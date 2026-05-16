search
Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Locurile care te transpun în trecut. Cele mai frumoase localități medievale din Europa

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dincolo de marile orașe turistice, există sate și așezări fortificate unde arhitectura și străzile au rămas aproape neschimbate de sute de ani.  Unele au fost centre comerciale prospere, altele bastioane militare sau comunități religioase izolate. Astăzi, sunt destinații culturale impresionante. Vă invităm într-o călătorie virtuală, în care puteți descoperi șapte dintre cele mai frumoase astfel de așezări. 

Carcassone (Franța) Sursa foto: Wikipedia
Carcassone (Franța) Sursa foto: Wikipedia

Carcassone

Unde e situat Occitanie, sudul Franței

De când datează: Origini antice, refăcut major în sec. XII–XIII (Epoca cruciadelor)

Carcassonne este una dintre cele mai impresionante cetăți medievale din Europa, inclusă în patrimoniul UNESCO. Caracterul său unic vine din sistemul dublu de fortificații, extrem de rar pe continent, și din conservarea sa excepțională, care îl face să pară mai degrabă o reconstrucție vie a Evului Mediu decât un simplu sit istoric. Restaurarea din secolul XIX , coordonată de Viollet-le-Duc, a readus cetatea la gloria sa medievală.

O vizită în Carcassonne poate include explorarea cetății interioare, vizitarea castelului Comtal și a zidurilor de apărare, dar și participarea la evenimente medievale și seri tematice care reconstituie atmosfera acelei epoci. 

Rothenburg ob der Tauber 

Unde e situat: Bavaria, Germania

De când datează: Sec. XIII–XVI

Rothenburg ob der Tauber este unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale din Europa, cu o structură urbană aproape intactă și un sistem complet de ziduri de apărare care înconjoară centrul istoric.

Vizita în Rothenburg oferă o experiență de neuitat: de la plimbarea pe  străzile pietruite, pline de case colorate, până la descoperirea pieței centrale Marktplatz și a celebrului colț Plönlein.  Muzeele dedicate perioadei medievale completează imaginea unei epoci bine conservate și îi aduce pe turiști mai aproape de istorie. 

Plönlein, din Rothenburg ob der Tauber FOTO: Tharu Thejus via Unsplash
Plönlein, din Rothenburg ob der Tauber FOTO: Tharu Thejus via Unsplash

Gent

Unde e situat: Flandra, Belgia

De când datează: Sec. XII–XV

Gent a fost unul dintre cele mai bogate orașe medievale din Europa de Vest, un important centru al breslelor și al comerțului, cu o rețea de canale și o arhitectură gotică flamandă impresionantă. Aici s-a născut Carol Quintul, împărat al Sfântului Imperiu Roman și rege al Spaniei, una dintre cele mai puternice figuri din Europa secolului al XVI-lea.

O plimbare cu barca pe canalele care traversează Centrul Vechi este uimitoare. Iar unele zone din oraș par desprinse din universul Harry Potter. De altfel, atmosfera din Gent poate fi descrisă ca magică. 

Gent FOTO: Ana Maxim
Gent FOTO: Ana Maxim

San Gimignano

Unde e situat: Toscana, Italia

De când datează: Sec. XI–XIV

San Gimignano este faimos pentru silueta sa dominată de turnuri medievale, rămășițe ale rivalității dintre familiile nobile ale orașului. Supranumit „Manhattanul Evului Mediu”, orașul păstrează o atmosferă specială. 

Top 8 cele mai spectaculoase palate din Europa. De la luxul orbitor de la Versailles, la castelul de basm care a inspirat Disney

O vizită aici poate include urcarea în Torre Grossa pentru panorame asupra Toscanei, plimbări prin Piazza della Cisterna și degustarea vinului Vernaccia. 

San Gimignano FOTO: Bogdan Nanescu via Unsplash
San Gimignano FOTO: Bogdan Nanescu via Unsplash

Castle Combe

Unde e situat: Wiltshire, Anglia

De când datează: Sec. XII–XIV

Castle Combe este adesea numit „cel mai frumos sat din Anglia” și reprezintă una dintre cele mai bine conservate așezări medievale rurale din Regatul Unit. Spre deosebire de orașele fortificate de pe continent, acest sat a evoluat ca o comunitate feudală, bazată pe agricultură și pe mica industrie textilă, păstrând până astăzi structura sa originală aproape neschimbată.

