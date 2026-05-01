Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 1 mai, că schema de gestionare a programului SAFE a fost stabilită și aprobată în timpul mandatului fostului premier Marcel Ciolacu, precizând că actuala guvernare a preluat o decizie deja adoptată.

Șeful Executivului a făcut aceste precizări după ce a fost întrebat cine a decis ca o parte semnificativă din fondurile alocate prin programul SAFE (cinci miliarde de euro) să fie direcționate către o companie din Germania, în timp ce o sumă mai mică (800 de milioane de euro) ar reveni unei firme din România.

Bolojan a respins premisa întrebării, catalogând-o drept „tendențioasă și eronată”, și a explicat că mecanismul de gestionare a programului a fost stabilit anterior preluării mandatului său.

„Întrebarea este tendenţioasă şi eronată. Şi voi face precizările de rigoare. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Şi la data respectivă, la propunerea premierului, Canceleria prim-ministrului a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. În primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată, ca anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu ştia la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificaţi cine era premier, cine era cancelar ca să îi întrebaţi de ce au propus asta”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferință de presă susținută la Suceava. Bolojan a fost prezent pe 1 mai la inaugurarea unei creșe în municipiul Suceava.

Premierul a subliniat că achizițiile realizate prin programul SAFE nu sunt rezultatul unei decizii individuale, ci fac parte din planurile strategice de înzestrare ale Armatei Române, aprobate în urmă cu mai mulți ani prin Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Ceea ce se achiziţionează din SAFE nu este decis de către o persoană sau alta. Armata Română are nişte planuri de înzestare care au fost aprobate (...). Deci sunt nişte planuri de achiziţie care au un orizont de cinci ani, de zece ani şi aşa mai departe. Fiecare din ministerele care au fost implicate, Ministerul Apărării sau Ministerul de Interne, a venit cu propunerile de achiziţii. Aceste propuneri de achiziţii au fost preluate, au fost depuse la Comisia Europeană şi s-a acceptat propunerile de achiziţie ale României şi sumele aferente”, a explicat Bolojan.

Unul dintre cele mai importante obiective urmărite în negocierile pentru implementarea programului SAFE, a spus premierul, a fost asigurarea unei componente consistente de producție internă.

„Una din bazele negocierii a fost ca cel puţin jumătate din ceea ce va achiziţiona România să fie produs în România. Subliniez, cel puţin 50% să fie produs în România”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Bolojan, companiile internaționale implicate în proiect vor localiza în România linii de producție, fie prin intermediul companiei de stat Romarm, fie prin parteneriate cu firme private din domeniu.

Premierul a explicat că această strategie urmărește atât transferul de tehnologie, cât și revitalizarea industriei naționale de apărare.

„Companiile internaţionale, care unii dintre ei sunt producători unici, ai unor tehnologii, vor localiza în România prin compania de stat, unde are capacitate, prin companii private, care sunt în piaţă, zone de producţie şi cel puţin 50% din ceea ce va achiziţiona România în următorii ani, până în 2030, vor fi bunuri produse în România în aşa fel încât, pe de-o parte, să ne asigurăm un transfer de tehnologie şi avem companii din industria auto care se mută să facă producţie în această zonă, să ridicăm compania de stat publică Romarm în aşa fel încât acolo unde există capacităţi de producţie, unde există spaţii, să se poată produce armament”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Programul SAFE (Security Action for Europe) este unul dintre cele mai importante proiecte de finanțare militară ale Uniunii Europene.



