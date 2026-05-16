search
Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O postare publicată de o mamă din Bucureşti a declanşat un val de reacţii pe internet, după ce femeia a povestit că pentru „Serbarea abecedarului” organizată pentru elevii unei clase I părinţilor li s-ar fi cerut câte 600 de lei pentru participarea unui copil şi a unui adult.

Serbările şcolarilor mici, din ce în ce mai costisitoare. Foto: captură video
Serbările şcolarilor mici, din ce în ce mai costisitoare. Foto: captură video

O simplă postare publicată pe platforma Reddit a declanşat o dezbatere amplă despre costurile tot mai mari ale evenimentelor şcolare, după ce o mamă din Bucureşti a relatat cât ar trebui să plătească pentru „Serbarea abecedarului” fiicei sale, elevă în clasa I la o şcoală de stat, scrie Click.

Femeia a povestit că încă de la începutul anului şcolar părinţii au fost anunţaţi că va exista o serbare dedicată abecedarului, însă fără detalii suplimentare. În momentul în care s-a trecut la organizarea efectivă a evenimentului, costurile propuse au provocat nemulţumiri în rândul mai multor părinţi.

Potrivit acesteia, serbarea ar urma să fie organizată într-un restaurant sau într-o locaţie de evenimente preferată de învăţătoare, iar suma solicitată pentru participare este de aproximativ 600 de lei pentru un copil şi un părinte.

„Serbare clasa I. Neața! Sunt extrem de curioasă cum vi se pare următoarea situație. Avem un copil, clasa I, în București, școala de stat. De la începutul anului ni s-a spus că serbarea abecedarului se va face și cam atât.

Acum a venit momentul pentru organizarea ei. Ne-am crucit! Intenția e să se facă la o locație preferată a doamnei (ceva restaurant, locație evenimente), unde până acum costul este de 600 de lei (un copil plus un părinte) și este inclusă închirierea locației 4 ore, mâncare și tort și băuturi nonalcoolice, un cadou pentru copil.

Noi am votat că nu mergem, dar mai bine de jumătate vor să meargă și așa. Sigur vor mai apărea și alte cheltuieli pe parcurs. Nu mai zic că, dacă vrem să fim cu toții, 1000 de lei lejer am da. Așa au ajuns serbările în ziua de azi? Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...? Așa tare plouă cu bani la alții și numai la noi nu?”, a scris femeia.

„Ferească Sfântul unde s-a ajuns !”

Mesajul a devenit rapid viral, mulţi utilizatori făcându-şi cruci şi criticând costurile mai mult decât exagerate pentru un eveniment şcolar destinat unor copii de clasa I.

„O să ajungă să închirieze saloane și să cheme formație să cânte la serbarea de clasa I”, a comentat un internaut.

Printre cei care au reacţionat s-a numărat şi o învăţătoare, care a criticat dur ideea organizării unui astfel de eveniment într-o locaţie privată.

„Doamne ferește! Există așa învățătoare și unii părinți acceptă, iar eu, tot învățătoare de profesie, am fost dată în judecată că nu am înapoiat în stare inițială bradul de Crăciun (1.2 m înălțime). Mi se pare extrem de stupid ce face doamna, dar uite că unele colege au «noroc» cu tupeul lor.

Personal nu aș merge și aș ridica această problemă la ședința cu părinții. Dacă era copilul în clasa a IV-a sau a VIII-a poate eram deschisă spre ceva mai mare, dar așa mi se pare stupid și inutil”, a scris aceasta.

Alţi utilizatori au sugerat că în spatele organizării ar putea exista interese financiare sau relaţii apropiate între organizatori şi administratorii locaţiei.

„Mai pe scurt, învățătoarea cunoaște patronul restaurantului, primește reducere, iar restul îi fac jumi-juma. Ce porcărie!”, a comentat cineva.

Numeroşi părinţi au comparat situaţia actuală cu modul în care erau organizate serbările şcolare în trecut, spunând că evenimentele de altădată aveau un caracter mult mai simplu şi mai apropiat de ideea de festivitate şcolară.

„Ferească Sfântul unde s-a ajuns. Poate sună a boomer, dar pe vremea mea, acum 30 de ani, serbările erau altfel. Ne îmbrăcam frumos, ne aruncau acolo un premiu și totul avea un aer ceremonios, atât cât se putea. Simțeam emoția și mă bucuram de momentele alea.

Sunt părinte și aș fi procedat fix ca tine. De banii ăia, îmi duceam copilul undeva. Din simplul motiv pentru că o astfel de manifestare a unei serbări este greșită”, a scris un alt utilizator.

