Trump anunță că răbdarea sa faţă de Putin „se epuizează rapid”. Ce sancțiuni ar putea urma

Președintele Donald Trump a declarat vineri, 12 septembrie, că trebuie să-l convingă şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună capăt conflictului.

De asemenea, Trump a spus, într-un interviu în direct la Fox News, că răbdarea sa faţă de preşedintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a menţionat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens.

Preşedintele american a adăugat că trebuie să-l convingă şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună capăt conflictului, declanşat în 2022 de invazia rusă.

„E nevoie de doi pentru a dansa un tango”, a menţionat Donald Trump.

Recent, Trump a anunțat că SUA sunt pregătite să treacă la a doua etapă a sancțiunilor împotriva Rusiei, ca răspuns la conflictul din Ucraina. Ministrul american al finanţelor Scott Bessent a afirmat duminică că SUA sunt „pregătite să facă să crească presiunea” asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului în Ucraina, cerând europenilor să procedeze într-un mod similar.

Donald Trump, care a preluat funcţia la Casa Albă în ianuarie cu promisiunea de a pune capăt rapid războiului din Ucraina, l-a primit pe Vladimir Putin la un summit în Alaska luna trecută, care nu a reuşit să producă progrese majore.

El a sugerat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor ruseşti şi a sectorului petrolier, fără a lua un angajament ferm.