Casele din piatră de Cotswold, podul vechi care traversează râul Bybrook și absența construcțiilor moderne vizibile creează o atmosferă  autentică, în care timpul pare să fi rămas suspendat

Castle Combe FOTO: HumansMadeThis via Unsplash
Castle Combe FOTO: HumansMadeThis via Unsplash

Riquewihr

Unde e situat: Alsacia, Franța

De când datează: Sec. XIII–XVI

Riquewihr este un sat medieval situat între dealuri viticole, cu un centru istoric perfect conservat. Casele colorate cu structură de lemn și piatră reflectă și influențele germane ale regiunii.

Plimbările pe străduțele înguste, degustările de vinuri alsaciene și explorarea turnurilor medievale transformă vizita într-o experiență culturală și gastronomică în același timp.

Riquewihr FOTO: Margo Pregnolato VIA Unsplash
Riquewihr FOTO: Margo Pregnolato VIA Unsplash
Destinația subestimată din Grecia cu prețuri mici, plaje pustii și peisaje spectaculoase: „Mult mai relaxată decât Mykonos și fără mulțimi de turiști”

Saint-Émilion

Unde e situat: Nouvelle-Aquitaine, regiunea Bordeaux, Franța

De când datează: sec. VIII–XII

Saint-Émilion este una dintre cele mai spectaculoase localități medievale din sud-vestul Franței, celebră atât pentru patrimoniul său istoric excepțional, cât și pentru tradiția viticolă de renume mondial care datează din perioada medievală. Satul este construit pe un platou calcaros, cu străzi pietruite, biserici și chiar un complex subteran de catacombe și galerii săpate direct în piatră.

Vizita în Saint-Émilion este o experiență care combină istoria, arhitectura și gastronomia, iar plimbările pe străzile înguste duc inevitabil spre puncte de belvedere asupra podgoriilor parcă nesfârșite din jur.

Saint-Émilion FOTO: Axel Delansorne via Unsplash
Saint-Émilion FOTO: Axel Delansorne via Unsplash

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
De la 1 iulie se scumpește rovinieta. Șoferii cu mașini vechi ar putea plăti cu până la 30% mai mult
stirileprotv.ro
image
Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi
gandul.ro
image
NATO va presa companiile europene de armament să crească investițiile
mediafax.ro
image
Marius Șumudică și Marius Mitran s-au aprins în direct înainte de Universitatea Craiova – U Cluj: „O să ai o surpriză! / „Vreau să-ți văd fața”
fanatik.ro
image
Bulgaria a câștigat Eurovision 2026. Pe ce loc s-a clasat România
libertatea.ro
image
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația
digisport.ro
image
Cum se face tarta cu banane. Nu are zahăr, făină și nici grăsimi. Un bucătar renumit o recomandă
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
Interviu cu tatăl lui Alexandru, băieţelul salvat din pădure: "Atunci m-am descărcat cel mai tare"
observatornews.ro
image
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
cancan.ro
image
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Un călător care a vizitat întreaga lume dezvăluie ţările care l-au dezamăgit. Multe sunt vizitate anual şi de români
playtech.ro
image
S-au despărțit în urmă cu un an, iar acum mama sportivului face o afirmație șocantă. Rolul jucat de Paula Badosa în viața lui Stefanos Tsitsipas
fanatik.ro
image
Moment viral cu Dragoș Pîslaru care corectează gramatical de două ori o jurnalistă în timpul unei conferințe de presă: "E foarte bine. Vă cer scuze" VIDEO
ziare.com
image
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
digisport.ro
image
Air fryer sau cuptor electric? Care sunt diferențele și ce avantaje are fiecare variantă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cine este Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Tânăra de 27 de ani din Bulgaria a câștigat X Factor în 2015
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Ioana Dichiseanu, reacție neașteptată după momentul României la Eurovision 2026: „Rar, spre deloc, aleg să îmi expun părerea, dar acum o voi face”
actualitate.net
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
click.ro
image
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au aflat cât trebuie să plătească: „Așa tare plouă cu bani la alții și numai la noi nu?”
click.ro
image
Filmul creat pentru urmași, închis într-un seif antiglonț în Franța, programat să se deschidă automat în anul 2115
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Președintele SUA, Donald J. Trump, președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, la Beijing, vineri, 15 mai 2026. Fotografie oficială a Casei Albe, de Daniel Torok (© “P20260515DT-0114” by The White House, United States Government Work)
Ce este „capcana lui Tucidide”, despre care Xi l-a avertizat pe Trump? Lecții dintr-un război antic dintre Atena și Sparta
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 17 mai. Leii sunt în centrul atenției, Scorpionii au de luat decizii importante
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere

OK! Magazine

image
"Pericolul" celui de-al treilea născut la Palat. Prințul Louis, pe urmele unor unchi care erau, ca și el, preferații mamei

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas