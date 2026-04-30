Elicoptere rusești, distruse după ce au fost vânate de unități de elită adânc în spatele frontului

Forțele ucrainene de drone au lovit două elicoptere rusești aflate pe un aerodrom de campanie situat adânc în spatele liniei frontului, în Rusia, au anunțat miercuri unități ucrainene de elită implicate în operațiune, relatează presa ucraineană.

Atacul a vizat două elicoptere, Mi-28 și Mi-17, în regiunea Voronej, la peste 150 de kilometri de linia frontului. Conform detaliilor furnizate de Brigada 414 Separată de Aviație fără Pilot, cunoscută drept „Păsările lui Magyar”, patru elicoptere rusești efectuau proceduri de realimentare și verificări tehnice în momentul în care dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit două dintre ele.

Operațiunea a fost realizată de mai multe unități de piloți de drone, inclusiv Regimentul 429 „Achile” și alte formațiuni, în coordonare cu structuri de operațiuni speciale, potrivit comandantului Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi. Dronele au vizat zona compartimentului motoarelor, evitând palele rotorului principal. În urma atacului, cel puțin un specialist în mentenanță ar fi fost ucis.

Imagini video publicate de Brigada 414 par să surprindă momentul atacului asupra elicopterelor. Într-un mesaj postat pe rețeaua X, unitatea a sugerat continuarea unor astfel de operațiuni, notând: „To be continued…”.

Ministerul rus al Apărării nu a comentat imediat aceste informații.

Atacul are loc în contextul intensificării loviturilor ucrainene cu rază lungă asupra infrastructurii și facilităților militare rusești, atât în teritoriile ocupate, cât și în interiorul Rusiei. Anterior, pe 20 martie, operatori ucraineni de drone au distrus cu o dronă FPV un elicopter de atac Ka-52 „Alligator” în regiunea Donețk.

Elicopterul Mi-28, cunoscut în nomenclatorul NATO drept „Havoc”, este dotat cu un tun de 30 mm și rachete, în special pentru ținte terestre, având o valoare estimată la aproximativ 15 milioane de dolari. Modelul Mi-17 („Hip”) este utilizat atât pentru transport, cât și în rol de sprijin, în funcție de configurație, iar o variantă civilă recentă poate ajunge la circa 16 milioane de dolari.

Potrivit Statului Major ucrainean, Rusia ar fi pierdut 350 de elicoptere de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.