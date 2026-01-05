search
Șeful diplomației poloneze: Războiul din Ucraina se va încheia echitabil doar când elitele ruse vor accepta că invazia a fost o greșeală

0
0
Publicat:

Un sfârșit echitabil al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei va fi posibil doar în momentul în care elitele de la Moscova vor recunoaște că invazia a fost o eroare strategică și că proiectul reconstruirii unui imperiu rus este imposibil, a declarat ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski, ministrul de dexterne al Poloniei/FOTO:Arhiva

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului TVP World, în cadrul emisiunii Between the Lines, realizată de Urszula Gacek, care l-a intervievat pe șeful diplomației poloneze la domiciliul său. Discuția a vizat războiul din Ucraina, sancțiunile impuse Rusiei, sprijinul Poloniei pentru Kiev, Parteneriatul Estic și relațiile transatlantice.

Presiune, sancțiuni și respingerea compromisurilor rapide

„O soluție corectă va fi posibilă doar atunci când elitele ruse vor ajunge la concluzia că invazia inițială a fost o greșeală și că obiectivul reconstruirii imperiului rus nu poate fi atins”, a spus Sikorski, avertizând partenerii occidentali să nu caute compromisuri rapide care ar putea lăsa Ucraina vulnerabilă în fața unei noi agresiuni.

Sikorski, care este și vicepremier în guvernul centrist și proeuropean condus de Donald Tusk, a subliniat că actuala conducere de la Moscova continuă să creadă că timpul joacă în favoarea sa, în pofida pierderilor semnificative suferite pe câmpul de luptă și a presiunii economice tot mai mari.

În opinia sa, doar menținerea sancțiunilor și sprijinul militar constant pentru Ucraina pot forța Kremlinul să își revizuiască strategia.

„Ceea ce va aduce Rusia la masa negocierilor este degradarea suplimentară a economiei ruse”, a spus el. „Vladimir Putin încă visează să subjuge întreaga Ucraină, dar acest lucru nu este realizabil.”

Ministrul polonez a arătat că, în ultimul an, Rusia a obținut câștiguri teritoriale limitate, cu prețul a zeci de mii de soldați uciși, posibil peste 100.000. În acest ritm, a avertizat el, cucerirea Ucrainei ar necesita decenii.

„Nu avem nevoie de un Minsk trei”

Sikorski a atras atenția asupra riscului repetării greșelilor din trecut, făcând referire la acordurile de la Minsk, negociate după agresiunea rusă din 2014. Acestea, a spus el, au fost încheiate peste capul statelor din Europa Centrală și de Est și nu au reușit să prevină invazia pe scară largă din 2022.

„Nu avem nevoie de un Minsk trei”, a declarat ferm șeful diplomației poloneze. Orice acord de pace, a adăugat el, trebuie să lase Ucrainei frontiere care pot fi apărate și libertatea de a se integra în Uniunea Europeană. „Altfel, nu facem decât să amânăm problema.”

Sprijinul Poloniei pentru Ucraina

Polonia, care se învecinează atât cu Ucraina, cât și cu enclava rusă Kaliningrad, este unul dintre cei mai activi susținători ai Kievului. Sikorski a precizat că Varșovia a livrat aproximativ 48 de tranșe de ajutor militar și a contribuit la finanțarea achiziției de armament american pentru Ucraina.

El a mai spus că Ucraina își mută o parte din producția de drone și rachete în Polonia, profitând de programele Uniunii Europene menite să consolideze industria de apărare a Europei.

Întrebat de ce Polonia nu este inclusă formal în anumite formate diplomatice care implică Statele Unite, Franța, Germania și Marea Britanie, Sikorski a explicat că discuțiile au loc în multiple configurații și că Varșovia rămâne profund implicată, inclusiv prin consilieri de securitate și sprijin logistic.

Totodată, el a reamintit că președintele Poloniei a exclus trimiterea de trupe poloneze în Ucraina, spre deosebire de alte state care s-au declarat dispuse să participe la eventuale misiuni de menținere a păcii.

Europa și responsabilitatea apărării

Sikorski a apărat eficiența sancțiunilor împotriva Rusiei, subliniind că a fost nevoie de mai multe pachete succesive pentru a închide breșe, inclusiv cele care permiteau ocolirea restricțiilor asupra exporturilor de petrol.

Privind spre viitor, ministrul polonez a avertizat că Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, indiferent de evoluțiile politice din Statele Unite.

„Trebuie să construim o forță militară pe care Putin să nu îndrăznească să o provoace”, a spus Sikorski. „Abia atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică.”

