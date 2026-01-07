search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
Control pe Telegram la un concert din Moscova: cum au fost pedepsiți abonații canalelor ucrainene

Publicat:
Ultima actualizare:

Conturile de pe Telegram ale participanților la un concert punk din Moscova au fost controlate de forțele de ordine, iar mai multe persoane care erau abonate la canale ucrainene au fost bătute, relatează publicația independentă rusă ,,Meduza”.

Forțele de ordine au verificat telefoanele participanților la concert. FOTO: Shutterstock
Concertul punk a avut loc în ajunul Crăciunului pe stil vechi în clubul „Motînga” de la Moscova, conform jurnaliștilor „Meduza”.

Potrivit martorilor, înainte de începerea concertului, la club au venit forțele de ordine care i-au pus pe spectatori cu fața la pământ și i-au percheziționat. Au verificat telefoanele, cu precădere, abonările acestora pe Telegram.

Responsabilii structurilor de drept au fost interesați de abonările la canalele organizațiilor „indezirabile”, iar celor care erau abonați la canale cu mesaj anti-război li s-a propus „insistent” să încheie un contract cu Ministerul rus al Apărării. Totodată, mai multe persoane, la care au fost descoperite abonări la canale ucrainene de pe Telegram, au fost bătute.

Forța a fost folosită și împotriva celor care au opus rezistență, fiind agresați cu „bastoane, șocuri electrice, tot ce trebuie”.

De asemenea, le-au fost notate numerele de telefon și li s-au fotografiat documentele. La un moment dat, la club a venit și un avocat, dar forțele de ordine nu i-au permis accesul în interior, afirmând că îi vor elibera pe toți cei adunați după verificarea telefoanelor. În cele din urmă, concertul a fost anulat.

Forțele de ordine au dat buzna la alt spectacol

Cu o zi mai devreme, pe 5 ianuarie, forțele de ordine au întrerupt la Moscova spectacolul de Anul Nou al „Teatrului Conceptual al lui Kirill Ganin”, în care jucau actori dezbrăcați. Presa apropiată de forțele de ordine a relatat că șapte organizatori ai spectacolului au fost reținuți „și vor fi trași la răspundere pentru huliganism minor”. De cealaltă parte, directorul teatrului, Alexei Filatov, susține că nu s-a constatat nicio încălcare și că nu au fost formulate acuzații împotriva organizatorilor.

