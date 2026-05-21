search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Forțele speciale ucrainene au distrus un sediu FSB în Crimeea. Zelenski: „Rușii trebuie să simtă că trebuie să pună capăt acestui război”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că forțele speciale ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit un sediu al FSB pe teritoriul ocupat al Crimeei, într-o operațiune în care ar fi fost distrus și un sistem antiaerian rusesc Pantsir‑S1.

Potrivit liderului de la Kiev, pierderile rusești se ridică la aproximativ o sută de militari uciși sau răniți.

Operațiunea a fost executată de Centrul de Operațiuni Speciale „A” al SBU, iar Zelenski a publicat și un scurt material video pentru a marca succesul acțiunii, relatează portalul ucrainea unn.ua.

„A fost lovit cartierul general al agenților FSB ruși și a fost distrus complexul antiaerian „Pantsir-S1” pe teritoriul nostru temporar ocupat. Doar datorită acestei operațiuni, pierderile rusești se ridică la aproximativ o sută de ocupanți uciși și răniți. Rușii trebuie să simtă că trebuie să pună capăt acestui război al lor. Sancțiunile ucrainene pe termen mediu și lung vor continua să funcționeze”, a transmis Volodimir Zelenski pe Facebook.

Atacul a vizat cartierul general al agenților FSB. Captură video FB Volodimir Zelenski
Atacul a vizat cartierul general al agenților FSB. Captură video FB Volodimir Zelenski

Atacul vine în contextul intensificării operațiunilor ucrainene în Crimeea, unde Kievul vizează infrastructura militară rusă, centrele de comandă și sistemele de apărare antiaeriană.

Atacurile ucrainene cu drone paralizează rafinăriile din centrul Rusiei

Amintim că un val de atacuri cu drone lansate de Ucraina a lovit în ultimele săptămâni principalele rafinării din centrul Rusiei, forțând oprirea completă sau reducerea severă a producției de carburanți, relatează Reuters, citând surse din industrie și date oficiale rusești.

Instalațiile afectate asigurau peste 30% din producția de benzină a Rusiei și aproximativ un sfert din producția de motorină. Capacitatea totală a rafinăriilor lovite depășește 83 de milioane de tone pe an, adică aproape un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Federației Ruse.

Printre cele mai grav afectate obiective se află rafinăria Kirishi, din regiunea Leningrad, cu o capacitate de peste 20 de milioane de tone anual. Instalația este complet oprită încă din 5 mai, după un atac cu drone, afirmă sursele citate de Reuters.

Atacuri au vizat și rafinăriile din Nijni Novgorod, Riazan, Iaroslavl și Moscova. Rafinăria Lukoil‑Nizhegorodnefteorgsintez din Kstovo a fost lovită de două ori în decurs de o săptămână, cel mai recent pe 20 mai. Statul Major ucrainean a confirmat avarierea instalației AVT‑6 și izbucnirea unui incendiu puternic.

În noaptea de 21 mai, o altă rafinărie – cea din Syzran, regiunea Samara – ar fi fost lovită de drone ucrainene, potrivit canalelor locale de Telegram. Presa independentă rusă a relatat că o unitate Rosneft a fost avariată, iar guvernatorul Veaceslav Fedorîșcev a anunțat moartea a două persoane.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
Cele două nume de pe lista Rapidului! Când decide Dan Șucu noul antrenor din Giulești. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbare istorică în spitalele din România: Dispare finanțarea pe paturi! 98% dintre unități primesc bani în plus
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Gigi Becali l-a făcut ”praf” ÎN DIRECT: ”Nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie”
digisport.ro
image
Drumurile construite de romani în Dacia care au rezistat până azi. Unde se află șoselele de piatră de acum 2.000 de ani
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Ce trebuie să faci dacă rămâi blocat în lift. Câteva secunde fac diferenţa între viaţă şi moarte
observatornews.ro
image
EL este bărbatul care se va ocupa de înmormântarea Amianei Păștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Alocația pentru copii 2026. Ce valoare are, cine beneficiază și când pot fi suspendate plățile
playtech.ro
image
Cine este Vlad Săcăreanu, directorul companiei care administrează clădirea Ministerului Transporturilor, unde liftul s-a prăbușit. Ce avere are și în ce scandal a mai fost implicat
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
digisport.ro
image
Un bărbat angajat pentru renovări, acuzat că a furat aur și bani din contul unei femei din Ploiești
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Când se spală după Înălțare. Toate gospodinele trebuie să știe asta!
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Salată de paste cu ton à la Cher. Un preparat bogat în proteine, se face ușor și este perfect pentru vară
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer