Kremlinul lansează acuzații după alegerile din Moldova: „Sute de mii de moldoveni din Rusia nu au putut vota”

După victoria categorică a PAS, Kremlinul lansează critici dure la adresa Chișinăului privind organizarea alegerilor parlamentare şi acuză autorităţile că ar fi obstrucționat participarea la vot a sutelor de mii de moldoveni stabiliți în Rusia.

Kremlinul a criticat dur autoritățile din Republica Moldova, acuzându-le că au restricționat dreptul la vot al diasporei moldovene din Federația Rusă în timpul alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie.

Potrivit agenției Reuters, Moscova reclamă faptul că „doar două secții de votare” au fost disponibile pentru moldovenii din Rusia, deși acolo trăiesc aproximativ 500.000 de cetățeni moldoveni, conform datelor oferite de guvernul rus.

„Sute de mii de moldoveni au fost privați de posibilitatea de a vota în Federația Rusă din cauza faptului că doar două secții de votare le-au fost deschise”, a transmis purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o conferință telefonică cu jurnaliștii organizată luni, 29 septembrie.

Întrebat dacă Moscova recunoaște rezultatul alegerilor, oficialul rus a lăsat loc de interpretări, invocând nemulțumiri exprimate de unele formațiuni politice din Republica Moldova.

„În primul rând, probabil că moldovenii ar trebui să rezolve această problemă. Din câte știm, unele forțe politice își declară dezacordul. Vorbesc despre posibile încălcări ale legilor electorale”, a răspuns evaziv Dmitri Peskov.

Rezultatele preliminare indică o victorie zdrobitoare pentru partidul de guvernământ, PAS, care s-a impus în fața principalului rival pro-rus, Blocul Patriotic, condus de fostul președinte Igor Dodon.

Criticile Rusiei vin în contextul în care, în ciuda comunității mari din Federația Rusă, autorităţile de la Chişinău au organizat aici doar două secții de votare, în timp ce în Germania, unde trăiesc considerabil mai puțini moldoveni, au fost deschise 36 de secții, în care s-au exprimat peste 38.000 de voturi, majoritatea în favoarea PAS.

În Rusia, numărul total de voturi exprimate a fost cu puțin peste 4.000, dintre care aproximativ două treimi au mers către blocul condus de Igor Dodon.

Autoritățile de la Chișinău au justificat anterior că numărul mic de secții de vot în Rusia este motivat de imposibilitatea garantării securității în mai multe locații.