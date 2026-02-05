Medvedev transformă o replică din „Game of Thrones” în ameninţare, după ce ultimul tratat nuclear Rusia - SUA a expirat: „Iarna se apropie”

Dmitri Medvedev avertizează că tensiunile globale ar putea escalada, după ce ultimul tratat nuclear Rusia - SUA a expirat. „Iarna se apropie”, anunţă el, folosind o replică celebră din pelicula „Game of Thrones”.

Miercuri, Dmitri Medvedev a anunţat public că tratatul New START, ultimul acord de neproliferare și reducere a armelor nucleare strategice dintre Rusia și Statele Unite, expiră joi, 5 februarie.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a subliniat caracterul istoric al momentului și a transmis un avertisment simbolic Occidentului, folosind o replică celebră din serialul Game of Thrones: „Iarna se apropie”.

Dmitri Medvedev, care a semnat personal acest acord, pe vremea când era preşedinte al Rusiei, a atras atenția că, pentru prima dată din 1972, Moscova și Washingtonul nu mai sunt legate de niciun tratat care să limiteze forțele nucleare strategice.

„Asta e tot. Pentru prima dată din 1972, Rusia (fosta URSS) și SUA nu au niciun tratat care să limiteze forțele nucleare strategice. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – toate aparțin trecutului”, a scris Medvedev, într-un mesaj care accentuează ruptura totală a structurii de control al armamentului construit în ultimele decenii.

Cândva perceput drept un politician cu vederi mai liberale, fostul președinte rus a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai radicale voci ale regimului lui Vladimir Putin. În prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, el utilizează frecvent rețelele sociale pentru a transmite mesaje dure și provocatoare la adresa Occidentului.

Tratatul New START, semnat în 2010 de Dmitri Medvedev și președintele american de la acea vreme, Barack Obama, expiră oficial joi, 5 februarie.

Deși acesta a fost, formal, în vigoare până în prezent, mecanismele sale esențiale, inclusiv inspecțiile reciproce, nu au mai fost aplicate din 2023, în contextul declanșării invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

În acest context, Ministerul rus de Externe a anunțat miercuri, 4 februarie, că Federația Rusă nu se mai consideră legată de prevederile tratatului.

Decizia vine după ce, încă din luna ianuarie Kremlinul susţine că așteaptă un răspuns oficial din partea Statelor Unite la propunerea de prelungire a acordului, prezentând subiectul drept unul extrem de important pentru securitatea globală.

Reacția de la Washington a fost însă una rezervată. Întrebat ce intenționează să facă în cazul expirării tratatului, președintele american Donald Trump a minimalizat situația, afirmând: „Dacă expiră, atunci expiră”, și a adăugat că preferă negocierea unui acord mai amplu, care să includă și China.

Ce prevedea acordul

Tratatul New START a fost considerat piatra de temelie a sistemului modern de control al armelor nucleare, stabilind limite stricte pentru arsenalele strategice ale celor două mari puteri.

Astfel, acordul plafona numărul focoaselor nucleare strategice desfășurate la 1.550 pentru fiecare parte și limita la 700 numărul rachetelor balistice, al sistemelor lansate de pe submarine și al bombardierelor strategice capabile să transporte arme nucleare.