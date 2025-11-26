Trump nu a înțeles niciodată psihologia distorsionată a lui Putin. Europa trebuie să țină linia pentru Kiev, scrie The Telegraph

Pentru oricine urmărește conflictul încă din 2014, un lucru rămâne clar: ambițiile lui Vladimir Putin pentru „Rusia Mare” nu s-au clătinat. Liniile frontului s-au schimbat după 24 februarie 2022, dar obiectivul strategic – subordonarea completă a Ucrainei – rămâne același.

În acest context, prima versiune a planului de pace prezentată de Donald Trump lui Volodimir Zelenski ridică, pe bună dreptate, numeroase semne de întrebare. Dacă a fost o gafă diplomatică, e grav. Dacă a fost o mișcare deliberată, e și mai problematică: o sfidare directă la adresa ucrainenilor și o lovitură simbolică pentru Europa și NATO, după cum remarcă analistul militar Hamish de Bretton-Gordon.

Planul, în 28 de puncte, este prezentat în culise drept un document născut la Moscova. Iar conținutul, mult prea favorabil pozițiilor Kremlinului, nu face decât să alimenteze această percepție. Acum, Trump pare să dea înapoi, realizând în sfârșit că agresorul nu e Kievul, ci Moscova.

Potrivit expertului, „contra-propunerea europeană în 24 de puncte este rezonabilă”, însă șansele ca Putin să accepte condiții atât de restrictive sunt infime. „De ce ar negocia el cu bună-credință, când Trump însuși a subminat public poziția Ucrainei?”, întreabă Bretton-Gordon.

Steve Witkoff, ușor de manipulat de diplomația agresivă a Rusiei

Problema e că Trump continuă să trateze discuțiile ca pe o tranzacție comercială – una legată de resurse, metale rare și active strategice. Pentru Putin, miza e ideologică: înfrângerea Ucrainei, indiferent de costuri. Absența generalului Keith Kellogg, care înțelegea dinamica reală de pe front, se vede deja, spune expertul. Negociatorul actual al lui Trump, Steve Witkoff, abordează discuțiile „ca pe o afacere de 10 dolari”, ușor de manipulat de diplomația agresivă a Rusiei.

Vizita recentă a secretarului de stat Marco Rubio la Geneva ar putea, teoretic, clarifica poziția Casei Albe. Dar cu influența tot mai vizibilă a aripii MAGA – o parte dintre susținători vădit favorabili Rusiei – sarcina devine complicată.

Europa nu își mai poate permite ambiguități

Ca de obicei, Trump vorbește despre „progrese semnificative”, fără dovezi. Următoarele săptămâni sunt esențiale: liderii Italiei și Germaniei se pregătesc de vizite la Washington, iar Zelenski ar putea, la rândul lui, să revină în SUA în scurt timp.

Dar, avertizează Bretton-Gordon, responsabilitatea reală revine Europei. „Suntem singurii care susțin cu adevărat un acord just pentru Ucraina. Putin – și, poate, Trump – sunt gata pentru o înțelegere avantajoasă Moscovei, care să-i permită președintelui american să revendice încă o <<pace istorică>>. Însă pentru cei care și-au câștigat decorațiile pe câmpul de luptă, nu medalia contează, ci felul în care ai obținut-o.”

Europa nu își mai poate permite ambiguități. În ciuda bravadei afișate la Moscova, fisurile din armata și economia rusă sunt vizibile. E nevoie de o strategie coerentă și fermă, chiar de confruntare, spune expertul, dacă asta înseamnă protejarea suveranității Ucrainei.

Motivațiile lui Trump – și de ce pare atât de sensibil la influența Kremlinului – rămân neclare. Cert este că Putin continuă să exercite o atracție tulbure asupra lui, lucru despre care se discută insistent la nivel diplomatic.

„Acesta e momentul în care premierul britanic Keir Starmer și ceilalți lideri europeni trebuie să își arate hotărârea”, conchide de Bretton-Gordon. „Lumea trebuie să vadă că stăm neclintiți lângă Ucraina, inclusiv prin mijloace militare. Nu vom permite ca Europa să fie din nou paralizată de un tiran. Iar resursele lui Trump – sau mai corect, ale Americii – nu trebuie aruncate peste bord. Vom avea nevoie de ele,” spune Gordon, în The Telegraph.