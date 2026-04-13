Rusia ar fi încălcat de peste 10.000 de ori armistițiul de Paște. Schimb de acuzații cu Ucraina

Rusia ar fi încălcat armistițiul de Paștele ortodox de 10.721 de ori într-un interval de doar 32 de ore, potrivit Statului Major al Ucrainei. Perioada vizată este cuprinsă între 11 aprilie, ora 16:00 (ora Moscovei), și sfârșitul zilei de 12 aprilie.

Potrivit armatei ucrainene, încălcările armistițiului au început rapid. FOTO: X/Andrii Sîbiga

Armistițiul fusese anunțat pe 9 aprilie de către Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin respinsese anterior o propunere de încetare a focului înaintată de Kiev la finalul lunii martie. Ucraina a transmis că va respecta armistițiul, dar că va riposta în cazul încălcării acestuia.

Potrivit armatei ucrainene, încălcările au început rapid, fiind raportate 469 de incidente doar în primele șase ore de la intrarea în vigoare a armistițiului. În total, forțele ruse ar fi lansat 1.567 de atacuri de artilerie, au desfășurat 119 acțiuni de asalt și au utilizat 9.035 de drone kamikaze cu rază scurtă de acțiune, conform Kyiv Independent.

Totuși, oficialii ucraineni au precizat că, în perioada armistițiului, nu au fost înregistrate atacuri cu rachete, aviație sau drone cu rază lungă de acțiune, de tip Shahed.

Luptele au continuat de-a lungul liniei frontului, unde au fost raportate 107 ciocniri de luptă într-o singură zi. Cele mai intense confruntări au avut loc în zona Pokrovsk, unde forțele ucrainene susțin că au respins 28 de asalturi rusești.

În paralel, autoritățile ruse au acuzat Ucraina de încălcarea armistițiului, susținând că atacuri cu drone ar fi vizat regiunile Kursk și Belgorod, rănind cinci persoane. Aceste informații nu au putut fi verificate independent.

Președintele Zelenski a transmis pe rețelele sociale că Paștele ar trebui să reprezinte „un moment de liniște și siguranță”, declarând că Ucraina va răspunde strict proporțional oricăror încălcări.

Deși armistițiul era prezentat ca un posibil gest umanitar, ambele părți continuă să se acuze reciproc de încălcări, iar perspectivele unui acord durabil rămân incerte.

De asemenea, Moscova a confirmat un schimb de prizonieri soldat cu revenirea a 175 de militari ruși, în timp ce Ucraina a anunțat eliberarea a 175 de persoane și șapte civili, mulți dintre aceștia aflați în captivitate din 2022.

Într-o analiză, profesorul Stephen Hall consideră că anunțul armistițiului ar avea mai degrabă un rol strategic de imagine. Potrivit acestuia, gestul lui Vladimir Putin ar urmări menținerea controlului asupra narațiunii războiului și proiectarea unei imagini de lider dispus la pace.

Expertul susține că astfel de acțiuni reprezintă „fum și oglinzi”, menite să influențeze percepția internațională, într-un context în care conflictul din Ucraina continuă fără semne clare de dezescaladare.

„Lui Donald Trump îi place să creadă că Putin încă dorește pacea, că este disperat să încerce să găsească pacea și toate aceste procese. Este, de asemenea, o modalitate de a controla narațiunea, ignorându-l complet pe Zelenski. Este, de asemenea, o modalitate de a-și menține, poate, legăturile de putere soft, ca să zicem așa, cu tradiționaliștii, deoarece este Paștele – o dată importantă în creștinism – iar Putin este, desigur, cel mai creștin om din lume”, a declarat Hall pentru Kyiv Independent.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Peter Magyar îl acuză pe Orban că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania: „L-a susținut pe George Simion”
digi24.ro
image
Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
stirileprotv.ro
image
Peter Magyar se opune aderării accelerate a Ucrainei la UE. Ce anunță despre împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev
gandul.ro
image
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”
mediafax.ro
image
Românii au luat cu asalt stațiunile turistice de Paște, dar hotelierii pierd bani. Cum se explică paradoxul: „Au evitat să plătească”
fanatik.ro
image
De ce victoria lui Peter Magyar nu-l ajută pe Volodimir Zelenski. Transcarpatia, punctul fierbinte dintre Budapesta și Kiev
libertatea.ro
image
Băsescu: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Trump va pleca, America rămâne!”
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Tragedie în lumea fotbalului! Ucis cu sânge rece la 20 de ani, de față cu toți colegii săi
digisport.ro
image
A început resetarea Ungariei: Prima decizie majoră după victoria zdrobitoare în alegeri a TISZA
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Cât costă primele căpşuni româneşti. Agricultorii vor să-şi scoată investiţia: "Nu-s pentru toate buzunarele"
observatornews.ro
image
Soția lui Pepe a născut! Artistul a devenit tată din nou. Ce nume special a primit fetița
cancan.ro
image
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Zile libere 2026. Când vor avea românii următoarea mini-vacanță după Paște: vor sta acasă trei zile la rând
playtech.ro
image
Bela Karolyi a prins ură pe Nadia Comăneci din cauza soților Ceaușescu: „Au premiat-o cu 100.000 de lei, iar lui i-au dat doar 30.000 de lei!”
fanatik.ro
image
Sute de vaci au murit brusc la o fermă după instalarea unor panouri fotovoltaice. Fermierul e disperat: „Cheltuielile mele veterinare erau de patru ori mai mari decât de obicei”
ziare.com
image
Ce lovitură! I-a dat lui Chivu vestea în direct, după Como - Inter 3-4: "99% se face"
digisport.ro
image
FAN Courier a închis complet toate agențiile din România: Niciun sediu nu va mai fi disponibil
stiripesurse.ro
image
Nu populația, ci statul – unde ar trebui să înceapă raționalizarea carburanților? „Acolo e marea risipă”
cotidianul.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au împăcat de Paște. Vedeta s-a reîntors în penthouse-ul de 4 milioane de euro: Noi nu ne-am despărțit
romaniatv.net
image
Se schimbă Codul Muncii. Românii ar putea avea parte de o nouă zi liberă cât de curând
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”
click.ro
image
Pepe, tată pentru a patra oară! Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă, Jessica”
click.ro
image
Pavel Stratan rupe tăcerea despre ginerele său! Ce spune despre Edward Sanda și când își dorește să devină bunic: „I-am spus Cleopatrei”
click.ro
Kate Middleton, Regele Charles foto Profimedia jpg
N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat
okmagazine.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
guille alvarez IcI3FizU9Cw unsplash jpg
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
