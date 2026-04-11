Video Schimb de prizonieri înainte de Paște: Rusia și Ucraina eliberează 350 de persoane

Rusia și Ucraina au realizat sâmbătă, 11 aprilie, un nou schimb de prizonieri de război, cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a armistițiului de Paște. Fiecare parte a eliberat câte 175 de persoane, într-un gest rar de cooperare pe fondul conflictului care continuă de mai bine de doi ani.

Ministerul rus al Apărării a confirmat operațiunea, precizând: „Pe 11 aprilie, 175 de militari ruși au fost repatriați din teritoriul controlat de Kiev. În schimb, au fost predați 175 de prizonieri de război din forțele armate ucrainene”, potrivit Ukrainska Pravda.

Într-un mesaj separat, transmis de TASS, a fost publicată și o înregistrare video de la momentul schimbului. Agenția a citat Ministerul rus al Apărării, care a transmis: „Rusia a repatriat 175 de militari din captivitatea ucraineană, în schimb 175 de prizonieri de război din Forțele Armate ale Ucrainei au fost predați”.

Schimbul a avut loc cu puțin timp înainte de armistițiul anunțat cu ocazia Paștelui ortodox.

Civili și militari răniți, printre cei eliberați

Potrivit autorităților ucrainene, printre persoanele eliberate se află și răniți, mulți dintre ei aflați în captivitate încă din 2022, anul declanșării invaziei ruse.

În plus față de cei 175 de militari, Ucraina a anunțat că au fost eliberați și șapte civili. Centrul de coordonare pentru prizonieri a precizat că cea mai tânără persoană are 22 de ani, iar cea mai în vârstă 63 de ani.

De asemenea, Kievul a subliniat că a reușit să obțină eliberarea a 25 de ofițeri care, până acum, nu fuseseră incluși în schimburile anterioare, fiind refuzați de partea rusă.

Armistițiu fragil înainte de Paște

În paralel, Ucraina a confirmat că va respecta armistițiul care urmează să intre în vigoare sâmbătă după-amiază. Totuși, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că orice încălcare va primi un răspuns imediat.

„Absența atacurilor rusești în aer, pe uscat și pe mare va însemna că nu va exista o reacție nici din partea noastră”, a transmis liderul de la Kiev într-un mesaj publicat pe Facebook.

Schimbul de prizonieri reprezintă unul dintre puținele momente de cooperare între Rusia și Ucraina, într-un conflict care continuă să provoace pierderi de vieți omenești și să mențină tensiuni ridicate la nivel internațional.