Nord-coreenii se întorc pe câmpul de luptă din Ucraina

Operatori nord-coreeni de drone din regiunea rusă Kursk ajută forțele ruseșt să identifice pozițiile ucrainene de lângă graniță, a declarat armata ucraineană, relatează Business Insider.

Unități nord-coreene de drone efectuează misiuni de recunoaștere aeriană în regiunea de graniță Sumî, sprijinind atacurile Rusiei asupra trupelor ucrainene.

Ucraina a „interceptat comunicațiile dintre operatorii de drone nord-coreeni și personalul armatei ruse”, a anunțat Kievul într-un comunicat publicat pe aplicația de mesagerie Telegram. Operatorii de drone nord-coreeni „au ajustat focul sistemelor multiple de lansare a rachetelor împotriva pozițiilor ucrainene”, se precizează în comunicat.

Armata ucraineană a publicat și imagini ce surprind un soldat nord-coreean ghemuit lângă o mai multe drone FPV, drone quadcopter ieftine folosite atât pentru misiuni de recunoaștere, cât și pentru misiuni de atac.

Nu este clar de când trupele nord-coreene, care au ajutat anul trecut forțele ruse să alunge ultimele trupe ucrainene din Kursk, acționează în acest rol, după ce serviciile de informații au avertizat că Rusia ar putea folosi soldații și în alte ofensive. Regiunea Sumî este ținta unor atacuri rusești după retragerea forțelor ucrainene din Kursk, președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunțând luna trecută dejucarea unei tentative de ofensive în zonă.

Aproximativ 11.000 de soldați nord-coreeni au fost desfășurați în Kursk toamna trecută pentru a ajuta Rusia să recupereze sute de kilometri pătrați de teritoriu în urma unei ofensive-surpriză lansată de Ucraina pentru a sili Moscova să mute trupe de pe frontul de est.

Coreea de Nord nu avea experiență în operațiuni de luptă majore înainte de a trimite trupe în Rusia, care le-a antrenat în operațiuni cu drone, artilerie, tactici de infanterie și curățarea tranșeelor. Soldații trimiși la Kursk erau folosiți în principal pentru atacuri brutale pe linia frontului, în ceea ce ucrainenii au recunoscut drept tacticile clasice rusești cu carne de tun.

Soldații nord-coreeni revin pe câmpul de luptă

Serviciile de informații occidentale au estimat la începutul acestui an că mii de soldați nord-coreeni au fost uciși sau răniți în timp ce luptau de partea Rusiei.

„Din pricina pierderilor critice de personal și a eșecului ofensivei din regiunea Sumî, forțele de ocupație rusești continuă să angajeze trupele nord-coreene în operațiuni de luptă active”, se arată în ultima actualizare a armatei ucrainene privind noul rol al soldaților nord-coreeni.

Coreea de Nord a furnizat, de asemenea, Rusiei rachete și artilerie, dar și muniție.

Armata ucraineană „a documentat toate cazurile confirmate de participare a formațiunilor străine la agresiune armată”, a transmis Kievul joi. „Toate forțele implicate în agresiunea împotriva Ucrainei vor fi neutralizate în conformitate cu legile și regulile războiului”.

Forțele armate ruse au suferit pierderi uriașe pe câmpul de luptă. Marți, ministerul britanic al apărării a estimat că aproximativ 332.000 de soldați au fost uciși sau răniți de la începutul anului. Pierderile estimate ale Rusei de la declanșarea invaziei la scară largă depășesc un milion de soldați.