Video Mai mulți răniți după ce un bărbat a intrat cu mașina într-o mulțime în Italia. Șoferul a înjunghiat un trecător care a încercat să-l oprească

Şapte persoane au fost rănite sâmbătă după ce o maşină a intrat în mulţime în centrul oraşului Modena, din nordul Italiei, au transmis autoritățile italiene.

Sursa X / Adam Warner @dadopappalardo

Potrivit autorităților, şoferul, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a fost arestat şi nu mai reprezintă niciun pericol. Martorii spun că bărbatul avea o armă în mână și că ar fi încercat să lovească pe cineva, transmite Agerpres.

Primarul Massimo Mezzetti a declarat pentru presa italiană că şapte persoane au fost rănite, dintre care două grav. o femeie și-a pierdut ambele picioare. Un alt bărbat, în vârstă de 55 de ani, a fost, de asemenea, grav rănit.

„A fost văzut cu o armă în mână, dar nu a reușit să înjunghie pe nimeni. Se pare că a încercat să lovească pe cineva”, a continuat primarul.

→ Imaginea 1/3: FOTO X / NEXTA

Anterior, presa italiană relatase că mașina s-a izbit de vitrina unui magazin după ce a lovit mai multe persoane, iar șoferul a înjunghiat un trecător care a încercat să-l oprească.

„Trebuie să înțelegem natura acestui act, dar este un eveniment dramatic, sunt profund afectat. Indiferent de natura sa, este o chestiune extrem de gravă. Dacă ar fi un atentat, ar fi şi mai grav”, a subliniat Mezzetti.

Potrivit relatărilor, șoferul implicat se numește Elkoudri Salim, un bărbat de 31 de ani, absolvent de economie. S-a născut în provincia Bergamo, dar locuiește în zona Modena. Martorii spun că acesta circula cu aproximativ 100 de mile pe oră (circa 160 km/h). Se pare că nu se afla sub influența drogurilor sau alcoolului, scrie ANSA.

După ce a lovit aproximativ zece pietoni, acesta ar fi coborât din mașină și ar fi înjunghiat un trecător care a încercat să îl oprească.

„În timp ce încercam să o ajut pe femeie, el a fugit. L-am urmărit, iar între timp încă patru-cinci persoane au venit după mine. A dispărut după un șir de mașini și apoi a ieșit cu un cuțit în mână. Mormăia ceva, dar nu părea italian”, a declarat un martor care a încercat să îl urmărească pe șofer, după ce acesta a încercat să fugă de la locul faptei.