Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”

O postare publicată de o mamă din Bucureşti a declanşat un val de reacţii pe internet, după ce femeia a povestit că pentru „Serbarea abecedarului” organizată pentru elevii unei clase I părinţilor li s-ar fi cerut câte 600 de lei pentru participarea unui copil şi a unui adult.

O simplă postare publicată pe platforma Reddit a declanşat o dezbatere amplă despre costurile tot mai mari ale evenimentelor şcolare, după ce o mamă din Bucureşti a relatat cât ar trebui să plătească pentru „Serbarea abecedarului” fiicei sale, elevă în clasa I la o şcoală de stat, scrie Click.

Femeia a povestit că încă de la începutul anului şcolar părinţii au fost anunţaţi că va exista o serbare dedicată abecedarului, însă fără detalii suplimentare. În momentul în care s-a trecut la organizarea efectivă a evenimentului, costurile propuse au provocat nemulţumiri în rândul mai multor părinţi.

Potrivit acesteia, serbarea ar urma să fie organizată într-un restaurant sau într-o locaţie de evenimente preferată de învăţătoare, iar suma solicitată pentru participare este de aproximativ 600 de lei pentru un copil şi un părinte.

„Serbare clasa I. Neața! Sunt extrem de curioasă cum vi se pare următoarea situație. Avem un copil, clasa I, în București, școala de stat. De la începutul anului ni s-a spus că serbarea abecedarului se va face și cam atât.

Acum a venit momentul pentru organizarea ei. Ne-am crucit! Intenția e să se facă la o locație preferată a doamnei (ceva restaurant, locație evenimente), unde până acum costul este de 600 de lei (un copil plus un părinte) și este inclusă închirierea locației 4 ore, mâncare și tort și băuturi nonalcoolice, un cadou pentru copil.

Noi am votat că nu mergem, dar mai bine de jumătate vor să meargă și așa. Sigur vor mai apărea și alte cheltuieli pe parcurs. Nu mai zic că, dacă vrem să fim cu toții, 1000 de lei lejer am da. Așa au ajuns serbările în ziua de azi? Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...? Așa tare plouă cu bani la alții și numai la noi nu?”, a scris femeia.

„Ferească Sfântul unde s-a ajuns !”

Mesajul a devenit rapid viral, mulţi utilizatori făcându-şi cruci şi criticând costurile mai mult decât exagerate pentru un eveniment şcolar destinat unor copii de clasa I.

„O să ajungă să închirieze saloane și să cheme formație să cânte la serbarea de clasa I”, a comentat un internaut.

Printre cei care au reacţionat s-a numărat şi o învăţătoare, care a criticat dur ideea organizării unui astfel de eveniment într-o locaţie privată.

„Doamne ferește! Există așa învățătoare și unii părinți acceptă, iar eu, tot învățătoare de profesie, am fost dată în judecată că nu am înapoiat în stare inițială bradul de Crăciun (1.2 m înălțime). Mi se pare extrem de stupid ce face doamna, dar uite că unele colege au «noroc» cu tupeul lor.

Personal nu aș merge și aș ridica această problemă la ședința cu părinții. Dacă era copilul în clasa a IV-a sau a VIII-a poate eram deschisă spre ceva mai mare, dar așa mi se pare stupid și inutil”, a scris aceasta.

Alţi utilizatori au sugerat că în spatele organizării ar putea exista interese financiare sau relaţii apropiate între organizatori şi administratorii locaţiei.

„Mai pe scurt, învățătoarea cunoaște patronul restaurantului, primește reducere, iar restul îi fac jumi-juma. Ce porcărie!”, a comentat cineva.

Numeroşi părinţi au comparat situaţia actuală cu modul în care erau organizate serbările şcolare în trecut, spunând că evenimentele de altădată aveau un caracter mult mai simplu şi mai apropiat de ideea de festivitate şcolară.

„Ferească Sfântul unde s-a ajuns. Poate sună a boomer, dar pe vremea mea, acum 30 de ani, serbările erau altfel. Ne îmbrăcam frumos, ne aruncau acolo un premiu și totul avea un aer ceremonios, atât cât se putea. Simțeam emoția și mă bucuram de momentele alea.

Sunt părinte și aș fi procedat fix ca tine. De banii ăia, îmi duceam copilul undeva. Din simplul motiv pentru că o astfel de manifestare a unei serbări este greșită”, a scris un alt utilizator.

Alţii şi-au amintit că, în anii 2000, serbările abecedarului se desfăşurau în sălile de sport sau în clase, fără costuri mari pentru familii.

„Pe vremea mea (puțin după anii 2000), recitam poezii, jucam scenete și făceam coregrafii de dans în sala de sport pentru sărbătoarea abecedarului. Unele momente necesitau costume de flori sau alte personaje. Nu țin minte să fi avut fursecuri măcar”, a relatat un internaut.

Au existat şi comparaţii cu evenimentele organizate în mediul privat, unde unii părinţi spun că plătesc mai puţin decât suma cerută în cazul acestei serbări organizate la o şcoală de stat.

„Doamne ferește! Noi avem copilul la o grădiniță privată și costă vreo 300 de lei serbările, cu ceva gustări, apă/sucuri, fotograf/videograf plus un cadou pentru copil. Și tot ni se pare cam scump, dar măcar ne lasă să venim cu tot familionul, nu s-a pus problema să ne taxeze per invitat. Și se țin la sediul grădiniței.

La școală cu atât mai mult mi se pare nesimțire maximă să nu faci serbarea în școală, în condițiile în care orice școală are o sală de festivități.

Probabil tăntica (că nu pot să-i zic doamnă) are o șustă cu cei de la respectivul salon de evenimente și fac bani pe seama părinților. Iar din cauza lăcomiei unor lepre ca ea, ajung mulți copii să nu se mai poată bucura de o serbare normală, fie pentru că părinții nu-și pot permite asemenea costuri exagerate, fie pentru că nu vor să încurajeze o asemenea practică nesimțită”, a mai scris un utilizator.

„Poate la sfârşit e cu dar, trebuie să lăsaţi în plic ceva”, a complet altcineva.