Kremlinul amenință cu desfășurarea Gărzii Naționale în Donbas dacă se creează „zona demilitarizată” propusă de Zelenski în planul de pace

Kremlinul a transmis vineri că, în cazul implementării planului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind crearea unei „zone demilitarizate” în Donbas, Rusia ar putea înlocui trupele regulate ale armatei cu unități ale Gărzii Naționale (Rosgvardia).

„Indiferent de situație, acest teritoriu este teritoriul Federației Ruse și va fi sub controlul administrațiilor noastre”, a declarat Iuri Ușakov, consilier al lui Vladimir Putin și membru al echipei de negociere cu Ucraina, conform The Moscow Times.

El a subliniat că Moscova nu renunță la pretențiile asupra regiunilor Donețk și Lugansk, declarate unilateral anexate în 2022.

Rosgvardia, forțe de securitate internă aflate direct sub comanda lui Putin, ar urma să preia menținerea ordinii în zonă, în cazul unui eventual armistițiu.

„Un armistițiu poate veni doar după retragerea trupelor ucrainene. Și ce se va întâmpla în continuare – acest lucru poate fi discutat, după părerea mea. Pentru că este foarte posibil să nu existe trupe directe, nici ruse, nici ucrainene. Da, dar va exista Garda Națională, va fi poliția noastră, va fi tot ce este necesar pentru a menține ordinea și a organiza viața”, a spus Ușakov într-un interviu pentru Kommersant.

Moscova: anexarea completă a Donbasului „mai devreme sau mai târziu”

Consilierul lui Putin a reiterat că teritoriile din Donețk și Lugansk aflate încă sub control ucrainean vor fi anexate „mai devreme sau mai târziu”, fie prin negocieri, fie prin forță militară. La aproape patru ani de la invazie, Rusia nu a reușit să cucerească integral regiunea, deși Donbasul a fost unul dintre pretextele oficiale pentru declanșarea războiului.

De peste un an și jumătate, armata rusă încearcă să cucerească orașul fortificație Pokrovsk, un nod logistic crucial pentru Ucraina. La începutul lui decembrie, șeful armatei ruse, Valerii Gherasimov, i-a raportat lui Putin că orașul a „căzut” – informație respinsă imediat de Kiev.

Propunerea lui Zelenski: „zonă economică liberă” și fără trupe ruse în Donbas

Declarațiile Kremlinului vin în aceeași zi în care Politico a dezvăluit că planul actualizat de pace al Ucrainei include crearea unei „zone economice libere” în Donbas, menită să atragă investiții americane și să-l convingă pe președintele SUA, Donald Trump, să sprijine soluția favorabilă Kievului.

Zelenski a confirmat ideea și a precizat că zona tampon nu ar permite prezența militară nici rusă, nici ucraineană. El a numit această propunere un compromis față de planul inițial de 28 de puncte, despre care Washingtonul susține că ar fi conținut prevederi pro-ruse.

Liderul ucrainean s-a declarat deschis și la un referendum privind viitorul Donbasului, pe care Kremlinul, cu sprijinul SUA, ar dori ca Ucraina să-l cedeze Rusiei în schimbul unui acord de pace. „Poporul Ucrainei va răspunde la această întrebare. Poziția lui trebuie să fie prezentă, fie prin alegeri, fie prin referendum”, a declarat Zelenski, citat de Bloomberg.