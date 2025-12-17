search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
„Max", aplicația folosită de statul rus pentru supraveghere, devine buletin și pașaport electronic

Publicat:

Regimul de la Kremlin face un nou pas spre control total: aplicația de mesagerie Max, promovată ca alternativă „suverană” la WhatsApp și Telegram, va fi transformată în instrument oficial de identificare, urmând să funcționeze ca buletin și pașaport electronic pentru cetățenii ruși.

Aplicația de mesagerie Max, alternativă „suverană” la WhatsApp și Telegram FOTO: @DetectorMediaEn
Regimul lui Vladimir Putin intenționează să transforme Max, aplicația de stat care a înlocuit în mare parte WhatsApp și alte rețele sociale în Rusia, într-un instrument oficial de identificare. Potrivit The Moscow Times, aplicația va fi folosită pentru verificarea vârstei la cumpărarea alcoolului, ca bilet electronic pentru concerte și evenimente de divertisment, pentru participarea la loterii și achiziționarea de așa-numite „produse informaționale”.

Anunțul a fost făcut de Serghei Boiarski, președintele comisiei pentru „politici informaționale” din Duma de Stat, care a declarat că Max va deveni parte integrantă a vieții administrative și comerciale din Rusia. Amendamentele necesare, propuse de un grup de deputați ai partidului Rusia Unită, formațiunea aflată la putere, au fost aprobate marți de comisia pentru politica informațională, care a recomandat adoptarea lor de către Dumă.

Aplicația „suverană”, impusă prin lege

Autoritățile ruse au început promovarea agresivă a aplicației Max după ce Vladimir Putin a promulgat, în luna iunie, o lege care prevede existența unei aplicații de mesagerie „suverane”. De la 1 septembrie, Max este preinstalată pe toate dispozitivele electronice vândute în Rusia.

În plus, înregistrarea pe Max a devenit obligatorie pentru obținerea semnăturilor electronice. Toți oficialii guvernamentali, angajații companiilor de stat și cei din sectorul public au fost obligați să utilizeze aplicația.

Ministerul Educației a anunțat, la rândul său, mutarea tuturor comunicărilor școlare dintre profesori, părinți și elevi pe această platformă. În unele universități, studenții ar fi fost amenințați cu exmatricularea sau excluderea dacă refuzau să instaleze Max. De asemenea, Ministerul Construcțiilor a ordonat migrarea tuturor chat-urilor pe Max până la sfârșitul anului 2025, măsură care va afecta aproape un milion de clădiri de apartamente.

Acuzații grave: „datele vor fi transferate la cerere către FSB”

Experții avertizează că Max seamănă mai degrabă cu o aplicație de tip spyware. Mikhail Klimarev, șeful Societății de Apărare a Internetului, a subliniat că politica de confidențialitate prevede explicit că „datele vor fi transferate la cerere către FSB, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal Federal și Banca Rusiei”.

Citește și: Cum a devenit Telegram o „armă de război”. Rușii se tem că aplicația populară va fi compromisă dacă Durov predă cheile de criptare serviciilor secrete occidentale

Cercetători de pe GitHub, care au analizat fișierul APK al aplicației, au descoperit că aceasta monitorizează procesele dispozitivului, colectează date de geolocalizare, o listă completă a aplicațiilor instalate și poate chiar înregistra audio, video și text introdus.

Blocarea WhatsApp și Telegram, pe fondul nemulțumirii populației

Promovarea Max a fost însoțită de blocarea apelurilor vocale și video pe WhatsApp și Telegram de către Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în telecomunicații. Oficial, măsura a fost justificată prin dorința de a proteja utilizatorii de „escroci și teroriști”.

În ciuda presiunilor, un sondaj ExtremeScan arată că 47% dintre ruși spun că ar încerca să evite instalarea aplicației, iar 11% sunt indeciși. Doar 34% s-au declarat dispuși să descarce Max, în timp ce 8% nu știau de existența acesteia. Temându-se de supravegherea regimului, mulți cetățeni au ales să cumpere un al doilea telefon, dedicat exclusiv utilizării aplicației.

Un nou instrument al sistemului represiv

Max este considerată cel mai recent pas al regimului Putin în direcția construirii unui „internet suveran”, controlat informațional în totalitate de stat și izolat de restul lumii. Războiul din Ucraina a dus la o înăsprire suplimentară a represiunii interne, Kremlinul reacționând dur la orice formă de activism anti-război, prin dosare penale și măsuri de monitorizare.

Zeci de site-uri au fost blocate, iar conținutul critic la adresa războiului a fost etichetat drept „extremist” și criminalizat. Tot din acest an, căutările online care conțin numele fostului disident Alexei Navalnîi au fost încadrate ca fiind extremiste, iar publicitatea pentru VPN-uri a fost interzisă.

Cine controlează aplicația Max

Compania din spatele aplicației Max este controlată efectiv de Gazprom și de Iuri Kovalciuc, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin. Firma este condusă de fiul unui consilier al președintelui rus, Serghei Kirienko. Atât Kovalciuc, cât și Kirienko se află sub sancțiuni impuse de Statele Unite.

Între timp, presa independentă relatează că funcționarii publici, angajații din bănci și spitale sunt supuși unor presiuni constante pentru a folosi aplicația, care este promovată intens de oficiali și în campanii masive pe rețelele sociale. Max a fost susținută inclusiv de celebrități și influenceri ruși, care s-au declarat impresionați că aplicația poate fi „folosită în parcare și în lift”.

Rusia

