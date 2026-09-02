 Norilsk, orașul de la capătul lumii: fără drumuri spre restul Rusiei și cu 45 de zile fără răsărit de soare | adevarul.ro
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Norilsk, orașul de la capătul lumii: fără drumuri spre restul Rusiei și cu 45 de zile fără răsărit de soare

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În nordul îndepărtat al Rusiei se află un oraș în care iarna pare să nu se mai termine. Norilsk, situat dincolo de Cercul Polar, este unul dintre cele mai izolate orașe de pe planetă. Peste 170.000 de oameni trăiesc aici, în condiții climatice extreme, fără ca orașul să fie conectat prin șosele cu restul țării.

Norilsk, orașul de la capătul lumii.
Norilsk, orașul de la capătul lumii. Foto: Getty Images

Norilsk se află la aproximativ 2.400 de kilometri de Polul Nord și la circa 3.000 de kilometri de Moscova. Accesul se face în principal cu avionul sau pe cale navală, iar pentru cetățenii străini este necesară o autorizație specială, notează publicația Blic

Un oraș construit în jurul minelor

Povestea Norilskului este strâns legată de exploatarea resurselor minerale. Orașul a început să fie dezvoltat în anii '30, când autoritățile sovietice au construit aici un vast complex minier și metalurgic.

În acea perioadă, deținuți din sistemul Gulag au fost folosiți ca forță de muncă pentru exploatarea zăcămintelor de nichel, cupru și paladiu. Munca se desfășura în condiții extrem de dificile, iar frigul, foametea, bolile și epuizarea au provocat moartea a mii de oameni.

Lagărele au fost desființate în anii '50, însă industria minieră și metalurgică a rămas principalul motor economic al orașului. Activitatea industrială a adus locuri de muncă și a transformat Norilskul într-un important centru economic, dar consecințele asupra mediului au fost devastatoare.

Un peisaj aproape apocaliptic

Poluarea industrială severă și ploile acide au afectat puternic regiunea. Vegetația a fost distrusă pe suprafețe întinse, iar în jurul orașului au rămas zone în care peisajul pare desprins dintr-un scenariu postapocaliptic.

Norilsk este considerat unul dintre cele mai poluate orașe din lume, în principal din cauza activităților metalurgice desfășurate aici de-a lungul deceniilor.

45 de zile fără răsărit

Clima face viața și mai dificilă. Iarna, temperaturile pot coborî până la aproximativ -30 de grade Celsius, iar zăpada acoperă orașul pentru cea mai mare parte a anului.

Una dintre cele mai neobișnuite perioade este noaptea polară. În fiecare iarnă, soarele nu mai apare deasupra orizontului timp de aproximativ 45 de zile. Locuitorii trebuie să își desfășoare viața într-un oraș în care lumina naturală lipsește săptămâni întregi, ceea ce face ca izolarea și condițiile climatice să fie și mai apăsătoare.

În ciuda tuturor acestor dificultăți, Norilsk continuă să fie locuit și să funcționeze ca un important centru industrial al Rusiei. Este un oraș construit în jurul bogățiilor subterane, dar în care clima, izolarea și urmele exploatării industriale au creat una dintre cele mai dure forme de viață urbană de pe glob.

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