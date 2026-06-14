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Moscova își deghizează cisternele cu combustibil în mașini de lapte pentru a salva Crimeea. Criza benzinei lovește Moscova și Sankt Petersburg

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Război în Ucraina
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O operațiune logistică de-a dreptul absurdă, dar care trădează starea de panică de la vârful armatei ruse. Campania sistematică de interdicție aeriană și terestră dusă de Kiev a blocat rutele tradiționale de aprovizionare ale peninsulei Crimeea, obligând Kremlinul să recurgă la metode demne de filmele de spionaj.

Camion camuflat pentru a păcăli dronele ucrainene/FOTO:X
Camion camuflat pentru a păcăli dronele ucrainene/FOTO:X

Purtătorul de cuvânt al Marinei Ucrainene, Dmitro Pletenciuk, a dezvăluit că armata rusă modifică acum cisternele grele de combustibil pentru a arăta ca vehicule civile de transport de alimente sau cisterne de lapte, încercând să le strecoare prin coridorul terestru din regiunile ocupate Herson și Zaporojie.

Această schimbare radicală vine după ce Podul Kerci a fost complet închis pentru trenurile și camioanele cu combustibil, din cauza riscului uriaș de atac, în timp ce feriboturile maritime alternative — pe care Kremlinul se baza anterior — au fost scoase din uz în urma loviturilor cu rachete ucrainene.

„S-a ajuns în punctul în care construiesc suprastructuri false deasupra cisternelor, deghizându-le în vehicule civile. Avem informații clare că folosesc cisterne inscripționate pentru produse lactate pentru a muta combustibilul destinat armatei”, a explicat Pletenciuk.

Un joc de uzură pe distanțe lungi

Chiar dacă lațul se strânge în jurul peninsulei, Marina Ucraineană avertizează că mașinăria de război a Rusiei nu s-a oprit complet. Infrastructura militară masivă construită de ruși în Crimeea dispune încă de rezerve strategice, iar aviația tactică de pe bazele aeriene din peninsulă rămâne activă.

Totuși, strategia pe termen lung a Kievului dă roade. Loviturile cu drone și rachete asupra podurilor din beton de la Cionhar și Armiansk, alături de ambuscadele constante asupra podurilor de pontoane improvizate de ruși, au redus deja traficul de mărfuri militare grele pe autostrada vitală R-280 „Novorossia” cu până la 71%.

În paralel, forțele ucrainene vânează tehnologia Moscovei și în est. În regiunea Luhansk, un atac de precizie a lovit o bază a unei unități ruse de drone de recunoaștere în apropiere de Dovjansk, în timp ce în ruinele din Avdiivka (Donețk), echipele de asalt ucrainene au localizat și pulverizat un atelier industrial folosit de ruși pentru producția și repararea dronelor de luptă.

Benzina și motorina, raționalizate în Moscova și Sankt Petersburg

Efectele atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești au trecut de linia frontului și lovesc acum direct în inima Rusiei. Marile lanțuri de benzinării din Moscova, Sankt Petersburg și Republica Tatarstan au început raționalizarea drastică a combustibilului pentru populație, notează publicația Novaia Gazeta.

Cele mai severe restricții au fost documentate la stațiile gigantului Tatneft, unde șoferii nu au voie să alimenteze mai mult de 20 de litri de benzină (AI-92 și AI-95) și 40 de litri de motorină per vehicul. Deși autoritățile din Sankt Petersburg au emis comunicate de presă prin care încearcă să liniștească populația, susținând că „nu există premise pentru o criză”, realitatea din teren îi contrazice. La stațiile Rosneft din capitală, vânzările au fost plafonate la 90 de litri per vehicul, în timp ce Lukoil a introdus o limită de maximum 100 de litri pe o singură chitanță.

Rafinăriile rusești, avariate

Această criză fără precedent este rezultatul direct al unei campanii devastatoare duse de Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei. Numai în luna mai, dronele ucrainene au lovit rafinăriile rusești de 16 ori, la care se adaugă alte 10 atacuri de precizie asupra depozitelor de stocare și a terminalelor maritime de export.

Până la jumătatea lunii mai, Statul Major ucrainean a confirmat că 10 rafinării mari din Rusia au fost grav avariate într-un interval de doar 30 de zile, forțând șase dintre ele să își oprească complet producția. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că raidurile au scos din funcțiune o parte masivă din capacitatea de rafinare internă a Kremlinului.

Dacă inițial raționalizarea combustibilului era limitată la teritoriile ocupate din Crimeea sau Donețk, criza a spart blocada și a intrat în districtul Moscovei. Guvernul rus încearcă cu disperare să protejeze piața internă prin măsuri protecționiste — interzicând total exporturile de combustibil pentru aviație până în noiembrie și prelungind interdicția la exportul de benzină.

Cu toate acestea, Kremlinul nu poate profita de creșterea prețurilor globale la petrol (stimulată de tensiunile din Orientul Mijlociu și blocada navală din Strâmtoarea Ormuz), deoarece rutele sale interne de transport sunt fragmentate, iar hub-uri majore precum uzina „Azot” din Tula sau stația „Efimovka” din Volgograd continuă să ardă în urma atacurilor recente. Cozile de la stațiile de alimentare din Moscova promit să devină noua normalitate.

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