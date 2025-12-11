Rusia pregătește noi blocaje în comunicații. Puin intenţionează să blocheze apelurile telefonice din ţările „neprietenoase”

Moscova face încă un pas spre închiderea completă a spațiului informațional. Potrivit unui mesaj publicat pe Telegram de Centrul ucrainean pentru Contracararea Dezinformării, autoritățile ruse iau în calcul interzicerea apelurilor telefonice către și dinspre țări catalogate drept „neprietenoase”.

Putin invocă protecția digitală, dar miza reală este controlul

Anunțul a venit direct de la Vladimir Putin, în cadrul unei ședințe a Consiliului pentru Drepturile Omului — un paradox în sine, având în vedere că măsura taie încă o linie de comunicare între cetățeni și restul lumii. Kremlinul justifică restricțiile prin nevoia de a-i apăra pe ruși de escrocherii telefonice, o temă împinsă insistent în presa controlată de stat în ultimele săptămâni.

Potrivit acestuia, autoritățile pregătesc „blocarea apelurilor provenite de pe teritoriul statelor neprietenoase și efectuate în scopuri criminale”, alături de introducerea etichetării apelurilor și de reguli mai stricte pentru funcționari și angajați din sectorul financiar în relația cu publicul.

„Guvernul ia în considerare toate aceste propuneri și le pune în aplicare”, a spus liderul rus, referindu-se la recomandări avansate anterior de membrii Consiliului. El a precizat că un prim pachet de măsuri de protecție în „spațiul digital” a intrat deja în vigoare, un al doilea se află în dezbatere, iar „în planurile imediate” se află un al treilea set de instrumente, care ar putea merge până la interzicerea totală a apelurilor din statele vizate.

Pentru moment, reglementările detaliate privind blocarea apelurilor nu au fost publicate, iar Putin nu a precizat când ar putea intra în vigoare interdicția completă. Anterior, guvernul rus a eliminat o categorie de licențe necesare pentru efectuarea de apeluri prin internet către rețele mobile și fixe, prezentând măsura drept o modalitate de a reduce fraudele bazate pe manipularea identității apelantului. Totodată, autoritățile au insistat că utilizatorii obișnuiți ai aplicațiilor de mesagerie nu ar fi afectați.

Dar, dincolo de retorica oficială, decizia împinge populația și mai adânc într-o bulă informațională în care orice contact direct cu exteriorul devine nedorit sau imposibil.

Servicii blocate în lanț: WhatsApp, FaceTime, Snapchat, Roblox

În ultimele zile, în numele „riscurilor de securitate”, Moscova a închis accesul la o serie de platforme folosite masiv de tineri și copii: WhatsApp, FaceTime, Snapchat și inclusiv Roblox. În paralel, autoritățile strangulează serviciile care permit ocolirea cenzurii și opresc, pe bandă rulantă, internetul mobil în diverse regiuni.

Rezultatul este previzibil: fiecare canal de comunicare scăpat de sub controlul statului este tăiat fără avertisment.

„Internet suveran”, sinonim cu izolare totală

Toate aceste măsuri se înscriu în strategia Kremlinului de a construi așa-numitul „internet suveran” — un ecosistem complet controlat politic, în care accesul la surse independente de informare este redus la minimum. Într-un astfel de spațiu închis, autoritățile pot dicta narativul, elimina perspective alternative și menține populația într-o realitate paralelă, atent filtrată.

Dezinformarea, exportată la scară europeană

Campaniile de propagandă merg însă mult dincolo de granițele Rusiei. Posturile apropiate Kremlinului au reluat, zilele acestea, afirmațiile false privind o pretinsă cucerire totală a Kupianskului, împachetate cu povești fabricate despre eliminarea unor grupuri ucrainene de sabotaj.

În Franța, autoritățile se confruntă cu un val fără precedent de operațiuni de influență: peste două sute de site-uri false au fost identificate, dintre care cel puțin 140 copiază designul unor publicații franceze legitime. Scopul este același — să injecteze narațiuni pro-Kremlin în spațiul public european, mascate sub aparența jurnalismului autentic.