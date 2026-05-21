Video Forțele speciale ucrainene au distrus un sediu FSB în Crimeea. Zelenski: „Rușii trebuie să simtă că trebuie să pună capăt acestui război”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că forțele speciale ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit un sediu al FSB pe teritoriul ocupat al Crimeei, într-o operațiune în care ar fi fost distrus și un sistem antiaerian rusesc Pantsir‑S1.

Potrivit liderului de la Kiev, pierderile rusești se ridică la aproximativ o sută de militari uciși sau răniți.

Operațiunea a fost executată de Centrul de Operațiuni Speciale „A” al SBU, iar Zelenski a publicat și un scurt material video pentru a marca succesul acțiunii, relatează portalul ucrainea unn.ua.



„A fost lovit cartierul general al agenților FSB ruși și a fost distrus complexul antiaerian „Pantsir-S1” pe teritoriul nostru temporar ocupat. Doar datorită acestei operațiuni, pierderile rusești se ridică la aproximativ o sută de ocupanți uciși și răniți. Rușii trebuie să simtă că trebuie să pună capăt acestui război al lor. Sancțiunile ucrainene pe termen mediu și lung vor continua să funcționeze”, a transmis Volodimir Zelenski pe Facebook.

Atacul vine în contextul intensificării operațiunilor ucrainene în Crimeea, unde Kievul vizează infrastructura militară rusă, centrele de comandă și sistemele de apărare antiaeriană.

Atacurile ucrainene cu drone paralizează rafinăriile din centrul Rusiei

Amintim că un val de atacuri cu drone lansate de Ucraina a lovit în ultimele săptămâni principalele rafinării din centrul Rusiei, forțând oprirea completă sau reducerea severă a producției de carburanți, relatează Reuters, citând surse din industrie și date oficiale rusești.

Instalațiile afectate asigurau peste 30% din producția de benzină a Rusiei și aproximativ un sfert din producția de motorină. Capacitatea totală a rafinăriilor lovite depășește 83 de milioane de tone pe an, adică aproape un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Federației Ruse.

Printre cele mai grav afectate obiective se află rafinăria Kirishi, din regiunea Leningrad, cu o capacitate de peste 20 de milioane de tone anual. Instalația este complet oprită încă din 5 mai, după un atac cu drone, afirmă sursele citate de Reuters.

Atacuri au vizat și rafinăriile din Nijni Novgorod, Riazan, Iaroslavl și Moscova. Rafinăria Lukoil‑Nizhegorodnefteorgsintez din Kstovo a fost lovită de două ori în decurs de o săptămână, cel mai recent pe 20 mai. Statul Major ucrainean a confirmat avarierea instalației AVT‑6 și izbucnirea unui incendiu puternic.

În noaptea de 21 mai, o altă rafinărie – cea din Syzran, regiunea Samara – ar fi fost lovită de drone ucrainene, potrivit canalelor locale de Telegram. Presa independentă rusă a relatat că o unitate Rosneft a fost avariată, iar guvernatorul Veaceslav Fedorîșcev a anunțat moartea a două persoane.