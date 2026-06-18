Moscova susține că Trump a fost „alimentat” cu „idei dăunătoare” în cadrul summitului G7

În timp ce liderii occidentali încearcă să mențină unitatea în sprijinul Ucrainei, Moscova susține că președintele american Donald Trump ar fi fost influențat de aliații europeni în timpul recentului summit G7. Kremlinul afirmă că șeful Casei Albe ar fi fost expus unor idei „dăunătoare” privind războiul din Ucraina și relația cu Rusia.

Declarația a fost făcută de Iuri Ușakov, unul dintre principalii consilieri ai președintelui rus Vladimir Putin, la scurt timp după încheierea reuniunii liderilor G7.

„Tema ucraineană a fost discutată intens la summit. Se poate presupune că Donald Trump a fost alimentat cu idei care, după părerea mea, nu sunt utile și poate chiar sunt nocive”, a afirmat oficialul rus.

Ușakov a precizat că, după summit, nu au existat contacte directe între Kremlin și administrația Trump, semn că Moscova încearcă încă să evalueze poziția reală a Washingtonului.

Cum au încercat liderii G7 să îl convingă pe Trump

Potrivit publicației Politico, subiectul Ucrainei a dominat una dintre cinele de lucru ale liderilor G7. În cadrul discuțiilor, șefii de stat și de guvern occidentali i-au prezentat lui Trump argumente potrivit cărora Ucraina reușește să reziste ofensivelor ruse și chiar să recupereze teren în anumite sectoare ale frontului.

Surse citate de publicația americană susțin că președintele francez Emmanuel Macron a avut un rol esențial în aceste discuții. Liderul de la Paris ar fi reușit să îl convingă pe Trump să susțină în continuare Ucraina și strategia europeană de creștere a presiunii asupra Rusiei.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a apreciat declarațiile făcute de liderul american după summit, considerând că mesajul potrivit căruia Rusia trebuie să oprească războiul oferă motive de optimism pentru o cooperare mai strânsă între Washington și aliații europeni.

Summitul G7 și semnalele pentru Ucraina

Deși atenția internațională s-a concentrat în mare măsură asupra tensiunilor cu Iranul, relației cu China și pozițiilor lui Donald Trump, pentru Kiev un alt aspect a fost considerat esențial.

După întâlnirile avute cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump a declarat că este pregătit să acorde din nou o atenție sporită dosarului ucrainean și eforturilor de încheiere a conflictului.

Aceste declarații au alimentat speculațiile privind o posibilă recalibrare a politicii americane față de războiul din Ucraina, în special în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei, livrările de armament și eventualele negocieri de pace.

Pentru Moscova însă, mesajele transmise la summit sunt privite cu suspiciune. Reacția Kremlinului sugerează că liderii ruși consideră că influența partenerilor europeni asupra lui Donald Trump ar putea complica orice tentativă de apropiere între Washington și Moscova în perioada următoare.