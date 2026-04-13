Rusia ar fi încălcat de peste 10.000 de ori armistițiul de Paște. Schimb de acuzații cu Ucraina

Rusia ar fi încălcat armistițiul de Paștele ortodox de 10.721 de ori într-un interval de doar 32 de ore, potrivit Statului Major al Ucrainei. Perioada vizată este cuprinsă între 11 aprilie, ora 16:00 (ora Moscovei), și sfârșitul zilei de 12 aprilie.

Armistițiul fusese anunțat pe 9 aprilie de către Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin respinsese anterior o propunere de încetare a focului înaintată de Kiev la finalul lunii martie. Ucraina a transmis că va respecta armistițiul, dar că va riposta în cazul încălcării acestuia.

Potrivit armatei ucrainene, încălcările au început rapid, fiind raportate 469 de incidente doar în primele șase ore de la intrarea în vigoare a armistițiului. În total, forțele ruse ar fi lansat 1.567 de atacuri de artilerie, au desfășurat 119 acțiuni de asalt și au utilizat 9.035 de drone kamikaze cu rază scurtă de acțiune, conform Kyiv Independent.

Totuși, oficialii ucraineni au precizat că, în perioada armistițiului, nu au fost înregistrate atacuri cu rachete, aviație sau drone cu rază lungă de acțiune, de tip Shahed.

Luptele au continuat de-a lungul liniei frontului, unde au fost raportate 107 ciocniri de luptă într-o singură zi. Cele mai intense confruntări au avut loc în zona Pokrovsk, unde forțele ucrainene susțin că au respins 28 de asalturi rusești.

În paralel, autoritățile ruse au acuzat Ucraina de încălcarea armistițiului, susținând că atacuri cu drone ar fi vizat regiunile Kursk și Belgorod, rănind cinci persoane. Aceste informații nu au putut fi verificate independent.

Președintele Zelenski a transmis pe rețelele sociale că Paștele ar trebui să reprezinte „un moment de liniște și siguranță”, declarând că Ucraina va răspunde strict proporțional oricăror încălcări.

Deși armistițiul era prezentat ca un posibil gest umanitar, ambele părți continuă să se acuze reciproc de încălcări, iar perspectivele unui acord durabil rămân incerte.

De asemenea, Moscova a confirmat un schimb de prizonieri soldat cu revenirea a 175 de militari ruși, în timp ce Ucraina a anunțat eliberarea a 175 de persoane și șapte civili, mulți dintre aceștia aflați în captivitate din 2022.

Într-o analiză, profesorul Stephen Hall consideră că anunțul armistițiului ar avea mai degrabă un rol strategic de imagine. Potrivit acestuia, gestul lui Vladimir Putin ar urmări menținerea controlului asupra narațiunii războiului și proiectarea unei imagini de lider dispus la pace.

Expertul susține că astfel de acțiuni reprezintă „fum și oglinzi”, menite să influențeze percepția internațională, într-un context în care conflictul din Ucraina continuă fără semne clare de dezescaladare.

„Lui Donald Trump îi place să creadă că Putin încă dorește pacea, că este disperat să încerce să găsească pacea și toate aceste procese. Este, de asemenea, o modalitate de a controla narațiunea, ignorându-l complet pe Zelenski. Este, de asemenea, o modalitate de a-și menține, poate, legăturile de putere soft, ca să zicem așa, cu tradiționaliștii, deoarece este Paștele – o dată importantă în creștinism – iar Putin este, desigur, cel mai creștin om din lume”, a declarat Hall pentru Kyiv Independent.