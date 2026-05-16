search
Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Horoscop duminică, 17 mai. Nativii unei zodii au oportunitatea să câștige bani din activități personale

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 17 mai.

FOTO Pixabay
FOTO Pixabay

Berbec

Iubire - Ziua aduce tensiuni constructive în plan sentimental. Berbecii simt nevoia să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă unele adevăruri pot crea mici conflicte. În cuplu, partenerul poate cere mai multă implicare emoțională, iar lipsa de răbdare poate amplifica discuțiile. Totuși, sinceritatea este cheia care poate repara orice neînțelegere.

Sănătate - Energia este oscilantă, cu momente de entuziasm urmate de oboseală bruscă. Este important să nu îți forțezi limitele și să acorzi atenție semnalelor corpului. Stresul mental poate provoca dureri de cap sau agitație interioară.

Bani - Apar cheltuieli neplanificate, posibil legate de casă sau deplasări. Totuși, există și o idee financiară bună care merită analizată pentru viitor.

Taur

Iubire - Taurii caută stabilitate și siguranță emoțională. În cuplu, ziua favorizează discuțiile despre viitor și consolidarea relației. Partenerul are nevoie de dovezi clare de afecțiune, nu doar de promisiuni.

Sănătate - Starea generală este bună, însă pot apărea sensibilități digestive sau oboseală ușoară. Este recomandat să eviți excesele alimentare și să îți menții un ritm echilibrat. Plimbările în aer liber sau activitățile relaxante îți pot stabiliza energia.

Bani - Apar discuții importante despre buget și economii. Este o zi bună pentru reorganizarea finanțelor și pentru stabilirea unor priorități clare. Pot apărea și întârzieri minore în încasări.

Gemeni

Iubire - Comunicarea este esențială. Gemenii pot avea discuții decisive în relații, care clarifică neînțelegeri mai vechi. Tot ce a fost evitat până acum poate ieși la suprafață. Cei singuri au parte de flirturi interesante și conversații captivante, dar fără garanții pe termen lung.

Sănătate - Mintea este foarte activă, ceea ce poate duce la oboseală psihică și lipsă de concentrare. Este important să îți iei pauze și să eviți suprasolicitarea. Somnul de calitate este esențial pentru refacere.

Bani - Apar idei noi de colaborări sau proiecte, însă trebuie analizate atent. Graba poate duce la decizii neinspirate, așa că verifică detaliile.

Rac

Iubire - Emoțiile sunt profunde și intensificate. Racii simt nevoia de apropiere și siguranță emoțională. În cuplu, pot apărea discuții sensibile, dar constructive. Cei singuri pot fi atrași de persoane empatice, cu energie calmă și protectoare.

Sănătate - Este o zi în care ai nevoie de liniște și retragere. Stresul poate fi resimțit mai puternic, așa că evită aglomerația și situațiile tensionate. Odihna și relaxarea emoțională sunt prioritare.

Bani - Situația financiară este stabilă, dar nu favorizează riscurile. Este indicat să amâni deciziile importante și să păstrezi prudența.

Leu

Iubire - Leii sunt în centrul atenției și atrag ușor privirile celor din jur. În cuplu, însă, orgoliul poate crea mici tensiuni dacă nu este gestionat cu maturitate. Cei singuri au șanse mari să fie remarcați într-un context social sau profesional.

Sănătate - Vitalitatea este bună, dar există tendința de a exagera sau de a te implica în prea multe activități. Este important să îți dozezi energia și să eviți suprasolicitarea.

Bani - Posibile câștiguri din proiecte creative sau activități personale. Este o zi bună pentru afirmare și vizibilitate profesională.

Fecioară

Iubire - Relațiile cer răbdare și flexibilitate. Critica excesivă poate crea distanță între tine și partener. Este o zi bună pentru a asculta mai mult și a analiza mai puțin.

Sănătate - Oboseala acumulată poate deveni resimțită mai intens. Este important să îți organizezi programul și să îți oferi pauze reale.

Bani - Ai capacitatea de a pune ordine în finanțe și de a identifica soluții eficiente pentru economii sau investiții mici.

Citește mai departe pe Click!

*Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
De la 1 iulie se scumpește rovinieta. Șoferii cu mașini vechi ar putea plăti cu până la 30% mai mult
stirileprotv.ro
image
Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi
gandul.ro
image
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
mediafax.ro
image
Ce făcea Cristi Chivu cu banii pe care-i câștiga în România. Adelina Chivu a uimit pe toată lumea
fanatik.ro
image
INTERVIU. Ultimul dans al lui Berlin: „Cu cât mă iubeau mai mult oamenii, cu atât simțeam mai mult că lumea se îndreaptă spre dezastru”
libertatea.ro
image
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația
digisport.ro
image
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au aflat cât trebuie să plătească: „Așa tare plouă cu bani la alții și numai la noi nu?”
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Interviu cu tatăl lui Alexandru, băieţelul salvat din pădure: "Atunci m-am descărcat cel mai tare"
observatornews.ro
image
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
cancan.ro
image
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
playtech.ro
image
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
fanatik.ro
image
Moment viral cu Dragoș Pîslaru care corectează gramatical de două ori o jurnalistă în timpul unei conferințe de presă: "E foarte bine. Vă cer scuze" VIDEO
ziare.com
image
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
digisport.ro
image
ANAF lansează iBon, aplicația care îi recompensează pe români. De când va fi disponibilă și cum funcționează
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alexandra Căpitănescu, în topul preferințelor pentru Eurovision! Fanii cred că România are șanse reale să câștige concursul
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
8 morți și 35 de răniți după ce un tren de marfă a lovit un autobuz plin cu pasageri. A urmat un incendiu devastator
actualitate.net
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
click.ro
image
Cum a rămas o româncă fără 1.000 de euro după ce a vrut să își serbeze ziua de naștere în Italia: „Premiul pentru Fraiera Anului mi l-am decernat deja”
click.ro
image
Primele declarații ale lui Rareș Cojoc după divorț! Ce spune despre despărțirea de Andreea Popescu: „M-a luat pe nepregătite”
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
radiant depiction empowered female sun goddess jpg
Ce are sufletul tău de vindecat, în funcție de data nașterii?
clickpentrufemei.ro
Președintele SUA, Donald J. Trump, președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, la Beijing, vineri, 15 mai 2026. Fotografie oficială a Casei Albe, de Daniel Torok (© “P20260515DT-0114” by The White House, United States Government Work)
Ce este „capcana lui Tucidide”, despre care Xi l-a avertizat pe Trump? Lecții dintr-un război antic dintre Atena și Sparta
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 17 mai. Leii sunt în centrul atenției, Scorpionii au de luat decizii importante
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere

OK! Magazine

image
"Pericolul" celui de-al treilea născut la Palat. Prințul Louis, pe urmele unor unchi care erau, ca și el, preferații mamei

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas