Rusia a început refacerea și extinderea infrastructurii militare din nord-vestul țării, în special în Republica Karelia, în apropierea graniței cu Finlanda și cu statele NATO, potrivit imaginilor din satelit și informațiilor publicate de televiziunea publică finlandeză Yle.

În cursul anului 2024, autoritățile ruse au demarat reconstrucția unei foste garnizoane sovietice din Petrozavodsk, care fusese utilizată doar marginal după anii 2000. Lucrările nu au fost anunțate oficial, însă presa locală relatează că, în cursul acestui an, este planificată construirea unui nou complex militar în oraș — un proiect care nu fusese menționat anterior nici în surse occidentale.

Experții leagă intensificarea activităților de înființarea, în 2024, a celui de-al 44-lea corp de armată al Federației Ruse, dislocat în Karelia. Formarea acestei structuri presupune creșterea efectivelor forțelor terestre cu aproximativ 15.000 de militari. Cu toate acestea, doar o parte redusă a personalului ar fi ajuns deja în Petrozavodsk, întrucât este necesară construirea infrastructurii de cazare și instruire.

Analistul militar finlandez Marko Eklund, care studiază de peste 25 de ani armata rusă, arată că, în vara anului 2024, garnizoana din zona Rîbka se afla într-o stare avansată de degradare și era folosită doar sporadic pentru exerciții. În decurs de un an, situația s-a schimbat vizibil: în perimetru au apărut camioane și echipamente militare, ceea ce ar putea indica înființarea unor unități logistice sau de reparații.

Atenția analiștilor se îndreaptă și către orașul Kandalakșa, unde este în curs de construcție un complex militar destinat unei noi brigăzi de artilerie și uneia de geniu. Potrivit autorităților regionale din Murmansk, sunt planificate aproximativ zece clădiri noi, iar efectivele ar putea ajunge la circa 2.000 de militari. Garnizoana este situată la mai puțin de 150 de kilometri de granița cu Finlanda, având o importanță strategică semnificativă.

Capacitatea Rusiei de a desfășura operațiuni militare în direcția Finlandei va crește considerabil

Autoritățile locale din Karelia susțin deschis extinderea prezenței militare. Reprezentanți ai Consiliului Municipal din Petrozavodsk au declarat că suplimentarea trupelor este o decizie politică luată la nivelul președintelui Federației Ruse, iar regiunea se percepe drept un avanpost la frontiera cu NATO. În paralel, sunt discutate proiecte de infrastructură, inclusiv extinderea rețelei de gaze și construirea de unități medicale în localitățile unde urmează să fie dislocați militarii.

Totuși, o parte semnificativă a unităților deja formate ale celui de-al 44-lea corp de armată este implicată în prezent în războiul din Ucraina, inclusiv pe direcția Harkiv. Acest fapt limitează, cel puțin pe termen scurt, capacitatea Moscovei de a desfășura forțe suplimentare consistente în nord-vestul Rusiei.

În raportul său anual, serviciul de informații militare al Finlandei avertizează că, odată finalizate aceste schimbări, capacitatea Rusiei de a desfășura operațiuni militare în direcția Finlandei va crește considerabil. Cu toate acestea, atâta timp cât războiul de amploare împotriva Ucrainei continuă, Moscova nu dispune de resursele necesare pentru menținerea unor forțe combatante puternice și permanente pe acest segment.