Călcâiul lui Ahile pentru racheta Oreșnik. De ce tehnologia de vârf a Moscovei ratează țintele militare și lovește garaje civile

O scrisoare de la o fabrică rusească a dezvăluit o problemă gravă cu cea mai nouă rachetă a lui Putin.

Când prima rachetă balistică cu rază medie de acțiune Oreshnik a lovit râul Nipru, în noiembrie 2024, Vladimir Putin și-a folosit discursul televizat către națiune pentru a proiecta o imagine a superiorității tehnologice incontestabile a Rusiei.

Lăudând cel mai recent sistem de rachete al Rusiei, dictatorul de la Kremlin și-a însoțit declarațiile cu amenințările tradiționale de escaladare a tensiunilor împotriva puterilor occidentale care susțin Ucraina. Putin a fost atât de impresionat de efectul politic și psihologic al atacului încât a ordonat imediat producerea a încă patru rachete până în 2025.

Acum, o investigație realizată de Dallas Analytics dezvăluie un blocaj serios în procesul de fabricație al mecanismului cheie de ghidare al rachetei, care creează o vulnerabilitate critică și face ca, în mod regulat, racheta Oreshnik să devieze de la coordonatele dorite cu zeci de kilometri, scrie Zerkalo Nedeli.

După prima demonstrație, Rusia a folosit încă trei astfel de rachete experimentale cu combustibil solid pe teritoriul Ucrainei.

O rachetă a lovit regiunea Lviv în ianuarie 2026.

Câteva luni mai târziu, pe 24 mai 2026, una dintre unitățile de luptă a atacat depozite civile din Bila Țerkva, în timp ce a doua a dispărut deasupra părții ocupate a regiunii Donețk.

După exerciții active de desfășurare a rachetelor la poligonul de testare Kapustin Iar, Forțele Aeriene Ucrainene au emis un avertisment urgent pe 12 iunie 2026 cu privire la probabilitatea ridicată a unui nou atac cu rachetă Oreșnik - probabil ultima rachetă utilizabilă din lotul inițial fabricat în baza unui contract pripit cu Kremlinul.

Reînvierea secretelor sovietice uitate

Acest program ultrasecret a pus o presiune uriașă asupra bugetului militar al Rusiei, afectat de sancțiuni, forțând complexul industrial de apărare să funcționeze în conformitate cu termenele limită impuse de Kremlin.

Principalul motiv pentru care Rusia nu este capabilă să transforme racheta Oreshnik într-un sistem de luptă standardizat și fiabil constă în însăși originea acesteia.

De fapt, este un hibrid industrial asamblat din fragmente ale diferitelor programe de rachete, majoritatea fiind dezvoltate cu zeci de ani în urmă.

Un reprezentant de rang înalt al sistemului de achiziții militare al Ministerului Apărării din Rusia a declarat pentru Dallas Analytics că o serie de componente critice ale rachetei Oreșnik au fost adaptate direct din documentația de proiectare sovietică veche.

Aceste desene au fost în cele din urmă anulate și practic pierdute în lanțul de producție după reducerile din industria de apărare din perioada post-sovietică, deoarece erau considerate învechite pentru războiul modern de precizie.

Una dintre aceste componente reînviate este GU-503, o unitate giroscopică de înaltă precizie pentru aviație.

Pentru a înțelege de ce acest dispozitiv mecanic este atât de important, merită să ne imaginăm o rachetă care se mișcă în atmosfera superioară în același mod ca un avion de pasageri.

Pentru a atinge acest obiectiv, computerul de bord trebuie să monitorizeze și să ajusteze constant trei parametri principali de mișcare:

Pentru a-și atinge obiectivul, computerul de bord trebuie să monitorizeze și să corecteze în permanență trei parametri principali de mișcare:

-Tangajul — ridicarea sau coborârea părții frontale.

- Rulajul — înclinarea rachetei în jurul axei longitudinale.

- Deviația — devierea părții frontale spre stânga sau spre dreapta.

GU-503 îndeplinește rolul de sistem intern de echilibrare al rachetei.

Fără un giroscop complet funcțional, racheta zboară practic la întâmplare și nu poate determina dacă curenții atmosferici sau vibrațiile motorului au deviat-o de la curs.

Întrucât o rachetă balistică se mișcă de-a lungul unei traiectorii strict calculate, chiar și o eroare mecanică de 0,5 grade la viteză hipersonică se acumulează în timpul zborului și poate duce în cele din urmă la o eroare de zeci de kilometri.

