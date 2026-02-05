search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Medvedev transformă o replică din „Game of Thrones” în ameninţare, după ce ultimul tratat nuclear Rusia - SUA a expirat: „Iarna se apropie”

0
0
Publicat:

Dmitri Medvedev avertizează că tensiunile globale ar putea escalada, după ce ultimul tratat nuclear Rusia - SUA a expirat. „Iarna se apropie”, anunţă el, folosind o replică celebră din pelicula „Game of Thrones”.

Ameninţarea lui Dmitri Medvedev. FOTO: X/Dmitri Medvedev
Ameninţarea lui Dmitri Medvedev. FOTO: X/Dmitri Medvedev

Miercuri, Dmitri Medvedev a anunţat public că tratatul New START, ultimul acord de neproliferare și reducere a armelor nucleare strategice dintre Rusia și Statele Unite, expiră joi, 5 februarie.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a subliniat caracterul istoric al momentului și a transmis un avertisment simbolic Occidentului, folosind o replică celebră din serialul Game of Thrones: „Iarna se apropie”.

Dmitri Medvedev, care a semnat personal acest acord, pe vremea când era preşedinte al Rusiei, a atras atenția că, pentru prima dată din 1972, Moscova și Washingtonul nu mai sunt legate de niciun tratat care să limiteze forțele nucleare strategice.

„Asta e tot. Pentru prima dată din 1972, Rusia (fosta URSS) și SUA nu au niciun tratat care să limiteze forțele nucleare strategice. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – toate aparțin trecutului”, a scris Medvedev, într-un mesaj care accentuează ruptura totală a structurii de control al armamentului construit în ultimele decenii.

Cândva perceput drept un politician cu vederi mai liberale, fostul președinte rus a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai radicale voci ale regimului lui Vladimir Putin. În prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, el utilizează frecvent rețelele sociale pentru a transmite mesaje dure și provocatoare la adresa Occidentului.

Tratatul New START, semnat în 2010 de Dmitri Medvedev și președintele american de la acea vreme, Barack Obama, expiră oficial joi, 5 februarie.

Deși acesta a fost, formal, în vigoare până în prezent, mecanismele sale esențiale, inclusiv inspecțiile reciproce, nu au mai fost aplicate din 2023, în contextul declanșării invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

În acest context, Ministerul rus de Externe a anunțat miercuri, 4 februarie, că Federația Rusă nu se mai consideră legată de prevederile tratatului.

Decizia vine după ce, încă din luna ianuarie Kremlinul susţine că așteaptă un răspuns oficial din partea Statelor Unite la propunerea de prelungire a acordului, prezentând subiectul drept unul extrem de important pentru securitatea globală.

Reacția de la Washington a fost însă una rezervată. Întrebat ce intenționează să facă în cazul expirării tratatului, președintele american Donald Trump a minimalizat situația, afirmând: „Dacă expiră, atunci expiră”, și a adăugat că preferă negocierea unui acord mai amplu, care să includă și China.

Ce prevedea acordul

Tratatul New START a fost considerat piatra de temelie a sistemului modern de control al armelor nucleare, stabilind limite stricte pentru arsenalele strategice ale celor două mari puteri.

Astfel, acordul plafona numărul focoaselor nucleare strategice desfășurate la 1.550 pentru fiecare parte și limita la 700 numărul rachetelor balistice, al sistemelor lansate de pe submarine și al bombardierelor strategice capabile să transporte arme nucleare.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
digi24.ro
image
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
stirileprotv.ro
image
Când ajung banii la pensionari, în luna februarie. Luna trecută au fost recalculate 4.000 de dosare
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes și restul, la fotbaliști români avem Dobrin și restul!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Prejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimele
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
prosport.ro
image
Contribuţia la Pilonul II de pensii ar putea creşte. Senatul a adoptat tacit o modificare a legii
playtech.ro
image
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un controlor de tren, de doar 36 de ani, și-a găsit sfârșitul în urma loviturilor unui pasager fără bilet: „Este o zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Un simbol industrial al epocii Ceaușescu renaște și devine hub urban. Clădirea e proiectată să reziste la un cutremur de 9,4 grade
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 3 zodii care au șanse să câștige la LOTO sau să primească o sumă mare de bani, în acest weekend
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani