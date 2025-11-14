Cel mai cunoscut YouTuber rus, condamnat la închisoare. Ce acuzații i se aduc

Un tribunal din Moscova l-a condamnat în lipsă pe jurnalistul și vloggerul Yuri Dud la 1 an și 10 luni de închisoare, acuzându-l că nu și-a îndeplinit obligațiile impuse persoanelor etichetate drept „agenți străini”. Cazul este considerat o premieră în Rusia.

Tribunalul districtual Basmannîi din Moscova l-a declarat pe Yuri Dud vinovat de încălcarea regulilor impuse „agenților străini” și l-a condamnat în contumacie (absență nejustificată de la judecată a inculpatului) la 1 an și 10 luni de închisoare în regim general. Anunțul a fost făcut de procuratura din capitală, care a cerut aceeași pedeapsă și a insistat ca „motivele de ură politică” să fie recunoscute drept circumstanță agravantă.

Potrivit publicației The Moscow Times, este pentru prima dată când, în baza acestui articol de lege, se pronunță o pedeapsă reală cu executare.

Dosar penal după patru amenzi

Procesul penal împotriva jurnalistului a fost deschis la 1 iulie, după o serie de dosare administrative. Începând cu 2024, autoritățile au întocmit patru procese-verbale pe numele său pentru lipsa mențiunii „agent străin” în publicații, amenzile cumulate ridicându-se la 170.000 de ruble.

Pe 22 iulie, instanța l-a arestat în contumacie în dosarul „agent străin”, iar trei zile mai târziu, agenția TASS, citând surse, a relatat că Dud ar putea fi investigat și pentru „trădare de patrie”. Anchetatorii îl suspectau de „colectarea intenționată de informații în domeniul activității militare și tehnico-militare”. Motivele nu au fost făcute publice, însă informația a apărut după interviul pe care Dud i l-a luat fostului ambasador al SUA, Michael McFaul, considerat unul dintre arhitecții politicii de sancțiuni împotriva Rusiei.

Un jurnalist influent, devenit critic al regimului

Yuri Dud, fost redactor-șef al Sports.ru și creator al canalului YouTube „vDud”, are peste 10 milioane de abonați. Este cunoscut pentru interviuri cu politicieni, artiști, jurnaliști și influenceri, dar și pentru documentarele dedicate problemelor sociale și momentelor definitorii din istoria recentă a Rusiei.

După declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, Dud s-a pronunțat împotriva războiului și a părăsit Rusia. Pe 15 aprilie 2022, Ministerul Justiției l-a inclus în registrul „agenților străini”.

Legea care a înăsprit pedeapsa

La mijlocul lunii octombrie, președintele Vladimir Putin a promulgat o lege care înăsprește răspunderea penală pentru „agenții străini”. Conform noilor reguli, pentru a deschide un dosar penal nu mai sunt necesare două încălcări administrative într-un an, ci este suficientă una singură.

Modificările vizează ambele părți ale articolului 330.1 din Codul penal, referitoare la neîndeplinirea obligațiilor de „agent străin” și la încălcarea regulilor de activitate. Pedeapsa maximă pentru aceste fapte poate ajunge la doi ani de închisoare.

Inițiativa fusese anunțată încă din iulie de președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, care declara că peste 40% dintre „agenții străini” nu respectă cerințele legii, nu depun rapoarte și nu marchează materialele. El cita date ale Curții Supreme care indicau o creștere a cazurilor administrative: de la 489 în 2023 la 689 în 2024.

În luna mai, viceministrul Justiției, Oleg Sviridenko, ceruse și el măsuri mai dure, afirmând că amenzile actuale, de 30.000–50.000 de ruble, nu produc efecte: „Ajunge cu îngăduința față de aceste persoane, care nu aduc nimic bun țării noastre”, a spus el la Forumul juridic internațional de la Sankt Petersburg.