Născut la 19 februarie 1876, Constantin Brâncuși este unul dintre pionierii sculpturii moderne. Stabilit la Paris, artistul român a influențat decisiv arta secolului XX.

1876 – S-a născut Constantin Brâncuși

La 19 februarie 1876, s-a născut la Hobița, județul Gorj, Constantin Brâncuși, unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului XX. Considerat un pionier al sculpturii moderne, Brâncuși a studiat la Școala de Arte și Meserii din Craiova și ulterior la Școala Națională de Arte Frumoase din București, înainte de a se stabili la Paris, unde și-a desfășurat cea mai mare parte a activității artistice.

Opera sa se caracterizează prin forme esențializate și influențe ale artei populare românești, fiind reprezentată în colecții și muzee de prestigiu din întreaga lume. Printre lucrările sale cele mai cunoscute se numără „Sărutul”, „Domnișoara Pogany”, „Pasărea în spațiu” și ansamblul monumental de la Târgu Jiu, realizat în memoria eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Constantin Brâncuși a murit la Paris, la 16 martie 1957, iar ulterior a fost ales membru post-mortem al Academiei Române.

1878 – Tratatul de pace de la San Stefano

La 19 februarie 1878 (3 martie, stil nou), a fost semnat Tratatul de pace ruso–turc de la San Stefano, document care a pus capăt războiului ruso–turc din perioada 1877–1878. Tratatul consfințea victoria Rusiei asupra Imperiului Otoman și prevedea recunoașterea independenței României, Serbiei și Muntenegrului, precum și crearea unui stat bulgar autonom, aflat sub influența Rusiei.

În cazul României, independența era recunoscută, însă condiționată de cedarea către Rusia a sudului Basarabiei, teritoriu care fusese retrocedat Principatelor Române în 1856. În schimb, Rusia își rezerva dreptul de a transfera României Dobrogea, teritoriu aflat până atunci sub stăpânire otomană. Prevederile Tratatului de la San Stefano au fost ulterior revizuite la Congresul de la Berlin, din vara anului 1878.

1939 – S-a născut Irina Loghin

La 19 februarie 1939, s-a născut Irina Loghin, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România. Originară din județul Prahova, Irina Loghin a debutat în anii ’60 și a devenit rapid o prezență constantă pe scenele de folclor și în emisiunile de radio și televiziune, promovând repertoriul tradițional românesc.

De-a lungul carierei, a înregistrat numeroase albume și a colaborat cu ansambluri folclorice importante, fiind apreciată pentru interpretarea cântecelor din Muntenia și Oltenia. Activitatea sa artistică i-a adus numeroase distincții, iar Irina Loghin este considerată una dintre figurile reprezentative ale muzicii populare românești din a doua jumătate a secolului XX și începutul secolului XXI.

1954 – Transferul Crimeei către RSS Ucraineană

La 19 februarie 1954, Biroul Politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a decis transferul Regiunii Crimeei din componența Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse în cea a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene. Decizia a fost formalizată ulterior printr-un decret al Prezidiului Sovietului Suprem al URSS și a fost justificată oficial prin legăturile economice, geografice și administrative dintre Crimeea și Ucraina sovietică.

Transferul a avut loc în contextul aniversării a 300 de ani de la unirea Ucrainei cu Rusia și nu a implicat consultarea populației locale. La acel moment, ambele republici făceau parte din Uniunea Sovietică, iar modificarea granițelor interne nu a avut consecințe juridice internaționale imediate. Statutul Crimeei a devenit un subiect de dispută majoră după destrămarea URSS, în 1991, și mai ales după evenimentele din 2014.