Rusia ar fi sugerat în 2019 administrației americane conduse de Donald Trump un posibil acord prin care Statele Unite să își reducă implicarea în Ucraina, în schimbul unei influențe sporite asupra situației din Venezuela, potrivit unei declarații făcute la acea vreme în fața Congresului SUA.

Vladimir Putin și DOnald Trump/FOTO:AFP
Vladimir Putin și DOnald Trump/FOTO:AFP

Informația a fost prezentată de Fiona Hill, fost consilier principal al Casei Albe pentru Rusia și Europa, care a depus mărturie ulterior în cadrul primei proceduri de destituire a lui Donald Trump, scrie kyivpost.com.

Hill a declarat că propunerea a fost transmisă „pe canale informale”, în contextul crizei politice din Venezuela din 2019, marcată de pene masive de curent, penurii alimentare și proteste la nivel național. Criza a urmat alegerilor prezidențiale din 2018, considerate nelegitime de Statele Unite și de alte state occidentale.

Potrivit Fionei Hill, semnalele venite dinspre Kremlin ar fi coincis cu perioada în care administrația Trump era implicată într-o dispută politică legată de compania energetică ucraineană Burisma — un caz care a stat la baza procedurii de impeachment, declanșată după ce Trump a fost acuzat că a exercitat presiuni asupra autorităților ucrainene pentru a anunța investigații legate de Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte Joe Biden.

În timpul audierilor, Hill a descris ideea drept „un schimb foarte neobișnuit”, afirmând că Rusia ar fi încercat să lege cele două dosare geopolitice.

Trump a refuzat

Ea a comparat abordarea Moscovei cu doctrina Monroe, politica americană din secolul al XIX-lea care urmărea să limiteze influența europeană în emisfera vestică. Potrivit lui Hill, mesajul implicit al Rusiei ar fi fost că, dacă Statele Unite doresc să își mențină influența în „propria curte” — America Latină —, Moscova așteaptă același lucru în spațiul pe care îl consideră zona sa de interes strategic, inclusiv Ucraina.

Hill a mai spus că administrația Trump i-a cerut să transmită Rusiei, prin canale indirecte, că această idee nu este acceptabilă. Ea a menționat că mesajele ar fi apărut inclusiv în presa rusă, sub forma comentariilor și analizelor politice.

De asemenea, Hill a afirmat că, în acea perioadă, existau legături între sectoarele energetice din Ucraina și Venezuela, fără a oferi detalii suplimentare. Ea a menționat nume ale unor oameni de afaceri implicați în cercuri politice americane și ucrainene, despre care colegii săi ar fi avertizat că au o reputație controversată.

Acum, Rusia a acondamnat operațiunea militară a Statelor Unite din Venezuela, în urma căreia liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat. Ministerul rus de Externe a declarat că Venezuela „trebuie să aibă garantat dreptul de a-și decide singură viitorul, fără interferențe distructive din exterior, în special de natură militară”.

Rusia

