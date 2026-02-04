Zăcăminte de minerale critice descoperite în Apuseni: uraniu, cobalt și nichel

O companie canadiană a identificat în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale critice, inclusiv uraniu, cobalt și nichel, pe un perimetru de 25 de kilometri pătrați la granița județelor Bihor și Arad. Descoperirea vine într-un moment în care Europa caută să reducă dependența de importurile de materii prime strategice.

Zăcăminte semnificative de metale critice au fost descoperite în vestul României, pe un perimetru de aproximativ 25 km² situat la limita județelor Bihor și Arad. Descoperirea aparține companiei canadiene Leading Edge Materials, specializată în explorarea resurselor strategice pentru industria europeană, potrivit Digi24.

Analizele preliminare indică prezența unor minerale precum uraniu, cobalt, nichel, aur, plumb, zinc și cupru, într-o zonă cu tradiție minieră în Munții Apuseni. Potrivit specialiștilor, uraniul descoperit ar putea avea o importanță deosebită pentru România, având în vedere rolul energiei nucleare în mixul energetic și planurile de extindere a capacităților existente.

La nivel european, cobaltul și nichelul sunt considerate esențiale pentru tranziția energetică și pentru industria bateriilor, iar Uniunea Europeană urmărește reducerea dependenței de importurile din China. Descoperirea are loc într-un context internațional important: România a fost invitată recent la o reuniune ministerială în Statele Unite dedicată metalelor critice.

Proiectul Bihor Sud, derulat de Leading Edge Materials în parteneriat cu entități locale, se desfășoară pe baza unei licențe oficiale. Compania a raportat rezultate care indică un potențial geologic semnificativ, însă specialiștii subliniază că explorarea nu garantează automat trecerea la exploatare. Pentru acest lucru ar fi necesare studii suplimentare, avize de mediu și aprobări din partea autorităților române.

Totuși, descoperirea marchează un pas important în evaluarea capacității României de a deveni un furnizor regional de resurse critice, într-un moment în care cererea globală pentru aceste materii prime este în continuă creștere.