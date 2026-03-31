Video Explozii puternice în Iran. SUA au lansat un atac cu bombe anti-buncăr asupra unui depozit de muniţii din Isfahan

Conflictul escaladează în Orientul Mijlociu, după o nouă noapte de atacuri devastatoare. Fragmente de rachete iraniene au provocat incendii în centrul Israelului, iar Statele Unite au lovit masiv Iranul cu bombe anti-buncăr, vizând depozite de muniție în Isfahan.

UPDATE 10.30 Mașini în flăcări după ce fragmente de rachete au căzut în centrul Israelului

Mai multe mașini au luat foc după ce au fost lovite de fragmente de rachete care au căzut în centrul Israelului, în urma unui nou atac lansat de Iran.

„Forțele de căutare și salvare sunt în drum spre zonele din centrul Israelului unde au fost primite raportări privind impactul”, au transmis Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), care au precizat că nu există victime.

Daunele par să fi fost cauzate de o muniție cu dispersie, a declarat un purtător de cuvânt al IDF pentru CNN.

Atac cu bombe anti-buncăr în Iran

Statele Unite au lansat un atac de amploare asupra unui important depozit de muniţii în oraşul iranian Isfahan, a relatat luni Wall Street Journal, citând un oficial american, relatează dpa.

SUA ar fi folosit un număr mare de bombe anti-buncăr în cursul nopţii, fiecare cântărind aproximativ 900 de kilograme. „S-a folosit un volum mare de muniții penetrante pentru această lovitură”, a declarat oficialul.

Preşedintele american Donald Trump a distribuit o înregistrare video de 31 de secunde cu explozii pe platforma sa Truth Social, dar nu a oferit detalii, scrie Agerpres.

Potrivit ziarului, filmările arată atacul de la Isfahan. Presa de stat a raportat, de asemenea, explozii în părțile de est și de vest ale Teheranului, agenția de presă Fars, afiliată statului, afirmând că au existat întreruperi inițiale de energie electrică în oraș, cauzate de schijele care au lovit o stație electrică. Agenția de presă a raportat ulterior că furnizarea de energie a fost restabilită.

Înregistrarea video arată o serie de explozii, ceea ce ar putea indica faptul că muniţiile aflate în depozit au explodat după atacul iniţial. Rapoartele susțin că atacul a declanșat o serie de explozii secundare puternice, care au generat coloane de foc uriașe și unde de șoc în întreaga zonă. Atacul a sporit temerile de escaladare, pe măsură ce războiul a intrat în a doua lună, chiar și în timp ce Pakistanul, Egiptul, Arabia Saudită și Turcia s-au reunit pentru a căuta o soluție diplomatică de ieșire din criză.

Iranul ar fi mutat stocurile de uraniu îmbogățit, estimate la aproximativ 540 kg, într-o facilitate subterană din Isfahan. Orașul a mai fost vizat anterior în timpul unui atac american în vara anului trecut, în cadrul Operațiunii Midnight Hammer, care s-a concentrat pe instalațiile sale nucleare.

SUA şi Israelul atacă Iranul de la sfârşitul lunii februarie, determinând Teheranul să răspundă cu atacuri cu rachete şi drone asupra Israelului şi a ţărilor aliate SUA din regiune.

Președintele american Donald Trump a lansat luni, 30 martie, un nou avertisment la adresa Iranului, amenințând cu distrugerea insulei Kharg, un nod strategic al infrastructurii petroliere iraniene, dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Deși Donald Trump a declarat recent că Statele Unite și Iranul au avut „conversații foarte bune și productive” privind încheierea conflictului, oficialii iranieni au negat că ar fi existat astfel de discuții. Teheranul acuză Washingtonul că pregătește în secret o ofensivă terestră, în timp ce public promovează ideea negocierilor.

Presa americană relatează că administrația Trump analizează opțiuni precum ocuparea sau blocarea Insulei Kharg pentru a forța Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, un punct vital pentru transportul global de petrol.