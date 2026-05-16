Locurile care te transpun în trecut. Cele mai frumoase localități medievale din Europa

Dincolo de marile orașe turistice, există sate și așezări fortificate unde arhitectura și străzile au rămas aproape neschimbate de sute de ani. Unele au fost centre comerciale prospere, altele bastioane militare sau comunități religioase izolate. Astăzi, sunt destinații culturale impresionante. Vă invităm într-o călătorie virtuală, în care puteți descoperi șapte dintre cele mai frumoase astfel de așezări.

Carcassone

Unde e situat Occitanie, sudul Franței

De când datează: Origini antice, refăcut major în sec. XII–XIII (Epoca cruciadelor)

Carcassonne este una dintre cele mai impresionante cetăți medievale din Europa, inclusă în patrimoniul UNESCO. Caracterul său unic vine din sistemul dublu de fortificații, extrem de rar pe continent, și din conservarea sa excepțională, care îl face să pară mai degrabă o reconstrucție vie a Evului Mediu decât un simplu sit istoric. Restaurarea din secolul XIX , coordonată de Viollet-le-Duc, a readus cetatea la gloria sa medievală.

O vizită în Carcassonne poate include explorarea cetății interioare, vizitarea castelului Comtal și a zidurilor de apărare, dar și participarea la evenimente medievale și seri tematice care reconstituie atmosfera acelei epoci.

Rothenburg ob der Tauber

Unde e situat: Bavaria, Germania

De când datează: Sec. XIII–XVI

Rothenburg ob der Tauber este unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale din Europa, cu o structură urbană aproape intactă și un sistem complet de ziduri de apărare care înconjoară centrul istoric.

Vizita în Rothenburg oferă o experiență de neuitat: de la plimbarea pe străzile pietruite, pline de case colorate, până la descoperirea pieței centrale Marktplatz și a celebrului colț Plönlein. Muzeele dedicate perioadei medievale completează imaginea unei epoci bine conservate și îi aduce pe turiști mai aproape de istorie.

Gent

Unde e situat: Flandra, Belgia

De când datează: Sec. XII–XV

Gent a fost unul dintre cele mai bogate orașe medievale din Europa de Vest, un important centru al breslelor și al comerțului, cu o rețea de canale și o arhitectură gotică flamandă impresionantă. Aici s-a născut Carol Quintul, împărat al Sfântului Imperiu Roman și rege al Spaniei, una dintre cele mai puternice figuri din Europa secolului al XVI-lea.

O plimbare cu barca pe canalele care traversează Centrul Vechi este uimitoare. Iar unele zone din oraș par desprinse din universul Harry Potter. De altfel, atmosfera din Gent poate fi descrisă ca magică.

San Gimignano

Unde e situat: Toscana, Italia

De când datează: Sec. XI–XIV

San Gimignano este faimos pentru silueta sa dominată de turnuri medievale, rămășițe ale rivalității dintre familiile nobile ale orașului. Supranumit „Manhattanul Evului Mediu”, orașul păstrează o atmosferă specială.

O vizită aici poate include urcarea în Torre Grossa pentru panorame asupra Toscanei, plimbări prin Piazza della Cisterna și degustarea vinului Vernaccia.

Castle Combe

Unde e situat: Wiltshire, Anglia

De când datează: Sec. XII–XIV

Castle Combe este adesea numit „cel mai frumos sat din Anglia” și reprezintă una dintre cele mai bine conservate așezări medievale rurale din Regatul Unit. Spre deosebire de orașele fortificate de pe continent, acest sat a evoluat ca o comunitate feudală, bazată pe agricultură și pe mica industrie textilă, păstrând până astăzi structura sa originală aproape neschimbată.

Casele din piatră de Cotswold, podul vechi care traversează râul Bybrook și absența construcțiilor moderne vizibile creează o atmosferă autentică, în care timpul pare să fi rămas suspendat

Riquewihr

Unde e situat: Alsacia, Franța

De când datează: Sec. XIII–XVI

Riquewihr este un sat medieval situat între dealuri viticole, cu un centru istoric perfect conservat. Casele colorate cu structură de lemn și piatră reflectă și influențele germane ale regiunii.

Plimbările pe străduțele înguste, degustările de vinuri alsaciene și explorarea turnurilor medievale transformă vizita într-o experiență culturală și gastronomică în același timp.

Saint-Émilion

Unde e situat: Nouvelle-Aquitaine, regiunea Bordeaux, Franța

De când datează: sec. VIII–XII

Saint-Émilion este una dintre cele mai spectaculoase localități medievale din sud-vestul Franței, celebră atât pentru patrimoniul său istoric excepțional, cât și pentru tradiția viticolă de renume mondial care datează din perioada medievală. Satul este construit pe un platou calcaros, cu străzi pietruite, biserici și chiar un complex subteran de catacombe și galerii săpate direct în piatră.

Vizita în Saint-Émilion este o experiență care combină istoria, arhitectura și gastronomia, iar plimbările pe străzile înguste duc inevitabil spre puncte de belvedere asupra podgoriilor parcă nesfârșite din jur.