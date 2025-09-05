Putin îi lasă pe ruși fără WhatsApp și YouTube. Kremlinul invocă măsuri pentru „asigurarea securităţii”

Rusia a publicat vineri, 5 septembrie, o listă cu aplicații dezvoltate local care vor continua să funcționeze pe durata închiderii internetului mobil ordonată pentru a perturba atacurile ucrainene cu drone.

Lista include și servicii guvernamentale online, piețe online, sistemul de plăți electronice Mir și aplicația de mesagerie MAX, susținută de stat.

În schimb, întreruperile vor afecta servicii concurente străine, inclusiv mesageria WhatsApp de la Meta, folosită de circa 97,8 de milioane de utilizatori din Rusia; Telegram, cu sediul în Dubai, deținută de Pavel Durov, originar din Rusia, situată pe locul doi cu 90,9 milioane de utilizatori; platforma YouTube de la Alphabet, potrivit reuters.

Ministerul Dezvoltării Digitale a declarat că are o „soluție tehnică specială” pentru a permite aplicațiilor locale să funcționeze în continuare.

„Această măsură va reduce neplăcerile cauzate cetățenilor de întreruperile internetului mobil necesare pentru a asigura securitatea”, a adăugat acesta.

Oficialul rus a făcut nicio mențiune despre Ucraina sau drone.

Guvernatorii din regiunile de frontieră ale Rusiei au afirmat în mod regulat că întreruperile erau necesare „pentru a împiedica atacurile care utilizează internetul pentru a naviga către țintele lor”.

Rusia a fost, de asemenea, din ce în ce mai interesată să promoveze serviciile de internet autohtone și să-și sporească controlul asupra spațiului online local.

A restricționat aplicațiile străine, parte a unui conflict mai amplu între Moscova și platformele tehnologice străine, care s-a intensificat de la începutul războiului din Ucraina în 2022.