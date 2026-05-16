Sâmbătă, 16 Mai 2026
17 mai: S-a încheiat Marea Adunare Națională de la Blaj, în urma căreia românii din Ardeal s-au declarat națiune de sine stătătoare

Pe 17 mai, în 1395, a avut loc Bătălia de la Rovine, iar în aceeași zi, dar în 1848, s-a încheiat Marea Adunare Națională de la Blaj. Tot într-o zi de 17 mai s-a născut solista irlandeză Enya și au început audierile televizate în Senatul Statelor Unite în Afacerea Watergate.

Marea Adunare Națională de la Blaj. FOTO: arhivă
1395: A avut loc Bătălia de la Rovine. Trupele muntene le-au învins pe cele otomane

Bătălia de la Rovine, considerată una dintre cele mai importante confruntări din istoria Țării Românești și transpusă pe marele ecran în perioada comunistă, este privită de publicul larg drept victoria decisivă prin care Mircea cel Bătrân i-a izgonit pe otomani și și-a salvat țara. Realitatea istorică este, însă, mai nuanțată.

Încă de la început trebuie menționat că istoricii nu au ajuns la un consens privind data exactă a luptei, unii plasând-o în 1394, cu un an mai devreme decât varianta consacrată. Cert este că Mircea și-a pregătit apărarea într-un loc mlăștinos numit Rovine, descris ca o „căldare” naturală cu o singură cale de acces, presupus a fi în zona Făcăi sau Balta Verde, pe râul Argeș.

Bătălia de la Rovine. FOTO: arhivă
Într-o zi de octombrie, voievodul a organizat cu grijă terenul de luptă: au fost săpate șanțuri ascunse, întărite cu țăruși, iar arcașii au fost strategic poziționați pentru a lovi în valuri. Hărțuiți constant de atacurile surpriză ale valahilor, otomanii au fost atrași în capcana de la Rovine, unde au fost întâmpinați de o ploaie de săgeți.

Cavaleria sultanului a fost decimată de obstacolele pregătite din timp, iar lupta corp la corp, purtată în terenul mlăștinos, a favorizat trupele lui Mircea. Câmpul de luptă s-a transformat rapid într-un măcel.

În timpul confruntării, însuși sultanul Baiazid ar fi fost aproape de moarte, după un atac nocturn lansat de Mircea asupra taberei otomane. Deși totul părea să indice o victorie categorică a valahilor, situația s-a schimbat rapid: Baiazid a trimis întăriri, iar Mircea, cu oastea slăbită și decimată, a fost înfrânt. Voievodul a fost nevoit să se retragă peste munți, pierzând temporar tronul, ocupat apoi de Vlad Uzurpatorul, susținut de otomani. Mircea avea însă să revină la conducere, alegând ulterior plata tributului către Imperiul Otoman pentru a asigura stabilitatea țării.

1792: Înființarea bursei de pe Wall Street, cel mai important sediu al bursei mondiale

La 17 mai 1792 lua naștere Bursa de pe Wall Street, devenită ulterior cel mai important centru bursier din lume. În acea zi, 24 dintre cei mai influenți comercianți din New York s-au întâlnit în secret pentru a găsi soluții de organizare a pieței titlurilor financiare, aflată într-o perioadă de haos și lipsă de reglementare.

La 17 mai 1792 lua naștere Bursa de pe Wall Street. FOTO: arhivă
Potrivit legendei, întâlnirile aveau loc sub un platan, iar două luni mai târziu aceștia au semnat celebrul acord cunoscut sub numele de Buttonwood Agreement. Documentul prevedea ca semnatarii să tranzacționeze titluri exclusiv între ei, să stabilească prețuri comune și să nu participe la alte licitații de valori mobiliare. Astfel a fost pusă baza instituției care avea să devină, în timp, Bursa de Valori din New York (New York Stock Exchange).

Totuși, prima bursă de valori din Statele Unite fusese înființată încă din 1790, la Philadelphia. La New York, grupul fondator și-a stabilit sediul într-o cameră închiriată pe Wall Street, la numărul 40, unde în fiecare dimineață președintele bursei, Anthony Stockholm, anunța acțiunile disponibile pentru tranzacționare. La începuturile sale, bursa funcționa ca un club exclusivist: accesul noilor membri era strict controlat, iar admiterea se făcea doar prin votul celor deja acceptați în organizație.

1848: S-a încheiat Marea Adunare Națională de la Blaj, prin care românii s-au declarat naţiune de sine stătătoare

Adunarea Națională de la Blaj, desfășurată între 3/15 mai și 5/17 mai 1848, a reprezentat una dintre cele mai importante manifestări ale românilor din Transilvania în contextul Revoluției de la 1848. În cadrul acesteia, românii și-au formulat public revendicările naționale, politice, religioase și sociale, cerând ca națiunea română din Ardeal să beneficieze de drepturi egale cu celelalte popoare din provincie.

Marea Adunare Națională de la Blaj FOTO: arhivă
Proclamația adoptată atunci, structurată în 16 puncte, îi era adresată împăratului Ferdinand I al Austriei, căruia cei aproximativ 40.000 de români adunați pe Câmpia Libertății i-au jurat credință. Documentul solicita, printre altele, abolirea iobăgiei, recunoașterea independenței naționale și religioase, libertatea cuvântului, eliminarea dijmelor, înființarea de școli în limba română, constituirea unei gărzi naționale, modificarea Constituției Principatului Transilvaniei și respingerea alipirii forțate a Ardealului la Ungaria.

În numele întregii națiuni române, participanții la adunare au depus jurământul de a apăra aceste idealuri chiar cu prețul vieții, în spiritul valorilor revoluționare ale libertății, egalității și fraternității.

1961: S-a născut Enya, solistă vocală irlandeză

Pe 17 mai 1961 se năștea, în Irlanda, Enya Patricia Brennan, cunoscută în întreaga lume sub numele de scenă Enya. Supranumită adesea „Regina muzicii New Age”, artista este una dintre cele mai de succes cântărețe solo irlandeze, cu zeci de milioane de albume vândute la nivel mondial.

Născută într-o familie profund legată de muzică, Enya și-a făcut debutul artistic în 1980, ca membră a formației Clannad, alături de frații săi, unde a cântat la clape și a oferit suport vocal. Doi ani mai târziu, a ales să își construiască propriul drum muzical.

Împreună au conturat un stil unic, care îmbină influențe celtice, new-age, clasice și corale, completate de armoniile vocale suprapuse specifice artistei și de orchestrarea electronică subtilă. De-a lungul carierei, Enya a interpretat piese în zece limbi, printre care engleză, irlandeză, latină și galeză.

Palmaresul său impresionant include peste 75 de milioane de discuri vândute în întreaga lume, patru premii Grammy pentru cel mai bun album New Age, șapte trofee World Music și un premiu Ivor Novello. De asemenea, Enya a primit nominalizări la Oscar și Globul de Aur pentru piesa „May It Be”, inclusă pe coloana sonoră a filmului The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001).

1973: Încep audierile televizate în Senatul Statelor Unite în Afacerea Watergate

Afacerea Watergate reprezintă unul dintre cele mai mari scandaluri politice și mediatice din istoria Statelor Unite, izbucnit în anii ’70 și soldat cu o profundă criză instituțională, care a dus în final la demisia președintelui american Richard Nixon.

Investigația jurnalistică realizată de cotidianul Washington Post, prin reporterii Bob Woodward și Carl Bernstein, a jucat un rol esențial în dezvăluirea întregii afaceri și a fost recompensată cu premiul Pulitzer.

Numele scandalului provine de la complexul hotelier Watergate, locul în care a avut loc spargerea ce a declanșat ancheta și care a reprezentat punctul de plecare al dezvăluirilor ulterioare.

Sub presiunea Curții Supreme de Justiție, la 30 iulie 1974, Nixon a fost obligat să facă publice toate înregistrările audio relevante pentru anchetă. La scurt timp, pe 9 august 1974, acesta și-a prezentat demisia, devenind primul și, până în prezent, singurul președinte al Statelor Unite care a renunțat la funcție în acest mod.

Ziua Internațională de Luptă Împotriva Homofobiei

Pe 17 mai este marcată Ziua Internațională de Luptă Împotriva Homofobiei. Homofobia este termenul folosit pentru a descrie un ansamblu de reacții emoționale negative — precum anxietatea, disconfortul, dezgustul, aversiunea, furia sau teama — manifestate față de persoanele care se identifică drept parte a comunității LGBTQ+.

Paradă pentru susținerea drepturilor LGBTQ+. FOTO: EPA-EFE
Aceasta presupune nu doar respingerea persoanelor homosexuale, ci și atitudini ostile față de cei percepuți ca fiind homosexuali, precum și față de simbolurile, valorile sau aspectele asociate acestei comunități.

Deși există termeni specifici precum „bifobie” sau „transfobie”, noțiunea de „homofobie” este adesea utilizată într-un sens mai larg, pentru a desemna frica, ura sau prejudecățile îndreptate împotriva întregii comunități LGBT.

Din perspectivă socială, homofobia este considerată o formă de intoleranță și poate fi încadrată într-o categorie mai largă de atitudini discriminatorii, asemănătoare xenofobiei.

