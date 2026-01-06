search
Marți, 6 Ianuarie 2026
După înlăturarea lui Maduro, Trump lovește indirect ambițiile lui Putin

Venezuela este la mii de kilometri de Rusia, dar ecoul evenimentelor recente de la Caracas se resimte puternic la Moscova. Înlăturarea rapidă a președintelui venezuelean Nicolás Maduro a surprins comunitatea internațională și a scos la iveală vulnerabilități în rețeaua de alianțe a Kremlinului, scrie The Telegraph.

Deși multe guverne occidentale au reacționat prudent la intervenția unilaterală a Statelor Unite, condamnând-o mai degrabă în termeni diplomatici, Rusia a adoptat un ton mult mai dur. Ministerul rus de Externe a denunțat acțiunea drept o încălcare a suveranității Venezuelei și a cerut eliberarea imediată a lui Maduro, promițând sprijin pentru „poporul venezuelean”.

Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a respins informațiile potrivit cărora Maduro s-ar fi refugiat la Moscova și a avut o convorbire telefonică cu vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, reafirmând solidaritatea Rusiei „împotriva agresiunii armate”.

Această reacție reflectă relația strânsă dintre Moscova și regimul Maduro, dar, potrivit analistului Samuel Ramani, într-un comentariu pentru The Telegraph, ea scoate la iveală și o realitate incomodă pentru Kremlin: căderea liderului venezuelean reprezintă o lovitură serioasă pentru prestigiul internațional al Rusiei și pentru ambițiile sale în America Latină.

În ultimul deceniu, Rusia s-a prezentat ca un aliat de încredere pentru regimuri autoritare aflate sub presiune, mai ales după intervenția militară din Siria, în 2015, în sprijinul lui Bashar al-Assad. Această imagine a contribuit la extinderea influenței ruse în Africa și la consolidarea statutului lui Vladimir Putin în ochii unor state din așa-numitul Sud Global.

Însă evenimentele recente au erodat această percepție. Căderea regimului Assad la finalul lui 2024, lipsa unei reacții decisive a Moscovei în timpul confruntărilor dintre Israel și Iran în 2025 și, acum, înlăturarea rapidă a lui Maduro au alimentat îndoieli privind capacitatea Rusiei de a-și proteja aliații.

Sistemele antiaeriene rusești nu au trecut testul

În Rusia, analiști și comentatori apropiați Kremlinului recunosc că așteptările nu s-au confirmat. Unii susțineau că sistemele de apărare antiaeriană furnizate de Rusia Venezuelei ar putea împiedica orice intervenție americană. În realitate, acestea nu au avut un rol vizibil. „Elicopterele americane au intrat în Caracas ca și cum ar fi fost pe propriul teritoriu”, a declarat analistul rus Ghevorg Mirzaian.

Problema credibilității sistemelor de apărare rusești nu este una izolată. Atacurile aeriene repetate ale Israelului asupra Siriei și Iranului, precum și incursiunile dronelor ucrainene în spațiul aerian rus au ridicat semne de întrebare serioase în rândul potențialilor clienți ai industriei de armament rusești.

Potrivit lui Ramani, acest lucru ar putea afecta eforturile Rusiei de a reveni, după războiul din Ucraina, ca furnizor major de armament și ar putea slăbi relațiile cu parteneri tradiționali, precum India.

Există și implicații economice. După invazia rusă în Ucraina din 2022, Statele Unite au reluat contactele diplomatice cu Venezuela pentru a crește exporturile de petrol. Revenirea masivă a companiilor petroliere americane și refacerea infrastructurii energetice venezuelene ar putea duce la o ofertă globală mai mare de petrol, exercitând presiune asupra prețurilor — un scenariu nefavorabil pentru economia Rusiei, dependentă de exporturile de energie.

Pierderea Venezuelei slăbește poziția Rusiei în America Latină

Din perspectivă geopolitică, pierderea Venezuelei slăbește poziția Rusiei în America Latină. Timp de aproape două decenii, Caracasul a fost un pilon al influenței ruse în regiune, în urma achizițiilor masive de armament rusesc și a cooperării în domeniul energetic.

În prezent, Moscova rămâne cu opțiuni mai limitate, bazate pe relații mai fragile cu state precum Cuba și Nicaragua. Deși Rusia ar putea încerca să exploateze resentimentele față de acțiunile Washingtonului, influența sa regională pare diminuată.

În acest context, analiștii consideră că înlăturarea lui Maduro reprezintă nu doar o schimbare de regim într-o țară din America Latină, ci și un semnal strategic. Pentru Vladimir Putin, este o demonstrație că rețeaua sa de alianțe este mai vulnerabilă decât părea — iar pentru Donald Trump, o modalitate de a-și afirma influența globală într-un moment de tensiuni majore cu Rusia pe tema războiului din Ucraina.

După cum nota recent și Politico, operațiunea americană din Venezuela a scos la iveală limitele capacității Rusiei de a acționa ca protector al aliaților săi, subminând narațiunea Kremlinului despre o lume „multipolară” capabilă să contrabalanseze Occidentul.

Rusia

