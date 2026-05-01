Premieră pentru SUA. CENTCOM ar fi solicitat desfășurarea în Orientul Mijlociu a armei hipersonice „Dark Eagle”

Statele Unite analizează posibilitatea de a desfășura în premieră arma hipersonică „Dark Eagle” în Orientul Mijlociu, pe măsură ce armata americană introduce în serviciu acest sistem de atac cu rază lungă de acțiune, după ani de întârzieri, relatează Fox News.

Potrivit Bloomberg, care citează o sursă bine informată, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) ar fi solicitat desfășurarea în regiune a sistemului Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), supranumit „Dark Eagle”. Un oficial din domeniul apărării a confirmat pentru Fox News Digital că sistemul a atins capacitatea operațională inițială, marcând o premieră pentru SUA, în care armata americană are la dispoziție o armă hipersonică terestră pregătită pentru o posibilă utilizare.

Extinderea capabilităților de lovire

Solicitarea a fost motivată, în parte, de îngrijorări legate de faptul că lansatoarele de rachete balistice iraniene au fost mutate dincolo de raza de acțiune a sistemelor americane existente, inclusiv a rachetei sol-sol Precision Strike Missile (PrSM), capabilă să lovească ținte aflate la peste 480 de kilometri.

Această evoluție reflectă temeri crescânde că actualele capabilități de lovire ale SUA nu ar fi suficiente pentru a atinge unele active strategice iraniene, în timp ce marchează un punct de cotitură pentru armata americană, în timp ce introduce prima sa armă hipersonică ce operează la sol. Dacă va fi desfășurat în Orientul Mijlociu, sistemul „Dark Eagle” ar extinde semnificativ capacitatea SUA de a lovi ținte îndepărtate și greu accesibile, cu un timp de reacție minim, schimbând modul în care Pentagonul își proiectează puterea militară în regiune.

Armata americană a început introducerea sistemului într-un grup de forțe multirol în decembrie 2025, după teste și exerciții cu foc real. Aceste unități sunt special proiectate pentru a efectua lovituri de precizie la distanțe mari în mai multe domenii operaționale.

Costurile sunt ridicate: un singur proiectil „Dark Eagle” este estimat la aproximativ 15 milioane de dolari, deși unele analize anterioare indică o valoare mai mare. O baterie completă, care include lansatoare și echipamente de suport, ar putea ajunge la circa 2,7 miliarde de dolari.

Deși nu a fost anunțată oficial nicio desfășurare în Orientul Mijlociu, iar autoritățile nu au confirmat solicitarea, contextul rămâne tensionat. SUA și Iranul respectă în prezent un armistițiu, în speranța reluării negocierilor privind programul nuclear iranian.

Armele hipersonice, precum „Dark Eagle”, se diferențiază de rachetele balistice tradiționale prin capacitatea de a manevra în zbor, ceea ce le face mult mai dificil de detectat și interceptat. Sistemul este proiectat să atingă viteze hipersonice și să lovească ținte aflate la distanțe de peste 2.700 de kilometri, oferind un avantaj major în atacarea sistemelor mobile sau fortificate.

Cursa globală pentru arme hipersonice

Solicitarea vine în contextul în care Pentagonul își accelerează programele de dezvoltare a armelor hipersonice, pe fondul competiției cu China și Rusia, care au deja astfel de sisteme operaționale.

„Desfășurarea și extinderea armelor hipersonice reprezintă o prioritate majoră pentru Departamentul Apărării - iar noi livrăm într-un ritm rapid”, a declarat un oficial al Pentagonului pentru Fox News Digital. „‘Hipersonicele scalabile’ au fost desemnate drept una dintre ariile tehnologice critice ale Departamentului, pentru a concentra resursele asupra furnizării militarilor soluții letale și eficiente din punct de vedere al costurilor.”

„Centrul de Management al Resurselor de Testare lucrează la modernizarea facilităților de testare și la stabilirea unor noi și neconvenționale locații de testare” și că „simultan, sistemul de achiziții este adaptat la un ‘ritm de război’, pentru a crea o bază industrială robustă și flexibilă, capabilă să livreze rapid aceste tehnologii avansate”, a mai spus oficialul.

Președintele american Donald Trump a avertizat că SUA nu vor ridica blocada impusă asupra porturilor iraniene până când Teheranul nu este pregătit să negocieze serios în privința programului nuclear, în timp ce Iranul a transmis amenințări, dar și, potrivit administrației americane, semnale că nu ar exista un consens la nivelul conducerii.