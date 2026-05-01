Mai mulți politicieni români au transmis mesaje cu ocazia zilei de 1 Mai, subliniind importanța muncii și nevoia de reforme pentru sprijinirea angajaților, într-un context economic și politic tensionat.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a afirmat, în mesajul transmis de Ziua Muncii, că tot „este bine construit a depins și depinde” de cei care „nu ați fugit când ați dat de greu”.

„Astăzi, de 1 mai, mulțumesc tuturor celor care nu fug de muncă atunci când devine grea. Tot ce este bine construit a depins și depinde de voi, cei care nu ați fugit când ați dat de greu. Viitorul României și viitorul Europei depind de asta”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, președintele USR, Dominic Fritz, le-a mulțumit, în mesajul său de 1 mai, celor care muncesc și azi. El a postat, alături de mesaj, fotografii de pe șantierul noului stadion de pe Calea Șagului din Timișoara.

„Le mulțumesc echipelor care lucrează și azi de 1 mai pentru Timișoara: pe Calea Șagului, Torontalului, la noul stadion. Și tuturor celor care azi sunt la muncă pentru binele comunității. Iar celor care aveți clipe de răgaz, o sărbătoare plăcută. Să ne încărcăm bateriile pentru ce urmează”, a transmis liderul USR.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a transmis încă de joi un mesaj special. La finalul declarațiilor de presă de joi, el a avut o remarcă pentru cei din PSD și AUR, care în aceste zile se pregătesc pentru votul moțiunii de cenzură din 5 mai.

„Mâine este Ziua internațională a Muncii. Cu mandatul pe care îl am ministrul interimar al Muncii, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care muncesc și țin cu numărul la construcția acestei țări și, în același timp, mă uit și la diaspora, cei care muncesc în afara țării. Mi se pare o zi în care, pe lângă mici și grătare, trebuie să ne gândim foarte mult că munca, până la urmă, construiește această țară. Și da, mi-ar plăcea ca cu toții să stăm să muncim și nu să stăm să șobolonim prin Parlament cu moțiuni de cenzură”, a spus ministrul Dragoș Pîslaru.

Un mesaj a venit și din partea președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat a vorbit despre necesitatea unei reforme fiscale „pentru a diminua presiunea pe salariați”.

„Ziua de 1 Mai este despre a fi fermi în a proteja drepturile și demnitatea celor care muncesc, despre a fi solidari cu ei. Este despre a înțelege neajunsurile tuturor românilor și de a găsi soluții pentru creșterea nivelului de trai, într-un climat economic plin de incertitudini (...) Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă, o reformă pe care o considerăm necesară pentru a diminua presiunea pe salariați”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de liderul social-democrat.

Analiză POLITICO: scenariile după moțiunea de cenzură. Care ar fi strategia urmărită de Bolojan încă de la început

Totodată, deputatul PSD, Mihai Fifor, a subliniat într-un mesaj postat pe rețelele de socializare că 1 Mai ar trebui să reprezinte solidaritatea socială și respectul real pentru oamenii care muncesc, nu doar declarații simbolice sau discursuri politice.

„Respectul pentru muncă nu se rezumă la o zi pe an. Înseamnă corectitudine, decență și decizii care țin cont de oameni, nu doar de calcule. Înseamnă să tratezi cu seriozitate fiecare om care își face treaba cinstit. România reală înseamnă oameni onești, care zi de zi muncesc cinstit și duc greul. Oameni care nu cer privilegii, nu cer lucruri imposibile, ci respect, corectitudine și speranța unei vieți mai bune. Vocea lor trebuie ascultată, înțeleasă și respectată”, a transmis acesta.

Și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a transmis la rândul său un mesaj de Ziua Muncii. El a transmis, într-un mesaj postat pe Facebook, că transmite „respectul și aprecierea” sa tuturor celor care, prin munca lor de zi cu zi, „țin România în mișcare”.

„Fie că vorbim despre oameni din industrie, energie, servicii publice, companii private sau administrație, fiecare contribuție contează. În spatele fiecărui proiect, fiecărei investiții și fiecărui serviciu esențial se află oameni care muncesc cu seriozitate, responsabilitate și demnitate. Le mulțumesc în mod special tuturor celor din sectorul energetic, care activează într-un domeniu strategic pentru România și care, prin profesionalism, disciplină și dedicare, asigură zi de zi buna funcționare a sistemului energetic național”, a scris fostul ministru.

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent, de Ziua Muncii, la inaugurarea unei creșe în municipiul Suceava, investiție în valoare de 20,5 milioane de lei, realizată cu finanțare PNRR.

Bolojan a dezvăluit ce va face dacă pică Guvernul: „Voi construi o alternativă pentru România, o forță politică”

„Am inaugurat astăzi creșa cu numărul 66 din Programul național, finanțată prin fonduri europene. Mă bucur că acest cartier al Sucevei va avea din toamnă o creșă funcțională, care, prin cele 110 locuri pe care le oferă copiilor, va fi un sprijin pentru tinerele familii. Mulțumesc instituțiilor care au pregătit și au contribuit la finalizarea acestei investiții”, a afirmat premierul Ilie Bolojan în timpul vizitei.

El a vorbit și despre actuala criză politică, afirmând că, dacă moţiunea trece, guvernul rămâne în funcţie sub forma unui interimat, până la validarea unui nou Guvern în Parlament, iar dacă moţiunea nu va trece, atunci Guvernul va funcţiona în condiţii normale.