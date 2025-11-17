search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cum a ajuns un rus cu stimulator cardiac pe linia frontului din Ucraina: „A fost păcălit să semneze”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un bărbat de 50 de ani din Sankt Petersburg, bolnav de inimă și cu defibrilator cardiac implantat, a fost păcălit să plece într-un alt oraș și forțat să semneze un contract militar. De atunci, familia îl caută disperată prin unități și spitale din regiunile ocupate

Bărbatul cu defibrilator cardiac forțat să semneze un contract militar FOTO: Astra
Bărbatul cu defibrilator cardiac forțat să semneze un contract militar FOTO: Astra

Anatoli Petrosian, tată a trei copii, lucra ca agent de pază în Sankt Petersburg până pe 29 septembrie 2025. Conform documentelor medicale obținute de ASTRA Press, acesta are un defibrilator cardioverter implantat (ICD) din cauza hipertensiunii severe, bolilor cardiace structurale și aritmiei persistente. În trecut, i-a fost montat și un stent coronarian.

În aceeași zi, el și-a anunțat familia că pleacă într-o delegație de o săptămână. Când s-a întors, a spus că fusese la Riazan pentru o comisie medicală, unde fusese declarat inapt pentru serviciul militar, scrie publicația independentă ASTRA Press.

Ulterior, bărbatul a fost amenințat telefonic și obligat să se prezinte la un centru de recrutare din Nijni Novgorod. Acolo a fost forțat să semneze un contract militar.

A semnat contractul în Nijni Novgorod și a fost imediat trimis într-o unitate de instruire din regiunea Voronej. Chipurile făceau antrenamente, dar de fapt nu era niciun fel de pregătire”, a declarat fiica sa, Diana, pentru ASTRA. 

Ținut ascuns în Pogonovo și trimis pe o rută spre front

Familia l-a căutat pe Anatoli la poligonul Pogonovo din Voronej, unde acesta fusese „ascuns”. Diana nu a fost lăsată să-și vadă tatăl, iar avocatului nu i s-au oferit informații.

Potrivit informațiilor obținute de avocat, bărbatul fusese deja trimis la luptă. Pogonovo este folosit încă din 2023 pentru a ascunde soldații mobilizați forțat de familii și avocați. În cazuri similare documentate de ASTRA, recruții erau trimiși pe ruta Rasipnoie – Kursk – Voronej – Rostov – așa-numita Republică Populară Donețk, unde ajungeau într-o brigadă de asalt.

Diana și mama sa l-au căutat prin spitale și unități militare din Donețk și Luhansk, fără rezultat.

Rănit la picior, dar împins din nou în prima linie

Pe 27 octombrie, Anatoli a reușit să-și contacteze soția, Iulia, și i-a spus că „a fost păcălit să semneze contractul”. Două zile mai târziu, familia a aflat că fusese rănit la picior, același picior operat cu un an în urmă, dar fusese trimis înapoi pe front.

„Am depus plângeri la Procuratură, întrebând cum a putut fi trimis la război un om cu stimulator cardiac. Toată lumea e șocată și spune că nu știe”, a povestit Diana.

Recrutarea pe bani: cât câștigă cei care aduc oameni la armată

Rusia a instituit un program oficial de recompensare a cetățenilor care recrutează soldați contractuali. Plățile sunt valabile în 21 de regiuni, iar în alte 10 – doar în anumite districte.

Sumele variază considerabil. În Iaroslavl, cei care „aduc un voluntar la comisariatul militar” primesc inițial 30.000 de ruble (310 euro), apoi 100.000 de ruble (1.050 euro). În Ulianovsk, recompensa ajunge la 150.000 de ruble (1.570 euro). În unele cazuri, plata poate urca la 350.000 de ruble (3.670 euro), în funcție de „statutul” persoanei recrutate. În acest sistem sunt implicate inclusiv dame de companie, potrivit sursei citate.

„Nu mă voi mișca de pe linia frontului până nu ni-l veți preda”

În tot acest timp, familia încearcă să-l găsească pe Anatoli, a cărui stare de sănătate este necunoscută. Dispozitivul ICD implantat în corpul său îi monitorizează ritmul cardiac și poate administra șocuri electrice atunci când apare o aritmie severă, o procedură dureroasă, descrisă de pacienți ca o lovitură puternică în piept.

Diana a transmis un apel disperat, într-un mesaj video filmat pe 26 octombrie: „Vă rog insistent să-mi returnați tatăl familiei. Suntem o familie cu mulți copii, îl voi lua în orice stare și nu mă voi mișca de pe linia frontului până nu ni-l veți preda”.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
stirileprotv.ro
image
Monstrul din Caracal, atacat în celulă de Falconetti, bătăușul cu un ochi de sticlă! Descindere în forță!
gandul.ro
image
Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul! Critici la adresa UE: „Ei ar dori să continue războiul”
mediafax.ro
image
Ce indemnizație a solicitat la tribunal noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan. Ce decizie s-a luat
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce durere îl măcina
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Temperatura ideală în casă ca să previi înghețarea țevilor în zilele geroase
playtech.ro
image
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
Tatăl Sarei aduce noi acuzații clinicii dentare: „Au chemat-o să o omoare. Au vrut să șteargă toate înregistrările”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
„Încă un medic a murit în gardă”. Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarmă, după moartea Ștefaniei Szabo: „Sindromul Karoshi ucide în tăcere. Oare câți trebuie să mai moară?” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Prognoza meteo 17 noiembrie. Iarna se instalează în România. ANM anunță cât va mai fi cald
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
O nouă apariție de weekend a Prințesei Kate. Viitoarea regină a avut un mesaj de suflet: ”Ne lepădăm de ce nu ne mai e de folos”

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor