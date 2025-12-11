search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia pregătește noi blocaje în comunicații. Puin intenţionează să blocheze apelurile telefonice din ţările „neprietenoase”

0
0
Publicat:

Moscova face încă un pas spre închiderea completă a spațiului informațional. Potrivit unui mesaj publicat pe Telegram de Centrul ucrainean pentru Contracararea Dezinformării, autoritățile ruse iau în calcul interzicerea apelurilor telefonice către și dinspre țări catalogate drept „neprietenoase”.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:EPA/EFE
Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:EPA/EFE

Putin invocă protecția digitală, dar miza reală este controlul

Anunțul a venit direct de la Vladimir Putin, în cadrul unei ședințe a Consiliului pentru Drepturile Omului — un paradox în sine, având în vedere că măsura taie încă o linie de comunicare între cetățeni și restul lumii. Kremlinul justifică restricțiile prin nevoia de a-i apăra pe ruși de escrocherii telefonice, o temă împinsă insistent în presa controlată de stat în ultimele săptămâni.

Potrivit acestuia, autoritățile pregătesc „blocarea apelurilor provenite de pe teritoriul statelor neprietenoase și efectuate în scopuri criminale”, alături de introducerea etichetării apelurilor și de reguli mai stricte pentru funcționari și angajați din sectorul financiar în relația cu publicul.

„Guvernul ia în considerare toate aceste propuneri și le pune în aplicare”, a spus liderul rus, referindu-se la recomandări avansate anterior de membrii Consiliului. El a precizat că un prim pachet de măsuri de protecție în „spațiul digital” a intrat deja în vigoare, un al doilea se află în dezbatere, iar „în planurile imediate” se află un al treilea set de instrumente, care ar putea merge până la interzicerea totală a apelurilor din statele vizate.

Pentru moment, reglementările detaliate privind blocarea apelurilor nu au fost publicate, iar Putin nu a precizat când ar putea intra în vigoare interdicția completă. Anterior, guvernul rus a eliminat o categorie de licențe necesare pentru efectuarea de apeluri prin internet către rețele mobile și fixe, prezentând măsura drept o modalitate de a reduce fraudele bazate pe manipularea identității apelantului. Totodată, autoritățile au insistat că utilizatorii obișnuiți ai aplicațiilor de mesagerie nu ar fi afectați.

Dar, dincolo de retorica oficială, decizia împinge populația și mai adânc într-o bulă informațională în care orice contact direct cu exteriorul devine nedorit sau imposibil.

Servicii blocate în lanț: WhatsApp, FaceTime, Snapchat, Roblox

În ultimele zile, în numele „riscurilor de securitate”, Moscova a închis accesul la o serie de platforme folosite masiv de tineri și copii: WhatsApp, FaceTime, Snapchat și inclusiv Roblox. În paralel, autoritățile strangulează serviciile care permit ocolirea cenzurii și opresc, pe bandă rulantă, internetul mobil în diverse regiuni.

Rezultatul este previzibil: fiecare canal de comunicare scăpat de sub controlul statului este tăiat fără avertisment.

„Internet suveran”, sinonim cu izolare totală

Toate aceste măsuri se înscriu în strategia Kremlinului de a construi așa-numitul „internet suveran” — un ecosistem complet controlat politic, în care accesul la surse independente de informare este redus la minimum. Într-un astfel de spațiu închis, autoritățile pot dicta narativul, elimina perspective alternative și menține populația într-o realitate paralelă, atent filtrată.

Dezinformarea, exportată la scară europeană

Campaniile de propagandă merg însă mult dincolo de granițele Rusiei. Posturile apropiate Kremlinului au reluat, zilele acestea, afirmațiile false privind o pretinsă cucerire totală a Kupianskului, împachetate cu povești fabricate despre eliminarea unor grupuri ucrainene de sabotaj.

În Franța, autoritățile se confruntă cu un val fără precedent de operațiuni de influență: peste două sute de site-uri false au fost identificate, dintre care cel puțin 140 copiază designul unor publicații franceze legitime. Scopul este același — să injecteze narațiuni pro-Kremlin în spațiul public european, mascate sub aparența jurnalismului autentic.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot
stirileprotv.ro
image
TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care nativi sunt cei mai bolnavicioși
gandul.ro
image
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
mediafax.ro
image
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea ”un nivel ridicat de testosteron”
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
VIDEO CEO-ul unei companii chineze de robotică a publicat un clip în care e bătut de robotul său
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
observatornews.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Concediul medical este perioadă contributivă sau nu: ce scrie exact în lege
playtech.ro
image
Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
N-are nicio reținere: ”Cei mai ușori bani pe care i-am făcut vreodată”. A intrat în ”gura” internetului: ”1.000 $ înainte”
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Incredibil cum a reușit un turist dornic să vadă târgul de Crăciun din Craiova să ajungă, din greșeală, în Polonia: „Am căutat zboruri...”
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Cerere crescută pentru consultații de psihiatrie în România. Problemele psihice, în top 3 afecțiuni pentru care românii merg la medic DATE EXCLUSIVE
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani