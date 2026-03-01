Iran: Gărzile Revoluției amenință cu „o pedeapsă decisivă” pentru „ucigaşii lui Ali Khamenei”. 40 de zile de doliu naţional

Moartea liderului suprem Ali Khamenei a declanșat reacții extrem de dure la Teheran. Gărzile Revoluției și autoritățile iraniene au promis represalii împotriva „ucigaşilor” şi au decretat 40 de zile de doliu național și şapte zile libere.

Gărzile Revoluției iraniene (IRGC), una dintre cele mai puternice structuri militare ale Republicii Islamice, au promis duminică o „pedeapsă severă şi decisivă” pentru cei pe care îi consideră responsabili de moartea liderului suprem Ali Khamenei. Decesul acestuia, la vârsta de 86 de ani, a fost confirmat oficial de televiziunea de stat iraniană, declanșând o mobilizare politică și militară fără precedent în ultimele decenii.

Într-un comunicat oficial, IRGC a condamnat ferm ceea ce a descris drept „actele criminale şi teroriste comise de guvernele malefice ale Statelor Unite şi ale regimului sionist”, acuzând direct Washingtonul și Israelul.

Mesajul transmis de conducerea militară iraniană a inclus și o ameninţare explicită privind represaliile.

„Mâna răzbunătoare a naţiunii iraniene nu îi va lăsa în pace până când nu le va aplica ucigaşilor imamului Umma o pedeapsă severă şi decisivă, pe care o vor regreta”, au transmis Gărzile Revoluției.

Totodată, au anunțat că pregătesc „cea mai feroce operaţiune ofensivă din istorie” împotriva bazelor americane și a Israelului, sugerând posibilitatea unei escaladări militare majore în regiune.

Doliu național și suspendă activitatea timp de o săptămână

În acelaşi timp, autoritățile de la Teheran au decretat o perioadă oficială de doliu de 40 de zile, conform tradiției islamice șiite, precum și șapte zile libere la nivel național, în semn de respect pentru liderul care a condus Iranul timp de peste trei decenii.

Ali Khamenei se afla la conducerea Republicii Islamice din 1989, fiind una dintre cele mai influente figuri politice și religioase din Orientul Mijlociu. Televiziunea de stat iraniană a transmis mesaje mobilizatoare, insistând asupra continuității regimului și a ideologiei acestuia: „Odată cu martiriul liderului suprem, calea şi misiunea sa nu vor fi pierdute sau uitate; dimpotrivă, ele vor fi continuate cu şi mai multă vigoare şi zel”.

În același comunicat oficial, Gărzile Revoluției au subliniat că toate structurile militare și paramilitare vor rămâne mobilizate și vor continua linia politică și strategică stabilită de Khamenei.

„Garda Revoluţionară Islamică, Forţele Armate ale Republicii Islamice Iran şi vastele forţe populare Basij vor continua cu putere pe calea liderului lor în apărarea moştenirii sale, rămânând ferme împotriva comploturilor interne şi externe şi aplicând o pedeapsă exemplară agresorilor împotriva patriei islamice”, se arată în comunicatul citat de The Times of Israel.