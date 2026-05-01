Video Bolojan pasează responsabilitatea pentru SAFE: „În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 1 mai, că schema de gestionare a programului SAFE a fost stabilită și aprobată în timpul mandatului fostului premier Marcel Ciolacu, precizând că actuala guvernare a preluat o decizie deja adoptată.

Schema de gestionare a programului SAFE a fost stabilită anterior. FOTO: Facebook/Ilie Bolojan
Schema de gestionare a programului SAFE a fost stabilită anterior. FOTO: Facebook/Ilie Bolojan

Șeful Executivului a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat cine a decis ca o parte semnificativă din fondurile alocate prin programul SAFE (cinci miliarde de euro) să fie direcționate către o companie din Germania, în timp ce o sumă mai mică (800 de milioane de euro) ar reveni unei firme din România.

Bolojan a respins premisa întrebării, catalogând-o drept „tendențioasă și eronată”, și a explicat că mecanismul de gestionare a programului a fost stabilit anterior preluării mandatului său.

„Întrebarea este tendenţioasă şi eronată. Şi voi face precizările de rigoare. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Şi la data respectivă, la propunerea premierului, Canceleria prim-ministrului a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. În primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată, ca anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu ştia la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificaţi cine era premier, cine era cancelar ca să îi întrebaţi de ce au propus asta”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferință de presă susținută la Suceava. Bolojan a fost prezent pe 1 mai la inaugurarea unei creșe în municipiul Suceava.

Premierul a subliniat că achizițiile realizate prin programul SAFE nu sunt rezultatul unei decizii individuale, ci fac parte din planurile strategice de înzestrare ale Armatei Române, aprobate în urmă cu mai mulți ani prin Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Ceea ce se achiziţionează din SAFE nu este decis de către o persoană sau alta. Armata Română are nişte planuri de înzestare care au fost aprobate (...). Deci sunt nişte planuri de achiziţie care au un orizont de cinci ani, de zece ani şi aşa mai departe. Fiecare din ministerele care au fost implicate, Ministerul Apărării sau Ministerul de Interne, a venit cu propunerile de achiziţii. Aceste propuneri de achiziţii au fost preluate, au fost depuse la Comisia Europeană şi s-a acceptat propunerile de achiziţie ale României şi sumele aferente”, a explicat Bolojan.

Unul dintre cele mai importante obiective urmărite în negocierile pentru implementarea programului SAFE, a spus premierul, a fost asigurarea unei componente consistente de producție internă.

„Una din bazele negocierii a fost ca cel puţin jumătate din ceea ce va achiziţiona România să fie produs în România. Subliniez, cel puţin 50% să fie produs în România”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Bolojan, companiile internaționale implicate în proiect vor localiza în România linii de producție, fie prin intermediul companiei de stat Romarm, fie prin parteneriate cu firme private din domeniu.

Premierul a explicat că această strategie urmărește atât transferul de tehnologie, cât și revitalizarea industriei naționale de apărare.

„Companiile internaţionale, care unii dintre ei sunt producători unici, ai unor tehnologii, vor localiza în România prin compania de stat, unde are capacitate, prin companii private, care sunt în piaţă, zone de producţie şi cel puţin 50% din ceea ce va achiziţiona România în următorii ani, până în 2030, vor fi bunuri produse în România în aşa fel încât, pe de-o parte, să ne asigurăm un transfer de tehnologie şi avem companii din industria auto care se mută să facă producţie în această zonă, să ridicăm compania de stat publică Romarm în aşa fel încât acolo unde există capacităţi de producţie, unde există spaţii, să se poată produce armament”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Programul SAFE (Security Action for Europe) este unul dintre cele mai importante proiecte de finanțare militară ale Uniunii Europene.


Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
digi24.ro
image
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
stirileprotv.ro
image
IREAL cât a plătit un turist pentru 4 MICI în Mamaia, de 1 Mai 2026. Notă de plată NĂUCITOARE la final
gandul.ro
image
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
mediafax.ro
image
Ştefan Târnovanu, şanse mari să plece de la FCSB: “Sunt discuţii în Turcia şi Grecia!” Ce se întâmplă cu Şut şi Florinel Coman
fanatik.ro
image
Cozi la mici de 1 mai. Cum s-a transformat rondul din Piața Alba Iulia într-un uriaș grătar în aer liber
libertatea.ro
image
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Mina cu unul dintre cele mai pure zăcăminte de aur din România e închisă: „Am văzut cu ochii mei aur pur de 24 de karate”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
observatornews.ro
image
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
cancan.ro
image
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
prosport.ro
image
Cum să economisești bani fără să renunți la confort. Metode simple pentru orice buget
playtech.ro
image
Misterul din spatele dispariției fraților Marius și Mihai din Râșnov. De ce au refuzat micuții să se mai întoarcă acasă. Ancheta se complică după găsirea lor: „În 2025, s-a întâmplat la fel”
fanatik.ro
image
Trei scenarii economice pentru România după moțiunea de cenzură. Economist: „PSD a obținut aproape tot în această coaliție, dar face scandal în continuare”
ziare.com
image
Neverosimil: a risipit o avere de 1,2 miliarde de dolari și acum e plin de datorii! Statul amenință că-i anulează pașaportul
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Lista sponsorilor AUR în 2025. Câți bani a donat controversatul Victor Micula
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Ce să NU faci de 1 mai! Tradiții și obiceiuri păstrate în România înainte să devină Ziua Muncii
mediaflux.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
Adela Popescu, dezvăluiri sincere despre starea Mihaelei Rădulescu. Ce a observat la ea, în zilele petrecute împreună în Monaco
click.ro
image
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte de Ceaușescu. Mircea Răceanu a murit acum câteva zile
click.ro
image
Andreea Marin, superbă și radiantă la 51 de ani! S-a îmbrăcat ca o puștoaică și a atras toate privirile
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
