Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Medvedev ironizează imaginea de mediator a SUA: „O ţară care răpeşte preşedinţi”

Dmitri Medvedev a pus sub semnul întrebării capacitatea SUA de a media conflicte internaţionale, susţinând că acţiunile Washingtonului din ultimele decenii contrazic imaginea de „arbitru” pe care încearcă să o proiecteze pe scena mondială.

Dmitri Medvedev, ironic în ceea ce priveşte rolul de mediator al SUA. FOTO: AFP

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat joi, 30 aprilie, că Statele Unite cu greu pot fi privite drept un mediator eficient în marile conflicte ale lumii, având în vedere intervenţiile militare şi deciziile politice pe care le-au luat în diferite regiuni.

Dmitri Medvedev este considerat unul dintre cei mai radicali oficiali din cercul puterii de la Moscova şi s-a remarcat în ultimii ani prin numeroase declaraţii dure la adresa Occidentului. Mesajele sale, adesea formulate într-un limbaj direct şi provocator, au devenit o constantă a discursului public promovat de o parte a elitei politice ruse după declanşarea războiului din Ucraina.

Cele mai recente comentarii de acest gen au fost făcute în cadrul unui forum dedicat educaţiei, unde oficialul rus a criticat modul în care Washingtonul încearcă să se prezinte drept un „arbitru” capabil să faciliteze soluţii diplomatice între state aflate în conflict, relatează Reuters.

„Este greu de crezut că o ţară care răpeşte preşedinţi şi declanşează conflicte cu uşurinţă poate acţiona ca mediator eficient în toate situaţiile”, a afirmat Dmitri Medvedev.

În comentariile sale, Dmitri Medvedev a făcut referire la conflictul din Iran, dar şi la operaţiunea desfăşurată de forţele speciale americane la ordinul preşedintelui Donald Trump, în luna ianuarie, pentru capturarea preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, şi transferarea acestuia în Statele Unite.

Declaraţia sa vine într-un moment în care Kremlinul a recunoscut în mai multe rânduri că Statele Unite au un rol important în eforturile de găsire a unei soluţii negociate pentru războiul dintre Rusia şi Ucraina. Tocmai de aceea, poziţia exprimată de Dmitri Medvedev pare să contrasteze cu tonul mai rezervat adoptat de conducerea de la Moscova.

Totuşi, fostul preşedinte rus a admis că actuala administraţie de la Washington încearcă să contribuie la găsirea unei ieşiri din conflictul din Ucraina, susţinând că abordarea lui Donald Trump diferă de cea a fostei administraţii conduse de Joe Biden.

În acelaşi context, Dmitri Medvedev a susţinut că statele europene traversează o perioadă de reînarmare accelerată, pe care a comparat-o cu momentul tensionat care a precedat izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Totodată, el a afirmat că aproximativ 450.000 de persoane au semnat contracte pentru a intra în armata rusă în cursul anului 2025, în timp ce alte 127.000 au făcut acelaşi pas de la începutul acestui an. După mobilizarea parţială din 2022, care a stârnit nemulţumiri în interiorul Rusiei, autorităţile de la Moscova s-au orientat spre recrutarea de militari profesionişti, atraşi prin stimulente financiare consistente pentru a continua războiul din Ucraina, intrat deja în al cincilea an, a mai explicat el.