Alţii şi-au amintit că, în anii 2000, serbările abecedarului se desfăşurau în sălile de sport sau în clase, fără costuri mari pentru familii.

„Pe vremea mea (puțin după anii 2000), recitam poezii, jucam scenete și făceam coregrafii de dans în sala de sport pentru sărbătoarea abecedarului. Unele momente necesitau costume de flori sau alte personaje. Nu țin minte să fi avut fursecuri măcar”, a relatat un internaut.

Au existat şi comparaţii cu evenimentele organizate în mediul privat, unde unii părinţi spun că plătesc mai puţin decât suma cerută în cazul acestei serbări organizate la o şcoală de stat.

„Doamne ferește! Noi avem copilul la o grădiniță privată și costă vreo 300 de lei serbările, cu ceva gustări, apă/sucuri, fotograf/videograf plus un cadou pentru copil. Și tot ni se pare cam scump, dar măcar ne lasă să venim cu tot familionul, nu s-a pus problema să ne taxeze per invitat. Și se țin la sediul grădiniței.

La școală cu atât mai mult mi se pare nesimțire maximă să nu faci serbarea în școală, în condițiile în care orice școală are o sală de festivități.

Probabil tăntica (că nu pot să-i zic doamnă) are o șustă cu cei de la respectivul salon de evenimente și fac bani pe seama părinților. Iar din cauza lăcomiei unor lepre ca ea, ajung mulți copii să nu se mai poată bucura de o serbare normală, fie pentru că părinții nu-și pot permite asemenea costuri exagerate, fie pentru că nu vor să încurajeze o asemenea practică nesimțită”, a mai scris un utilizator.

„Poate la sfârşit e cu dar, trebuie să lăsaţi în plic ceva”, a complet altcineva.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
De la 1 iulie se scumpește rovinieta. Șoferii cu mașini vechi ar putea plăti cu până la 30% mai mult
stirileprotv.ro
image
Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi
gandul.ro
image
NATO va presa companiile europene de armament să crească investițiile
mediafax.ro
image
S-au despărțit în urmă cu un an, iar acum mama sportivului face o afirmație șocantă. Rolul jucat de Paula Badosa în viața lui Stefanos Tsitsipas
fanatik.ro
image
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. Votul este oficial deschis. La ce oră urcă Alexandra Căpitănescu pe scenă
libertatea.ro
image
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația
digisport.ro
image
„Își dau și peste 50% din venitul lunar pe rată”. Dezbaterea despre obsesia românilor pentru mașini a explodat pe internet
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Interviu cu tatăl lui Alexandru, băieţelul salvat din pădure: "Atunci m-am descărcat cel mai tare"
observatornews.ro
image
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
cancan.ro
image
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Un călător care a vizitat întreaga lume dezvăluie ţările care l-au dezamăgit. Multe sunt vizitate anual şi de români
playtech.ro
image
Universitatea Craiova – U Cluj, cu al 3-lea trofeu pe masă! Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
fanatik.ro
image
Moment viral cu Dragoș Pîslaru care corectează gramatical de două ori o jurnalistă în timpul unei conferințe de presă: "E foarte bine. Vă cer scuze" VIDEO
ziare.com
image
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
digisport.ro
image
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Luna Nouă în Taur pe 16 mai 2026. Ce reprezintă și care sunt zodiile direct afectate
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Ioana Dichiseanu, reacție neașteptată după momentul României la Eurovision 2026: „Rar, spre deloc, aleg să îmi expun părerea, dar acum o voi face”
actualitate.net
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
click.ro
image
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au aflat cât trebuie să plătească: „Așa tare plouă cu bani la alții și numai la noi nu?”
click.ro
image
Filmul creat pentru urmași, închis într-un seif antiglonț în Franța, programat să se deschidă automat în anul 2115
click.ro
familia regala daneza foto profimedia 1044018338 jpg
Regina a făcut infarct! Palatul a emis de urgență un comunicat despre starea în care se află Majestatea Sa
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Președintele SUA, Donald J. Trump, președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, la Beijing, vineri, 15 mai 2026. Fotografie oficială a Casei Albe, de Daniel Torok (© “P20260515DT-0114” by The White House, United States Government Work)
Ce este „capcana lui Tucidide”, despre care Xi l-a avertizat pe Trump? Lecții dintr-un război antic dintre Atena și Sparta
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 17 mai. Leii sunt în centrul atenției, Scorpionii au de luat decizii importante
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere

OK! Magazine

image
"Pericolul" celui de-al treilea născut la Palat. Prințul Louis, pe urmele unor unchi care erau, ca și el, preferații mamei

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas