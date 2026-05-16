Sâmbătă, 16 Mai 2026
Păunii au invadat o stațiune din Italia și se plimbă nestingheriți pe străzi. Autoritățile apelează la „gardienii păsărilor” pentru a gestiona situaţia

O stațiune de pe litoralul Adriaticii a fost luată în stăpânire de zeci de păuni care se plimbă liberi pe străzi și în zonele rezidențiale. În timp ce o parte dintre localnici îi consideră o atracție, alții reclamă disconfortul creat și cer măsuri ferme.

Păunii au luat în stăpânire Punta Marina. FOTO: captură video

Păuni colorați care se plimbă nestingheriți pe trotuare, sar garduri, se cocoță pe acoperișuri și își fac apariția printre case, în balcoane.

La prima vedere, scena ar putea fi confundată cu una dintr-o rezervație naturală. Numai că locul nu este un parc zoologic, ci Punta Marina, o stațiune din regiunea Emilia-Romagna, unde prezența păunilor a devenit atât de obișnuită încât localnicii s-au împărțit deja în două tabere: cei care îi consideră farmecul locului și cei care îi văd drept o problemă tot mai greu de ignorat.

Păunii și-au făcut culcuș în grădinile caselor abandonate, își petrec timpul pe garduri și acoperișuri și apar adesea dintre copaci, ca și cum ar supraveghea orașul. Traversează calm străzile printre mașini, iar uneori își descoperă reflexia în geamurile autoturismelor parcate și încep să ciocănească sticla.

Nu de puține ori, spun locuitorii, păunii ajung până pe balcoane sau lasă urme mai puțin plăcute pe trotuare și la intrările blocurilor.

 „Nu e foarte diferit de a vedea o pisică pe stradă”, spune Federico Bruni, unul dintre locuitorii orășelului, care consideră că păsările fac parte din peisaj.

„Au devenit parte din identitatea locului”, a completat  el pentru The Guardian.

Nu toată lumea privește însă fenomenul cu aceeași relaxare.

„Sunt prea mulți”, spune Francesco, un localnic care preferă să nu își dezvăluie numele comple şi care se plânge că păunii sar peste ziduri și ajung pe balconul său, unde lasă excremente şi din cauza lor face nopţi albe, mai ales în sezonul de împerechere.

„Țipetele lor îi țin pe oameni treji noaptea”, afirmă acesta.

Un alt localnic, Marco, spune şi el că situația a devenit imposibil de ignorat.

„De fiecare dată când vin aici calc în excremente de păun. Nu este deloc igienic”, spune el, convins că autoritățile ar trebui să găsească o metodă de a controla populația păsărilor.

Păunii au „cucerit" oraşul în pandemie

Cum au ajuns păunii să transforme Punta Marina într-un adevărat teritoriu al lor rămâne, în mare parte, un mister. Se știe că specia este originară din India și că păunii sunt prezenți de mult timp în anumite zone din Europa, în special în Anglia și Spania.

În Italia, însă, aparițiile lor sunt relativ rare, iar cazul din Punta Marina a atras atenția tocmai prin amploarea fenomenului.

O poveste care circulă printre localnici spune că totul ar fi început în urmă cu mai bine de două decenii, când un rezident ar fi crescut câțiva păuni ca animale de companie.

„Am auzit că un mascul rămas singur după moartea proprietarei sale s-a întâlnit cu o femelă în vechea cazarmă militară. S-au împerecheat și de acolo a început totul”, povestește Ilaria Sansavini, proprietara unui magazin de paste proaspete.

Femeia este una dintre cele care privesc fenomenul cu simpatie și spune că păunii ar trebui lăsați în pace.

Timp de mulți ani, păsările au trăit în pădurea de pini din apropierea stațiunii, însă situația s-a schimbat în perioada pandemiei de COVID-19. În lunile de izolare, când străzile erau aproape pustii, păunii au început să se aventureze mai aproape de oraș. Oamenii pe care îi întâlneau le ofereau hrană, iar păsările au început să revină tot mai des.

Astăzi, chiar dacă nu există un recensământ oficial, estimările arată că populația a crescut spectaculos: de la aproximativ zece exemplare în 2018, la circa 40 în 2023 și aproape 120 în prezent.

Ornitologul Rosario Balestrieri spune că explicația este simplă: oamenii i-au obișnuit cu hrana ușor accesibilă.

„Pădurea de pini rămâne habitatul lor natural, dar hrănirea constantă făcută de localnici i-a încurajat să revină în oraș”, explică specialistul.

„Gardienii păunilor”

Păsările au ajuns motiv de ceartă între localnicii care le adoră şi cei care s-au săturat de prezenţa lor peste tot. Tensiunile au crescut și mai mult după ce o localnică nemulțumită a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care imita strigătele puternice ale păunilor în perioada împerecherii. Filmarea a devenit virală și a stârnit o adevărată dezbatere în presa italiană, unele relatări vorbind chiar despre o „invazie” care ar afecta sănătatea publică.

Autoritățile locale spun însă că situația este tratată în mod exagerat şi încearcă de câțiva ani să găsească un echilibru între confortul locuitorilor și protecția animalelor. O tentativă de relocare a păunilor, în 2022, a fost întâmpinată cu opoziție, astfel că autoritățile au ales o altă cale și au colaborat cu asociația pentru protecția animalelor Clama.

Voluntarii au început să distribuie pliante și să monteze panouri prin oraș pentru a-i informa pe localnici și turiști că păunii nu trebuie hrăniți.

„Dacă înțeleg că este mai simplu să găsească hrană în oraș decât în pădure, evident că vor continua să revină”, explică voluntara Cristina Franzoni, avertizând că persoanele care îi hrănesc riscă inclusiv amenzi.

Mai mult, pentru a reduce conflictele dintre locuitori și păsări, au fost desemnați inclusiv așa-numiții „gardieni ai păunilor”, voluntari care intervin atunci când oamenii solicită ajutor pentru curățarea excrementelor de pe străzi, din curți sau chiar de pe mașini.

Chiar dacă alte regiuni din Italia s-au oferit să preia o parte dintre păsări, activiștii susțin că mutarea lor ar provoca stres inutil și nu ar rezolva problema pe termen lung.

„Trebuie să învățăm să trăim alături de animale, nu să le transformăm în victimele propriilor noastre alegeri”, spune Cristina Franzoni. „Ele nu au ales să vină aici. Noi le-am adus și trebuie să le respectăm.”

