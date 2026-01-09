Prima dublă victorie a Dacia Sandriders la Raliul Dakar 2026. Pilotul Nasser al-Attiyah a trecut în fruntea clasamentului

Nasser al-Attiyah (Dacia) a reușit o dublă lovitură vineri, câștigând etapa a 6-a din Dakar și preluând conducerea clasamentului general înainte de ziua de odihnă de la Riyadh.

Această a 6-a etapă a Dakar 2026, lungă de 915 kilometri, între Hail și Riyadh, capitala Arabiei Saudite, a fost una pe care Nasser al-Attiyah o aștepta cu nerăbdare. La volanul Daciei sale, qatarianul, de cinci ori câștigător al evenimentului, a pornit la atac în dunele acestei prime probe speciale pe nisip (326 km), scrie L' Equipe.

El s-a impus în fața coechipierului său Sébastien Loeb. Cei doi piloți au oferit Daciei prima sa dublă victorie în cadrul evenimentului. Ei au fost urmați de cele trei Toyota ale americanului Seth Quintero, australianului Toby Price și portughezului Joao Ferreira, apoi de Ford-urile lui Nani Roma și Carlos Sainz.

Cu această ultimă victorie de etapă, Nasser al-Attiyah are acum un total de 49 de victorii de etapă în Dakar, cu una mai puțin decât Ari Vatanen și Stéphane Peterhansel în categoria auto.

Debutantă la ediția de anul trecut, Dacia a revenit în 2026 la Raliul Dakar cu patru echipe. Piloții constructorului, Nasser Al-Attiyah, Sébastian Loeb și Lucas Moraes, țintesc victoria la general cu modelul Sandriders.

Dacia Sandrider prezintă câteva actualizări, cum ar fi reducerea greutății, eficiența răcirii, vizibilitate, fiabilitate și confortul șoferului.

Bazându-se pe experiența din ultimul Raliu Dakar și pe feedback-ul primit de la piloți pe parcursul sezonului, principalele îmbunătățiri aduse mașinii includ: panouri de caroserie mai ușoare pentru a îmbunătăți agilitatea și eficiența, o secțiune spate reproiectată cu eliminarea compartimentului pentru bagaje, o nouă admisie de aer cu un snorkel scurt special pentru Dakar, o cutie de filtru de aer repoziționată, îmbunătățiri ale sistemului de răcire, noi biele omologate FIA ​​pentru a îmbunătăți fiabilitatea motorului, actualizări de software ale motorului pentru a optimiza livrarea puterii în limitele FIA ​​și un nou sistem de camere la bord pentru analiza performanței.