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Pentru a-și confirma concluziile, Dallas Analytics a publicat corespondența internă dintre Iuri Vedeșkin, director adjunct al Uzinei de Progres Miciurinsk, și Vasili Aksyonov, director general al Uzinei Optico-Mecanice Azov.

Deși Uzina Optico-Mecanică Azov face parte din Corporația de Arme și Rachete Tactice (KTRV), deținută de stat, iar Uzina Progress face parte din holdingul KRET al Corporației Rostec, ambele întreprinderi sunt verigi extrem de specializate și interdependente în lanțul de producție al armelor de precizie rusești.

Documentul este datat 18 martie 2025 și demonstrează o problemă serioasă de precizie, inerentă producției rachetei Oreșnik. Potrivit autorilor investigației, acesta arată că sistemul nu este capabil să ofere ghidarea precisă a focoaselor în timpul zborului.

O sursă de la Dallas Analytics din cadrul Ministerului Apărării din Rusia susține că, din cauza presiunilor din partea Kremlinului și a termenelor stricte stabilite de Vladimir Putin, companiile au abandonat practic procedurile standard de control al calității pentru a nu întârzia implementarea unui ordin politic.

Iată ce se relata în scrisoarea obținută de Dallas Analytics

„Ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră nr. 347-1157-1832 din 18 martie 2025, vă informăm că produsele GU-503 nu au mai fost fabricate în serie de către întreprinderea noastră de mult timp.

Având în vedere că schema echipamentului utilizat pentru reglarea, rodarea și testarea produselor GU-503 a fost elaborată încă de la începutul anilor 1970, aceasta este depășită din punct de vedere tehnologic.

O mare parte din componente s-au defectat, iar înlocuirea lor este imposibilă, deoarece nu mai sunt fabricate.

În acest context, este necesară o reproiectare completă a documentației tehnice, utilizând o bază modernă de componente electronice.

Având în vedere cele expuse, SA „MZP” se așteaptă la o perioadă îndelungată de pregătire a producției și de teste de calificare ulterioare, ceea ce face imposibilă onorarea comenzii dumneavoastră în termenele stabilite.

În plus, având în vedere volumul redus al comenzii, costul de producție al produsului va fi extrem de ridicat.

Ca una dintre opțiunile posibile, vă propunem să luați în considerare înlocuirea modelului GU-503 din sistemul dumneavoastră, în colaborare cu specialiștii de la SA „ANPP Temp-Avia”, cu care s-a ajuns deja la o înțelegere preliminară.“

Corespondența internă de la uzina din Miciurinsk indică în mod clar pierderea completă a tehnologiilor de producție pentru echipamentele specializate utilizate pentru reglarea, calibrarea și „rodarea” GU-503.

Termenul „rodare” se referă la testarea intensivă a componentelor supuse unor sarcini mari pentru a detecta defectele ascunse de fabricație.

Chiar dacă firma reușește să fabrice sau să asambleze acest dispozitiv, fabrica nu mai are capacitatea de a-i verifica caracteristicile exacte înainte de a-l instala într-o rachetă.

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Acest defect de fabricație explică în mod direct de ce cele mai recente rachete Oreshnik lovesc din ce în ce mai mult infrastructura civilă în loc de ținte militare desemnate.

Documentul subliniază faptul că remedierea problemei nu se limitează la o simplă reparație. Necesită o modernizare completă a documentației de proiectare de bază și o tranziție către o bază modernă de componente electronice.

Totuși, principala dificultate constă în geometria sistemului de ghidare în sine.

Unitatea GU-503 nu este o unitate autonomă separată. Este profund integrată în complexul general de navigație automată a rachetei.

Din această cauză, orice modificare a dimensiunii sau designului său ar necesita o reproiectare la scară largă a tuturor sistemelor aferente, ceea ce creează riscuri tehnice enorme.

Corespondența mai precizează că conducerea Uzinei din Miciurinsk lua în considerare o opțiune alternativă - crearea unui înlocuitor modern pentru unitatea giroscopică, împreună cu biroul de proiectare al JSC ANPP Temp-Avia.

Cu toate acestea, analiza resturilor colectate la locurile recente ale atacurilor de la Oreșnik din Ucraina a relevat blocuri GU-503 marcate cu datele de producție 2025.

Acest lucru indică în mod direct faptul că proiectul de creare a unui nou sistem de ghidare cu participarea Temp-Avia a fost în cele din urmă anulat.

În ciuda imaginii Moscovei de superputere de înaltă tehnologie, documentele interne indică faptul că industria rusă de apărare nu este capabilă să ofere nici măcar precizia de bază a rachetei Oreșnik. Totuși, ar fi o greșeală să subestimăm complet acest sistem de rachete.