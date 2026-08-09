 Atacul ambulanței din Cluj, motiv de confruntare politică. Miruță îi cere lui Grindeanu să deblocheze legea anti-dezinformare: „Minciuna a ieșit din telefon și a ajuns în stradă” | adevarul.ro
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Atacul ambulanței din Cluj, motiv de confruntare politică. Miruță îi cere lui Grindeanu să deblocheze legea anti-dezinformare: „Minciuna a ieșit din telefon și a ajuns în stradă”

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Atacul asupra unei ambulanțe din județul Cluj, în care echipajul medical a fost agresat cu topoare și pietre după răspândirea unor informații false pe TikTok, a ajuns subiect de dispută politică. Ministrul interimar al Sănătății, Radu Miruță, îi cere lui Sorin Grindeanu să deblocheze și să adopte legea împotriva dezinformării.

Ministrul interimar Radu Miruță Foto: Inquam photos
Ministrul interimar Radu Miruță Foto: Inquam photos

Radu Miruță, ministrul USR al Apărării și ministru interimar al Sănătății, susține că incidentul din Cluj arată că dezinformarea din mediul online poate avea consecințe grave în lumea reală. Potrivit acestuia, un proiect de lege împotriva dezinformării a fost depus în Parlament încă din 2025, a trecut tacit de Senat, dar este în continuare blocat la Camera Deputaților.

„Legea împotriva dezinformării trebuie adoptată! Am depus-o în Parlament în 2025. A trecut tacit de Senat și este blocată la Camera Deputaților. E prea mult”, a transmis Radu Miruță.

Apelul ministrului vine după atacul violent asupra unei ambulanțe aflate în misiune în județul Cluj. Agresiunea a fost alimentată de un videoclip distribuit pe TikTok, în care oamenilor li se spunea că autosanitara ar fi „ambulanța neagră” care fură copii.

„Astăzi, o ambulanță aflată în misiune de salvare a fost atacată pentru că oamenii au crezut un video pe TikTok în care li se spunea că este «ambulanța neagră» care fură copiiAici nu mai vorbim doar despre o știre falsă pe Internet. Vorbim despre o minciună care a ieșit din telefon și a ajuns în stradă, transformându-se în violență împotriva unor oameni aflați într-o misiune de salvare”, a declarat Miruță. 

Ministrul susține că autoritățile nu pot combate eficient fiecare informație falsă prin sesizări individuale către instituțiile abilitate, în condițiile în care volumul de conținut distribuit online este uriaș.

„Pe Internet nu putem lupta împotriva fiecărei minciuni prin sesizări individuale. Internetul este infinit mai vast decât orice registru în care se trece cu pixul câte o sesizare la ANCOM sau CNA. Soluția împotriva algoritmilor care propagă astfel de dezinformări este tot cu algoritmi. Tehnic, soluția există. Trebuie doar transpusă în legislație, fără să atingem libertatea de exprimare”, a adăugat ministrul.

Apel direct către Sorin Grindeanu

Radu Miruță îi cere președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să introducă proiectul pe ordinea de zi și susține că legea poate fi modificată prin amendamente astfel încât să reprezinte contribuția întregului Parlament.

Salvare atacată cu bâte, topoare și pietre în Cluj, după un zvon de pe rețelele sociale despre „ambulanța care fură copii”. Trei tineri au fost reținuți

„Domnule Grindeanu, nu pentru că este legea mea, ci pentru sănătatea acestei țări: vă rog să puneți pe ordinea de zi a Camerei Deputaților proiectul de lege și să îl adoptăm. Îl amendăm împreună, astfel încât să fie contribuția întregului Parlament. Vă voi recunoaște public meritele pentru adoptarea unei astfel de inițiative. Dar haideți să nu mai așteptăm următoarea victimă. Dezinformarea nu mai este doar ceea ce vedem pe ecran. A început să producă victime în lumea reală. Și dacă noi, statul, nu învățăm să combatem cu instrumente moderne o problemă creată de tehnologie, alții vor continua să folosească tehnologia pentru a face rău României”, a conchis ministrul.

Trei tineri au fost reținuți 

Trei tineri din comuna Recea-Cristur, județul Cluj, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce ar fi atacat cu pietre și alte obiecte contondente o ambulanță care se deplasa spre Dej. Autospeciala a fost avariată, iar un membru al echipajului medical a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incidentul s-a produs în seara zilei de 8 august, în jurul orei 22.25. Un echipaj medical fusese solicitat să intervină la un caz în comuna Recea-Cristur. După încheierea intervenției, ambulanța se deplasa prin localitatea Căprioara, către municipiul Dej.

La un moment dat, mai multe persoane ar fi început să arunce cu pietre și alte obiecte contondente asupra autospecialei. În urma atacului, ambulanța a fost avariată, iar unul dintre membrii echipajului a fost rănit.

Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dej s-au sesizat din oficiu și au început verificările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

„În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat mai multe persoane implicate în eveniment, acestea fiind conduse la sediul unității de poliție, în vederea audierii”, a transmis IPJ Cluj.

În urma cercetărilor, trei tineri, cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, toți din comuna Recea-Cristur, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Aceștia sunt cercetați pentru infracțiunile de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

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