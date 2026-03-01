search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iran: Gărzile Revoluției amenință cu „o pedeapsă decisivă” pentru „ucigaşii lui Ali Khamenei”. 40 de zile de doliu naţional

0
0
Publicat:

Moartea liderului suprem Ali Khamenei a declanșat reacții extrem de dure la Teheran. Gărzile Revoluției și autoritățile iraniene au promis represalii împotriva „ucigaşilor” şi au decretat 40 de zile de doliu național și şapte zile libere.

Gărzile Revoluției anunţă că vor răzbuna uciderea liderului Ali Khamenei. FOTO: Shutterstock.
Gărzile Revoluției anunţă că vor răzbuna uciderea liderului Ali Khamenei. FOTO: Shutterstock.

Gărzile Revoluției iraniene (IRGC), una dintre cele mai puternice structuri militare ale Republicii Islamice, au promis duminică o „pedeapsă severă şi decisivă” pentru cei pe care îi consideră responsabili de moartea liderului suprem Ali Khamenei. Decesul acestuia, la vârsta de 86 de ani, a fost confirmat oficial de televiziunea de stat iraniană, declanșând o mobilizare politică și militară fără precedent în ultimele decenii.

Într-un comunicat oficial, IRGC a condamnat ferm ceea ce a descris drept „actele criminale şi teroriste comise de guvernele malefice ale Statelor Unite şi ale regimului sionist”, acuzând direct Washingtonul și Israelul.

Mesajul transmis de conducerea militară iraniană a inclus și o ameninţare explicită privind represaliile.

„Mâna răzbunătoare a naţiunii iraniene nu îi va lăsa în pace până când nu le va aplica ucigaşilor imamului Umma o pedeapsă severă şi decisivă, pe care o vor regreta”, au transmis Gărzile Revoluției.

Totodată, au anunțat că pregătesc „cea mai feroce operaţiune ofensivă din istorie” împotriva bazelor americane și a Israelului, sugerând posibilitatea unei escaladări militare majore în regiune.

Doliu național și suspendă activitatea timp de o săptămână

În acelaşi timp, autoritățile de la Teheran au decretat o perioadă oficială de doliu de 40 de zile, conform tradiției islamice șiite, precum și șapte zile libere la nivel național, în semn de respect pentru liderul care a condus Iranul timp de peste trei decenii.

Ali Khamenei se afla la conducerea Republicii Islamice din 1989, fiind una dintre cele mai influente figuri politice și religioase din Orientul Mijlociu. Televiziunea de stat iraniană a transmis mesaje mobilizatoare, insistând asupra continuității regimului și a ideologiei acestuia: „Odată cu martiriul liderului suprem, calea şi misiunea sa nu vor fi pierdute sau uitate; dimpotrivă, ele vor fi continuate cu şi mai multă vigoare şi zel”.

În același comunicat oficial, Gărzile Revoluției au subliniat că toate structurile militare și paramilitare vor rămâne mobilizate și vor continua linia politică și strategică stabilită de Khamenei.

„Garda Revoluţionară Islamică, Forţele Armate ale Republicii Islamice Iran şi vastele forţe populare Basij vor continua cu putere pe calea liderului lor în apărarea moştenirii sale, rămânând ferme împotriva comploturilor interne şi externe şi aplicând o pedeapsă exemplară agresorilor împotriva patriei islamice”, se arată în comunicatul citat de The Times of Israel.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
digi24.ro
image
Război în Iran. Mesajul lui Trump către iranieni: ”Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți”
stirileprotv.ro
image
Khamenei, ucis. Trump ameninţă că va lovi Iranul „cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”. Susținătorii liderului iranian ies în stradă
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu: 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul
mediafax.ro
image
Au schimbat legea pentru Gică Hagi. Gino Iorgulescu și Mircea Lucescu, intervenție la nivel înalt în favoarea „Regelui”
fanatik.ro
image
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
antena3.ro
image
Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
observatornews.ro
image
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Doi pensionari cu grupe de muncă, în instanță. Unul a primit o creștere de pensie de 50%. Celălalt, nu! De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
De ce se poartă mărţişorul la piept: Mulţi îl ţin la mână, însă e greşit, conform tradiţiei
playtech.ro
image
Trei cuvinte care descriu perfect fanul dinamovist. „Puternic, încăpățânat și…”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Cadavrul ayatollahului Ali Khamenei, găsit printre ruine. UPDATE: Trump confirmă decesul
mediaflux.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
click.ro
image
Ce variante de întoarcere acasă au turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi? Companiile aeriene care au anulat zborurile i-au contactat
click.ro
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop martie 2026. Cele 4 zodii care parte de schimbări, emoții intense și noi începuturi
image
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul

OK! Magazine

image
Familia regală împotriva lui Beatrice și Eugenie: William le ține la distanță, Kate este rece, iar Harry și Meghan le-au uitat

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?