„O crimă cinică”. Putin transmite condoleanţe după uciderea lui Ali Khamenei: „Va fi amintit ca un om de stat remarcabil”

Președintele rus Vladimir Putin a condamnat uciderea liderului suprem iranian și a familiei sale, calificând-o drept „cinică” și contrară normelor morale și dreptului internațional, şi a transmis condoleanţe omologului său.

În notă discordantă faţă de majoritatea liderilor internaţionali, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a condamnat uciderea liderului suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, calificând acest act drept „o crimă cinică” care încalcă toate normele moralei umane și ale dreptului internațional, notează EconomicsTimes.

Într-o notă oficială adresată omologului său iranian Masoud Pezeshkian, făcută publică de Kremlin, Vladimir Putin a transmis:

„Vă rog să acceptați condoleanțele mele profunde în legătură cu uciderea Liderului Suprem al Republicii Islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comisă într-o încălcare cinică a tuturor normelor moralei umane și ale dreptului internațional”.

Președintele rus a evidențiat admirația sa pentru Ali Khamenei, remarcând rolul său esențial în consolidarea relațiilor dintre Rusia și Iran.

„În țara noastră, Ayatollah Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil, care a avut o contribuție personală enormă la dezvoltarea relațiilor prietenoase ruso-iraniene și la ridicarea acestora la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător”, a transmis acesta.

„Vă rog să transmiteți cele mai sincere simpatii și sprijin familiei și prietenilor Liderului Suprem, guvernului și întregului popor iranian”, a încheiat.