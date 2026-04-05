Lavrov dă lecții de pace lui Trump: îi cere să renunțe la „limbajul ultimatumurilor” și să negocieze cu Iranul

Rusia solicită Statelor Unite să renunțe la tonul ultimativ pentru a permite reluarea negocierilor cu Iranul, în timp ce tensiunile cresc după declarațiile președintelui american Donald Trump despre posibile măsuri radicale.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a transmis că Moscova își dorește ca Statele Unite să „renunţe la limbajul ultimatumurilor”, considerând că aceasta ar putea facilita „revenirea la negocieri”. Declarația vine după o discuție telefonică purtată duminică între Lavrov și omologul său iranian, Abbas Araghchi, potrivit News.ro.

Într-un comunicat oficial, Ministerul rus de Externe a precizat: „Partea rusă şi-a exprimat speranţa că eforturile depuse de o serie de ţări pentru a detensiona situaţia din jurul Iranului vor da roade, (...) lucru care ar fi facilitat de renunţarea Statelor Unite la limbajul ultimatumurilor şi de reluarea negocierilor”.

Critici la adresa atacurilor asupra infrastructurii civile

În cadrul discuției, cei doi oficiali au cerut și încetarea „atacurilor nechibzuite şi ilegale împotriva instalaţiilor de infrastructură civilă”. Printre obiectivele menționate se numără și centrala nucleară de la Bushehr, unde își desfășoară activitatea și angajați ruși.

De cealaltă parte, președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu telefonic acordat Fox News, că ia în calcul „preluarea” petrolului iranian dacă nu se ajunge rapid la un acord.

Liderul de la Casa Albă a reiterat ultimatumul lansat sâmbătă, cerând redeschiderea Strâmtorii Ormuz. „Dacă nu ajung la un acord și asta cât mai repede, mă gândesc să arunc totul în aer și să pun mâna pe petrol”, a afirmat Trump.

Totuși, acesta a lăsat loc și pentru o posibilă soluție diplomatică, spunând că există „şanse bune” ca Washingtonul să ajungă la un acord cu Iranul până luni, termenul-limită stabilit pentru redeschiderea strâmtorii.

Tensiunile rămân ridicate, iar apelurile la dialog vin într-un moment critic pentru stabilitatea regiunii.