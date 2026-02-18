Kremlinul, deschis să primească uraniu îmbogățit din Iran în contextul negocierilor nucleare cu SUA. Peskov: „S-a discutat despre acest lucru”

Kremlinul a reafirmat miercuri disponibilitatea Rusiei de a primi uraniu îmbogățit din Iran, o opțiune discutată anterior cu Teheranul și reluată în cadrul negocierilor de la Geneva pentru un acord nuclear între Statele Unite și Iran.

„Ne-am declarat disponibilitatea de a accepta uraniu îmbogățit; s-a discutat despre acest lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferința sa telefonică de presă zilnică.

Acesta a subliniat că toate celelalte aspecte țin de negocierile dintre iranieni și americani și că nu trebuie anticipate rezultatele acestora, transmite EFE, preluat de Agerpres.

În discuțiile de marți de la Geneva, partea iraniană a propus suspendarea îmbogățirii uraniului și transferarea unei părți din rezervele sale către Rusia.

În paralel, ministrul rus al Energiei, Serghei Ţivilev, a declarat că Moscova continuă construcția celei de-a doua și a treia unități a centralei nucleare de la Bushehr și analizează construirea de unități suplimentare pe teritoriul iranian.

Ţivilev a precizat că echipamentele pentru noile unități sunt fabricate în Rusia, iar un grup de lucru comun va prezenta propunerile de dezvoltare într-un termen de trei luni.

Totodată, Rusia și Iranul poartă negocieri privind aprovizionarea cu grâu, a mai menționat ministrul rus.

Centrala de la Bushehr a început construcția etapei a doua în 2017, după semnarea contractului în 2014, iar în septembrie 2025 Moscova și Teheranul au semnat un acord de 25 de miliarde de dolari pentru construirea centralei nucleare Hormuz, cu patru unități de 50.000 MW.

Ministrul de externe al Omanului, Badr bin Hamad al Busaidi, mediator în negocieri, a anunțat că discuțiile dintre Iran și SUA la Geneva au înregistrat "progrese bune" în definirea obiectivelor comune privind acordul nuclear.