Ghenadi Ziuganov, liderul Partidului Comunist din Rusia, a criticat dur politica economică a Kremlinului și cheltuielile militare, avertizând că populația riscă să suporte costurile războiului prin taxe mai mari și reduceri ale finanțării pentru infrastructură. Declarațiile vin în contextul dezbaterilor privind bugetul federal pentru 2027, relatează publicația Dialog

Ghenadi Ziuganov, liderul Partidului Comunist din Rusia. Foto: Profimedia

Ziuganov a acuzat Ministerul rus de Finanțe că încearcă să obțină mai mulți bani de la cetățeni, în loc să stimuleze producția și investițiile. Potrivit liderului comunist, aproximativ jumătate din veniturile federale, estimate la 43 de trilioane de ruble, ar urma să fie direcționate către cheltuieli legate de război.

„Ar trebui să-i jefuim din nou pe cei deja jefuiți, să majorăm taxele, tarifele și amenzile sau ar trebui să ne concentrăm pe producție și să investim în oameni talentați?”, a declarat Ziuganov, avertizând că Rusia ar putea ajunge din nou într-o situație economică asemănătoare celei din anii 1990.

Politicianul a criticat în special reducerea finanțării pentru locuințe și utilități, afirmând că rețelele de conducte din Rusia sunt într-o stare avansată de degradare. Potrivit acestuia, cheltuielile din sector ar urma să scadă cu 40% în următorii trei ani, în ciuda nevoii de reparații și înlocuiri.

„V-am spus că, dintr-un milion de kilometri de conducte, 600.000 sunt putrezite. Dacă nu le înlocuiți, mâine veți îngheța cu toții și veți muri”, a avertizat liderul comunist.

Proiectul bugetului pentru 2027 prevede o creștere a cheltuielilor pentru apărare față de planurile prezentate cu un an înainte. În schimb, finanțările prevăzute pentru economie, educație, sănătate și politici sociale sunt reduse, potrivit informațiilor relatate de Dialog.ua.

În același timp, cresc cheltuielile pentru serviciul datoriei publice, iar autoritățile caută venituri suplimentare prin taxe și accize. Ziuganov susține că această abordare pune o presiune tot mai mare asupra populației și nu rezolvă problemele economice ale țării.

Deși cheltuielile militare continuă să consume resurse importante, deficitul bugetar al Rusiei rămâne ridicat, depășind estimările anterioare.