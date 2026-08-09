Localnicii unui oraș din județul Mureș spun că au ajuns la capătul răbdării din cauza unui grup de copii care se plimbă cu bicicletele prin oraș și se filmează făcând cascadorii. Poliția a primit mai multe sesizări privind comportamentul copiilor.

Un grup de copii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani a ajuns în atenția Poliției orașului Reghin după mai multe sesizări formulate de localnici. Ei sunt acuzați că nu respectă regulile de circulație și că au avut comportamente nepotrivite față de oamenii din oraș.

Copiii s-au filmat și au publicat pe internet imagini în care apar făcând cascadorii cu bicicletele, circulând printre mașini sau provocându-i pe localnicii care le reproșau comportamentul. În imagini, ei apar deplasându-se pe o singură roată, în grup, prin parcările unor supermarketuri din orașul Reghin și printre autoturisme.

Într-un alt clip, minorii intră în curtea unei școli și se filmează în timp ce sar cu bicicletele pe treptele clădirii sau peste diverse obiecte.

„Azi-mâine nu mai putem ieși pe afară că se iau oamenii de noi”, spune unul dintre copii, citat de News.ro.

Un minor povestește despre un incident în care un alt copil ar fi aruncat cu o piatră într-un geam. „I-a dat copilul ăla mic cu piatra în geam la om! Acuma se mai și miră de ce cheamă poliția la noi și ne face filmare”, se aude în clip.

Un alt copil îi răspunde unui localnic care le reproșa comportamentul: „E cartier privat cumva?”.

„Tot cartierul ăsta are ceva cu noi, toți oamenii, pensionarii de aici sunt puși pe noi, dacă n-o sunat oamenii la poliție de vreo zece ori, o făcut vreo zece plângeri”, spune un alt copil.

Poliția din Reghin a primit mai multe sesizări

Polițiștii spun că situația nu se limitează la simplele abateri de la regulile de circulație.

„La nivelul Poliției municipiului Reghin au fost înregistrate, în ultima perioadă, mai multe sesizări din partea cetățenilor cu privire la comportamentul unui grup de minori, cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani. Totodată, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la unele conduite ale acestora în spațiul public, fiind constatate atât abateri de la normele rutiere în calitate de bicicliști, cât și comportamente neadecvate față de alte persoane”, au transmis reprezentanții Poliției județene Mureș.

După sancțiunile aplicate de polițiști, pe rețelele de socializare au apărut însă postări în care minorii și aparținătorii lor reclamă valoarea amenzilor.

Aceștia susțin că au fost sancționați cu peste 1.000 de lei pentru abateri precum lipsa luminilor sau a unui claxon corespunzător la biciclete.