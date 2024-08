Cum a devenit Telegram o „armă de război”. Rușii se tem că aplicația populară va fi compromisă dacă Durov predă cheile de criptare serviciilor secrete occidentale

Arestarea antreprenorului nonconformist Pavel Durov a atras atenția la nivel mondial asupra importanței aplicației sale de mesagerie Telegram pentru trupele și propagandiștii ruși, în timp ce războiul Moscovei împotriva Ucrainei intră în al treilea an, scrie AFP, preluată de France 24.

De când Kremlinul a invadat Ucraina în 2022, Telegram, care are peste 900 de milioane de utilizatori activi, a apărut ca o platformă crucială utilizată de bloggerii pro-război pentru a justifica invazia Moscovei și a semăna dezinformare în Ucraina și în Occident.

Aceasta este, de asemenea, utilizată de către Ucraina - președintele Volodimir Zelenski își postează zilnic discursul de seară pe Telegram - deși pentru Kiev aplicația pare să nu aibă aceeași semnificație militară.

Observatorii spun că, în absența unui sistem modern de gestionare a câmpului de luptă, trupele ruse au ajuns să se bazeze pe Telegram și în operațiunile lor de zi cu zi, folosind aplicația criptată pentru orice, de la transferul de informații la corectarea cursului atacurilor de artilerie și ghidarea sistemelor de rachete Iskander.

Arestarea în Franța a șefului Telegram, de origine rusă, a provocat o undă de șoc în rândul autorităților ruse și al propagandiștilor de război care se tem că aplicația populară va fi compromisă dacă Durov predă cheile de criptare serviciilor secrete occidentale.

„Sunt îngroziți”, a declarat Ivan Filippov, care studiază propaganda Moscovei, referindu-se la bloggeri pro-război influenți, cu zeci de mii de adepți.

Dacă serviciile secrete occidentale obțin o ușă de acces în Telegram, „ar fi un dezastru absolut” pentru Rusia, a declarat Filippov pentru AFP.

„Este vorba despre gestionarea pe teren”, a adăugat Filippov, care conduce un canal Telegram foarte urmărit.

Un libertarian autoproclamat, Durov a susținut confidențialitatea pe internet. Moscova a încercat să blocheze Telegram în 2018, dar a abandonat aceste eforturi doi ani mai târziu.

Bloggerul Andrei Medvedev consideră că Telegram a devenit de-acum ”principalul mesager” al invaziei ruse, o ”alternativă la comunicaţiile militare clasificate”.

Potrivit lui Aleksei Rogozin, directorul Centrului pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Transportului de la Moscova, unii comentatori ironizează inclusiv pe tema ”arestării şefului comunicaţiilor Forţelor armate” ruse.

”Transferul informaţiei (clasificate), autocorectarea artileriei, imaginile din elicopter şi multe alte lucruri sunt difuate adesea pe Telegram”, adaugă fiul sulfurosului Dmitri Rogozin, fostul director al Agenţiei spaţiale ruse.

Armata rusă, „blocată în trecut”

Mihailo Samus, director al New Geopolitics Research Network, un think tank cu sediul la Kiev, a declarat că, deși Rusia are sisteme de comandă și control, „acestea nu sunt eficiente pe câmpul de luptă”.

„Armata rusă este blocată în trecut”, a declarat Samus pentru AFP.

Samus a subliniat că armata ucraineană s-a bazat cu succes pe Delta, un sistem de gestionare a spațiului de luptă dezvoltat de ucraineni în colaborare cu NATO. Delta a primit laude din partea blocului militar occidental, care a numit sistemul „inovator”.

Ucraina, adaugă el, se spijină în ceea ce o priveşte pe sistemul Delta, dezvoltat în cooperare cu NATO, lăudat puternic de aliaţii Kievului.

Arestul preventiv al lui Durov - prelungit până miercuri - ar urma să nu aibă un impact direct sau imediat asupra conflictului, însă ar putea obliga Moscova să caute o alternativă la Telegram.

Andrei Medvedev consideră că este ”dificil să prezici cât timp va rămâne Telegram aşa cum îl cunoaştem noi sau dacă o astfel de mesagerie va continua să existe”.

Dosarul cântăreşte, în orice caz, dincolo de câmpul de luptă.

Şefa televiziunii publice RT, Margarita Simonian, i-a îndemnat pe ruşi să-şi şteargă mesajele sensibile. Francezii l-au arestat pe omul de afaceri pentru a obţine cheile de decriptare, dă ea asigurări. ”Iar el li le va da”.

„Un instrument al războiului lui Putin”

Franța a emis un mandat de arestare pe numele lui Durov în cadrul unei anchete preliminare privind presupuse infracțiuni, inclusiv fraudă, trafic de droguri, intimidare cibernetică, crimă organizată și promovarea terorismului.

Kremlinul a avertizat marți Parisul să nu încerce să îl intimideze pe Durov.

„Acuzațiile sunt într-adevăr foarte grave, ele necesită dovezi nu mai puțin grave”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Echipa și susținătorii regretatului lider al opoziției ruse Aleksei Navalnîi utilizează, de asemenea, în mod activ Telegram, iar detenția lui Durov a divizat opoziția anti-Kremlin.

Mulți critici ai Kremlinului au numit acțiunile Franței un atac asupra libertății de exprimare, în timp ce alții au spus că Telegram ar trebui să devină mai responsabilă.

Arestarea sa împarte opoziţia rusă, din care o parte acuză Franţa de aducere atingere libertăţii de exprimare.

Însă jurnalistul bulgar Christo Grozev, care a anchetat cu privire la spionajul rus, spune că serviciile de securitate internă (FSB) şi informaţii militare (GRU) au folosit Telegram pentru a pregăti ”acte teroriste” şi a recruta asasini plătiţi.

”Franţa n-are niciun motiv să-l trateze altfel decât pe oricine altcineva care gestionează o platformă care vinde droguri sau pedofilie”, apreciază el. ”Asta n-are nimic a face cu libertatea de exprimare”.

Forumul Free Russia al opozantului Garry Kasparov, un fost campion la şah, relevă că Durov a lăsat - în mod voit sau nu - Telegram să devină o ”armă de război”.

”Indiferent cum se termină saga franceză a lui Durov, noi sperăm ca Telegram să înceteze să mai fie un instrument al războiului lui Putin”.

Pavel Durov va rămâne după gratii cel puțin până miercuri 28 august, după ce autoritățile franceze au decis să prelungească măsura arestului preventiv cu 48 de ore. În schimb, autoritățile franceze au decis eliberarea celor două persoane arestate sâmbătă în același timp cu fondatorul Telegram, potrivit unor surse Le Figaro. Cele două persoane au fost identificate drept Iulia Vavilova, asistenta personală a lui Durov care se prezintă în mediul online drept „consultat pentru cripto” și garda de corp a afaceristului. Autoritățile franceze au decis eliberarea lor după audieri.