncat arma și obiectele personale într-un lac.

Reut a mai susținut că a fost amenințat cu moartea dacă va spune ce s-a întâmplat.

„Mi-a spus că, dacă i se întâmplă ceva, eu și părinții mei vom fi următorii”, a declarat acesta în instanță.

El a adăugat că este dispus să fie testat cu detectorul de minciuni și a susținut că motivul crimei ar fi fost faptul că Berezovskaia urma să depună mărturie împotriva lui Jikovici într-un alt dosar penal.

Legătura cu atentatul de la Monaco

Anastasia Berezovskaia era căutată internațional de Interpol după explozia produsă pe 29 iunie la Monaco, în urma căreia au fost răniți grav omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev și membri ai familiei sale.

Anchetatorii din Monaco o suspectau că a plasat dispozitivul exploziv folosit în atentat. Inițial s-a crezut că autorul era un bărbat surprins de camerele de supraveghere, însă investigațiile au indicat ulterior că era vorba despre o femeie deghizată.

Presa ucraineană a relatat că anchetatorii verifică inclusiv o posibilă implicare a unor membri ai serviciilor de informații ucrainene în tentativa de asasinat. De asemenea, autoritățile ucrainene investighează dacă cei doi suspecți reținuți pentru uciderea Berezovskaiei au avut și un rol în atentatul de la Monaco, după ce au identificat transferuri repetate de bani și criptomonede între persoanele implicate.