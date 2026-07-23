Lavrov și Rubio, față în față la Manila. Miza discuțiilor dintre Rusia și SUA

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, se întâlnește joi, 23 iulie, la Manila, cu secretarul de stat american Marco Rubio, în marja reuniunii miniștrilor de Externe din cadrul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Șeful diplomației ruse a declarat miercuri că întrevederea va oferi ocazia unor discuții directe pe teme de interes major, inclusiv conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Această întâlnire va fi utilă în orice caz. Este de preferat să pui întrebări și să obții răspunsuri”, a afirmat Lavrov.

Întâlnirea are loc într-un context marcat de tensiuni persistente între Moscova și Washington. Rusia a condamnat recent atacurile americane asupra Iranului, unul dintre principalii săi aliați din regiune, în timp ce războiul din Ucraina rămâne blocat din punct de vedere diplomatic.

Negocierile pentru încheierea conflictului nu au înregistrat progrese semnificative, Moscova continuând să condiționeze o eventuală soluție de cedări teritoriale din partea Ucrainei.

În paralel, președintele american Donald Trump și-a exprimat susținerea pentru atacurile cu rază lungă de acțiune desfășurate de Ucraina asupra infrastructurii energetice ruse, apreciind că acestea ar putea contribui la încheierea războiului.

În ultimele luni, Kievul a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor, depozitelor de combustibil și navelor implicate în transportul petrolului rusesc, operațiuni care au afectat aprovizionarea cu carburanți în unele regiuni ale Rusiei.

Serghei Lavrov, supărat pe declarațiile lui Marco Rubio în favoarea Ucrainei

Amintim că, la începutul acestei luni, șeful diplomaţiei ruse a afirmat că luptele din Ucraina s-ar fi încheiat deja dacă Statele Unite ar fi încercat cu adevărat să găsească un acord de pace.

Declarațiile au fost făcute după ce Marco Rubio a declarat, în faţa unei comisii a Senatului american, că vor apărea „destul de curând” informaţii în legătură cu pachetul de ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina aprobat de Congresul SU.

Declaraţiile lui Rubio în sprijinul Ucrainei au demonstrat că nu există diferenţe fundamentale între abordările SUA şi cele ale ţărilor europene, a mai spus Lavrov.